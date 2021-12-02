Українська Східниця або закордонні Карлові Вари: порівнюємо атмосферні мінеральні курорти двох країн

Ціни на відпочинок за двома напрямками зрівнялися в грудні

Зима - найкращий час для оздоровчого відпочинку на курортах мінеральних вод. Завдяки відкритим кордонам вибір локацій в цьому сезоні розширився європейськими джерелами.

Українцям пропонують відпочити на знаменитому курорті Чехії - Карлових Варах, де в грудні рекордно знизили ціни. Альтернативою залишаються українські курорти - з приблизно такою самою вартістю відпочинку.

Де цікавіше і вигідніше провести відпустку в санаторії – порівнюємо відпочинок на курортах Карлові Вари і Східниця у Львівській області.

Не тільки мінеральна вода. Особливість курорта у Чехії

У Карлових Варах відпочивали королі, президенти, актори, письменники і композитори. Зараз цей курорт по кишені більшості туристів.

"Кому підійде відпочинок в Карлових Варах? В основному їдуть люди віком 45-55 років, які піклуються про своє здоров'я і тіло. Регулярне збалансоване харчування, питний курс мінеральної води, оздоровчі процедури, свіже повітря і пішохідні прогулянки сприяють омолодженню організму", - розповідає в коментарі РБК-Україна фахівець з підбору оздоровчих турів Олександра Панамарчук.

Фото: Карлові Вари взимку (facebook.com/karlovyvaryRU)

У Карлових Варах знаходиться 15 гарячих джерел і більше 150 здравниць. Воду з 12 джерел п'ють для оздоровлення. Мінеральні води, виявлені римським імператором Карлом IV, який заснував це курортне місто в 14 столітті, допомагають лікувати хвороби системи травлення і оздоровлюють суглоби.

Карлові Вари - це не тільки місто-санаторій, а й центр культурного життя. Щороку влітку в Карлових Варах проходить найбільший в Центральній Європі кінофестиваль. Захід проводиться в Чехії з 1946 року. Щорічно на ньому представляють понад 200 нових фільмів з усього світу.

"На фестиваль приїжджають кінозірки, громадські діячі та численні шанувальники фільмів. Цього року його гостями стали актори Джонні Депп, Майкл Кейн та Ітан Хоук", - розповідає Олександра Панамарчук.

Центр проведення знаходиться в готелі Thermal, але покази фільмів проводяться практично по всьому місту.

Також на курорті можна цікаво провести відпустку з дітьми - багато санаторіїв лікують пацієнтів віком від 6 років. З розваг для дітей: рафтинг, мотузковий парк, музей метеликів, міні-зоопарк, теніс, хокей.

Східниця - "українська Швейцарія" з десятками джерел

На Львівщині є відома локація, де було відкрито кілька джерел мінеральних вод. Це Східниця - "конкурент" Трускавця за джерелами води за типом "Нафтусі". За природні особливості курорту його навіть називають "українською Швейцарією".

Фото: Готель у Східниці (facebook.com/shidnycya)

На курорті є й інші води: лужні аналоги "Боржомі", які призначають при деяких захворюваннях шлунка і системи травлення. Вода "Залізиста" - з високим вмістом заліза. Її застосовують при ряді захворювань нирок та інших органів. Бювети і джерела "розкидані" по всій Східниці. Всього вивчені і рекомендовані для лікування – десяток з 30. Решта джерел ще на стадії вивчення.

Історія курорту почалася з відкриття австрійським мінерологом Глюкером родовищ озокериту - в 1850 році. Трохи пізніше там стали досліджувати і мінеральні води. В останні десятиліття інтерес до джерел і складу води зріс.

У Східниці є кілька санаторіїв, в яких пропонують від загального оздоровчого відпочинку з водолікуванням до спеціальних лікувальних програм, включаючи відновлення після COVID з консультаціями лікарів і розширеною діагностикою.

Фото: Східницю назвали "українською Швейцарією" (facebook.com/shidnycya)

Екскурсії: замки, галереї та прогулянки в горах

Санаторний відпочинок далеко не завжди буває нудним. Наприклад, в Карлових Варах крім водолікування доступний великий вибір екскурсій і напрямків, де можна цікаво провести вільний час. Олександра Панамарук радить, які місця варто відвідати:

"Перш за все - це Прага". Столиця Чехії, "місто ста шпилів" і середньовічної архітектури;

місто Маріанські Лазні, де в парку можна побачити мініатюрні моделі чеських пам'яток, а також співучі фонтани;

за 15 кілометрів від Карлових Вар знаходиться знаменита пам'ятка Чехії - замок Локет, якому 800 років;

Мюнхен і замки Баварії;

Дрезден з відвідуванням всесвітньо відомої галереї;

баварське місто Бамберг з архітектурою 11 століття;

Відень з імператорськими палацами і музейним кварталом;

на вихідні виїхати до Швейцарії або Парижа.

