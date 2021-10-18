Вулканічні джерела і фантастичні пейзажі: 20 найцікавіших термальних курортів Європи

У списку - кращі локації в Італії, Чехії, Угорщині

Холодна осінь - найкращий час, щоб вирушити на термальний курорт. Адже гарячі мінеральні джерела тисячоліттями використовували не тільки для оздоровлення, а й приємного відпочинку.

У багатьох країнах Європи термальні курорти облаштовані на сотнях джерел, з яких насичена корисними елементами вода виходить з надр землі. Видання Lonely Planet обрало 20 кращих термальних локацій в Європі для відвідування у 2021 році.

У деякі з них українські туристи можуть вирушити хоч завтра - наприклад, в Угорщину або Туреччину, де прості умови в'їзду для мандрівників.

Блакитна лагуна в Ісландії: серед лавових ландшафтів

Цей термальний курорт - один з найулюбленіших європейцями. Він знаходиться за 30 хвилин від Рейк'явіка. Басейн яскравого бірюзового кольору створений штучно.

Мінеральна вода в нього подається з геотермальної електростанції Сварценги. Особливість терм - лавові "поля", що створює на місцевості "інопланетний" ландшафт. Відвідувачі можуть наносити маски з білої геотермальної глини, багатої кремнеземом.

Фото: Термальний курорт Блакитна Лагуна в Ісландії (thesowell.com)

Терми в Баті в Англії: романтичне купання

Цілющими водами єдиного термального джерела Великобританії насолоджувалися тисячолыттями: від кельтів до саксів з моменту його відкриття британським принцом Бладудом близько 9 століття до н.е. Він не тільки заснував це місто, але і відкрив цілющі властивості джерел, вилікувавши свою проказу грязями.

У спа-центрі "Термі Бат" з джерелом в історичному музеї римських лазень можна відвідати парні з травами й чотири термальні ванни. У тому числі - відкритий басейн на даху з романтичним видом на Батське абатство.

Хевіз в Угорщині: найбільше у світі термальне озеро

Угорське місто Хевіз може похвалитися найбільшим у світі природним лікувальним озером. Воно усипане лататтям і оточене доглянутими парками.

Спа-комплекс на території готелю зручний для відвідування взимку, але з природною температурою води в озері близько 38 °C і влітку, в теплі місяці, можна відмінно купатися на відкритому повітрі.

Фото: Вид на термальне озеро Хевіз (wikipedia.org)

Бен де Доррес у Франції: біля Піренейських вершин

Невелике сірчане термальне джерело, розташоване на висоті 1450 м над рівнем моря у французьких Піренеях, дозволяє гостям поніжитися при температурі 37-40 °C, милуючись чудовим видом на горбисті долини внизу. Бен де Доррес відомий ще з часів Римської імперії.

Альпійський шик у Швейцарії

Мінімалістичний спа-комплекс "7132 Therme Vals" настільки модний, що шанувальники не думають про 200 кілометрів поїздки з Цюріха, щоб скупатися в його басейнах з гідротерапією. Нічне купання пропонується гостям, що розмістилися в сусідньому готелі Therme Val, який був реконструйований відомим швейцарським архітектором Петером Цумтором.

Фото: Термальний басейн з видом на Альпи (booking.com)

Вулканічне джерело в Греції

Джерела на вулканічному грецькому острові Палія Камені біля Санторіні відомі своєю лікувальною сірчаної гряззю. Це безлюдний вулканічний острів в Егейському морі в групі островів Санторіні.

Дістатися до термального джерела можна на човні з пришвартованого корабля. Це популярне місце для туристів, тому охочим оздоровитися радять уникати пікового сезону.

Купальні Сечені в Угорщині: місце для всіх

У Будапешті багато турецьких лазень XVI та XVII століть використовуються досі. Комплекс бань Сечені в стилі необароко в міському парку Будапешта з 18 різними басейнами та ще 10 саунами й паровими лазнями є однією з головних визначних пам'яток столиці Угорщини.

Фото: Терми в Німеччині (kaiser-wiesbaden-lebt.de)

Терма Кайзера Фрідріха: розкішний заміський відпочинок

У німецькому місті Вісбаден знаходиться комплекс "Терма Кайзера Фрідріха", який в 2013 році відзначив своє 100-річчя. Він побудований в стилі модерн і досі наповнений чарівливою атмосферою старовини. Водна лікувальна "спадщина" курорту простягається на століття: спа-центр побудований на місці старої римської сауни. Крім відновлювальних термальних басейнів, в спа-салоні є руська парова лазня і класична фінська сауна.

Карлові Вари в Чехії: можна пити і купатися

Мінеральні води Карлових Вар, виявлені римським імператором Карлом IV, який заснував це курортне місто в Західній Богемії в XIV столітті, мають лікувальні властивості як від внутрішніх, так і зовнішніх захворювань, йдеться в статті.

Багато готелів, такі як Grandhotel Pupp, мають традиційні купальні, але можна пити з джерел в декількох історичних комплексах з колонадою міста.

Фото: Термальне джерело в Карлових Варах (infogid.cz)

Хаммам Аль-Андалус в Іспанії: арабський колорит

Багато прикрашений хаммам Al Ándalus в Гранаді в Іспанії вважається першим традиційним хаммамом, що знову відкрився в Європі після того, як християнські правителі Іспанії закрили мавританські лазні Андалусії в 16 столітті. Тут можна по-справжньому розкішно скупатися в термальних джерелах.