Фото: Архітектура Праги (unsplash.com/dmitry-goykolov)

У Східниці відпочивальники також можуть знайти варіанти яскраво провести час. Наприклад, в гарну погоду можна здійснити політ на повітряній кулі, вирушити до знакових пам'яток регіону і Карпатських гір. Також пропонують екскурсії:

поїздка до Львова - місто, яке дивує європейською архітектурою: палацами, храмами та картинними галереями в музеях; екскурсії в Ужгород, до замків Закарпаття та термів; поїздки в Тустань, до озера Синевир, скель Довбуша, водоспадів. у Перемишль та Красичин - польські міста з яскравою архітектурою; Краків з оглядовою екскурсією по знаменитих визначних пам'ятках.

Фото: Ужгородський замок взимку (zkmuseum.com)

Недалеко від Східниці знаходяться гірськолижні центри Борислав (в 10 км), Славське (60 км), Тисовець (65 км), де можна покататися на лижах або сноубордах.

"Тиждень оздоровлення на фешенебельному курорті - за ціною Єгипту, що подорожчав"

У Карлових Варах дуже чекають гостей з України, підготували спеціальні програми реабілітації після COVID-19, звертає увагу Олександра Панамарчук. Тим більше, що в'їзд нашим громадянам дозволений з вакцинацією дозволений (крім вакцинованих "CoronaVac").



"Зараз настав період найсолодших цін, коли тиждень оздоровлення на фешенебельному курорті буде за ціною Єгипту, що здорожчав", - говорить вона.

Фото: Бювет у Карлових Варах (facebook.com/karlovyvaryRU)

Фахівець наводить приклади цін на відпочинок в Карлових Варах в грудні. Період низьких цін буде приблизно до 17 грудня, потім – з 15 січня по 28 лютого.

4* спа-готелі - 830-1220 євро за двох дорослих на 7 ночей.

5* спа-готелі - 1130-2180 євро за двох дорослих на 7 ночей.

У вартість входить: проживання з 2-разовим харчуванням, огляд лікаря, питний курс мінеральної води, 15-18 процедур на людину в тиждень, відвідування басейну, сауни, джакузі, страховка з покриттям COVID-19.

Додатково: авіаквитки і трансфер 280 євро з людини. Або можна добиратися своєю машиною.

Ціни на відпочинок у Карлових Варах можна порівняти з цінами на відпочинок у Східниці, зазначає Олександра Панамарчук. Наприклад, Відпочинок з 3-х разовим харчуванням та лікуванням в готелі "Київська Русь" 4 * в Східниці обійдеться у 39 900 гривень за 7 ночей на двох (приблизно 1300 євро).

"Різниця буде тільки у вартості проїзду. Але якість відпочинку, лікування, сервісу на знаменитому чеському курорті буде незрівнянно вищі", - зазначає фахівець.

До слова, в лікувально-оздоровчому комплексі "Діана" 4* проживання з триразовим харчуванням коштує від 2500 гривень на добу з людини в номері "стандарт" з пакетом "лікувальний" і триразовим харчуванням (або 3800 гривень за двох). У номері "люкс Superior" такий відпочинок обійдеться від 5800 гривень на добу за двох (40600 гривень, або 1316 євро за 7 днів).

Фото: Готель у Східниці (bookig.com)

Мінуси відпочинку на курортах: відгуки туристів

У будь-якій локації відпочинку знайдеться "ложка дьогтю", яка псує настрій туристам. Підготуватися до неприємних вражень можна, вивчивши відгуки на тематичних форумах.

Наприклад, у відпочинку в Карлових Варах туристи знайшли такі "мінуси":

завищені ціни в магазинах;

запустіння на віддалі від курортної зони;

мало розваг;

В українській Східниці туристам найчастіше не подобалося:

дорожнеча;

відсутність інфраструктури;

мало розваг;

погані дороги і місцевий транспорт.

Тим часом, багато туристів відзначають, що їздять на зазначені курорти регулярно.

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