Лаугарватн Фонтана в Ісландії: блаженне усамітнення

Розташовані в 77 км від Рейк'явіка басейни Laugarvatn Fontana виходять на мальовниче геотермальне озеро Лаугарватн, пісок якого полегшує стани при артриті. Відкриті басейни комплексу з мінеральною водою побудовані прямо над вируючим джерелом. Це особливо зачаровує вночі, коли Північне сяйво розтікається в небі над головою.

Пантеллерія в Італії: терми вулканічного острова

На крихітному вулканічному острові в протоці Сицилія, недалеко від Тунісу, знаходиться ряд природних басейнів з мінеральною водою. Серед найпопулярніших - гавань в Гадірі, куди місцеві жителі (один з них - Джорджіо Армані, що володіє тут будинком для відпочинку) вирушають купатися в лікувальних водах. Термальні джерела в цій місцевості допомагають лікувати хвороби суглобів.

Фото: Травертинові тераси в Паммукале (pixabay.com)

Памуккале в Туреччині: природний скарб

У перекладі з турецької назва означає "бавовняний замок". Памуккале - це приголомшливий комплекс природних білосніжних басейнів, який століттями використовувався для полегшення ряду фізичних недуг. Травертинові тераси з гарячими джерелами оточують руїни стародавнього греко-римського і візантійського міста Ієраполіс.

Кальдеа в Андоррі: для любителів гірськолижної тусовки

Спа-курорт Caldea в Андорри з басейнами площею понад 6000 кв. метров є найбільшим термальним комплексом в Південній Європі. Вода в нього надходить з багатого сіркою джерела.

Це хороший вибір для тих, хто любить спілкуватися під час купання, оскільки в спа-комплексі проводяться популярні коктейльні вечори. Тим, хто шукає більш тихого відпочинку, слід відвідати один з міських бутик-готелів з термальним спа-центром, наприклад Roc Blanc, який ідеально підходить для полегшення болю після катання на лижах.

Фото: Спа-відпочинок в Андоррі (visitandorra.com)

Рогнер Бад-Блюмау в Австрії: атмосфера фентезі

На південному сході Австрії в містечку Бад-Блюмау знаходиться незвичайний курорт Рогнер Бад-Блюмау, який був побудований за проектом ексцентричного архітектора Фріденсрайха Хундертвассера. Курорт, який живиться двома лікувальними джерелами, може похвалитися соляним гротом Мертвого моря, басейнами, саунами і процедурними кабінетами. Прилеглий готель, що рясніє луками на дахах, нагадує фентезійне місто хоббітів.

Chateau des Thermes: найгарячіше джерело Бельгії

У готелі Chateau des Thermes, розташованому недалеко від Льєжа в долині Весдр, використовується найгарячіше термальне джерело Бельгії. Тут є відкритий термальний басейн, дві турецькі лазні, кальдарій і соляна кабіна, яка призначена для полегшення різних шкірних захворювань. Цей шикарний денний спа-центр є частиною готелю і може похвалитися чудовим французьким рестораном.

Терме ді Сатурнія: один з кращих в Італії

Ідилічний тосканський курорт Terme di Saturnia - один з кращих термальних курортів Італії, який налічує 3000 років. У головному басейні, який кожні чотири години поповнюється з вулканічного джерела, температура води становить 37,5 °C. Назва виникла унаслідок віруваннь древніх римлян, що терми з'явилися завдяки богу Сатурну.

Курорт також доступний для відвідувачів, які не є постояльцями, і пропонує спеціальні процедури з термальними грязями поряд з меню медичного спа.

Фото: Джерело Терме ді Сатурнія (wikipedia.org)

Клевевжська Топлиця в Словенії: купання серед лісу

Крихітне відкрите джерело в словенському селі Клевевж з температурою води трохи нижче 20 °C приваблює більш витривалих відвідувачів, ніж знамениті курорти країни. Але купальники, що вирушають сюди, винагороджені купанням в безтурботній лісовій обстановці з середньовічним замком Клевевж, який видно здалеку.

Якщо ви бажаєте чогось більш вишуканого, відвідайте Доленьске Топліце, одне з найстаріших і найкрасивіших курортних міст Словенії.

Чарівний курорт в австрійському Тіролі

Геотермальне джерело Ленгенфельда, виявлене в 16 столітті, майже вичерпалося в 1960-х роках. Його пробурили в 1997 році - і тепер вода живить справжній альпійську ігровий майданчик цього тірольського містечка з трьома "літаючими" відкритими басейнами. Для романтиків по п'ятницях в Aqua Dome можна скупатися при місячному світлі.

Фото: Спа-комплекс в Австрії (booking.com)

П'єштяни в Словаччині - курортний "острів" з термами

У П'єштянах, найбільшому курортному місті Словаччини - "вся справа в грязі". За 86 км від Братислави в селі на заході Словаччини більшість термальних басейнів відносяться до різних спа-готелів. Курорт розташований в оточенні зеленого лісопарку, який називають "курортний острів".

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі термальні курорти Європи для комфортного відпочинку восени.

Також ми розповідали про найколоритніші містечка Європи для поїздки на вікенд.