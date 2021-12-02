Украинская Сходница или заграничные Карловы Вары: сравниваем атмосферные минеральные курорты двух стран

Цены на отдых по двум направлениям сравнялись в декабре

Зима – лучшее время для оздоровительного отдыха на курортах минеральных вод. Благодаря открытым границам выбор локаций в этом сезоне расширился европейскими источниками.

Украинцам предлагают отдохнуть на знаменитом курорте Чехии – Карловых Варах, где в декабре рекордно снизили цены. Альтернативой остаются украинские курорты – с примерно такой же стоимостью отдыха.

Где интереснее и выгоднее провести отпуск в санатории – сравниваем отдых на курортах Карловы Вары и Сходница во Львовской области.

Не только минеральная вода. Особенности курорта в Чехии

В Карловых Варах отдыхали короли, президенты, актеры, писатели и композиторы. Сейчас этот курорт по карману большинству туристов.

"Кому подойдет отдых в Карловых Варах? В основном едут люди возрастом 45 -55 лет, которые заботятся о своем здоровье и теле. Регулярное сбалансированное питание, питьевой курс минеральной воды, оздоровительные процедуры, свежий воздух и пешеходные прогулки способствуют омоложению организма", - рассказывает в комментарии РБК-Украина специалист по подбору оздоровительных туров Александра Панамарчук.

Фото: Карловы Вары зимой (facebook.com/karlovyvaryRU)

В Карловых Варах находится 15 горячих источников и более 150 здравниц. Воду из 12 источников пьют для оздоровления. Минеральные воды, обнаруженные римским императором Карлом IV, основавшим этот курортный город в 14 веке, помогают лечить болезни системы пищеварения и оздоравливают суставы.

Карловы Вары – это не только город-санаторий, но и центр культурной жизни. Каждый год летом в Карловых Варах проходит самый большой в Центральной Европе кинофестиваль. Мероприятие проводится в Чехии с 1946 года. Ежегодно на нем представляют более 200 новых фильмов со всего мира.

"На фестиваль приезжают кинозвезды, общественные деятели и многочисленные поклонники фильмов. В этом году его гостями стали актеры Джонни Депп, Майкл Кейн и Итан Хоук", - рассказывает Александра Панамарчук.

Центр проведения находится в отеле Thermal, но показы фильмов проводятся практически по всему городу.

Также на курорте можно интересно провести отпуск с детьми - многие санатории лечат пациентов возрастом от 6 лет. Из развлечений для детей: рафтинг, веревочный парк, музей бабочек, мини-зоопарк, теннис, хоккей.

Сходница – "украинская Швейцария" c десятками источников

На Львовщине есть известная локация, где было открыто несколько источников минеральных вод. Это Сходница – "конкурент" Трускавца по источникам воды по типу "Нафтуси". За природные особенности курорта его даже называют "украинской Швейцарией".

Фото: Отель в Сходнице (facebook.com/shidnycya)

На курорте есть и другие воды: щелочные аналоги "Боржоми", которые назначают при некоторых заболеваниях желудка и системы пищеварения. Вода "Железистая" - с высоким содержанием железа. Ее применяют при ряде заболеваний почек и других органов. Бюветы и источники "разбросаны" по всей Сходнице. Всего изучены и рекомендованы для лечения – десяток из 30. Остальные источники еще на стадии изучения.

История курорта началась с открытия австрийским минерологом Глюкером месторождений озокерита - в 1850 году. Немного позже там стали исследовать и минеральные воды. В последние десятилетия интерес к источникам и составу воды возрос.

В Сходнице есть несколько санаториев, в которых предлагают от общего оздоровительного отдыха с водолечением до специальных лечебных программ, включая восстановление после COVID с консультациями врачей и расширенной диагностикой.

Фото: Сходницу назвали "украинской Швейцарией" (facebook.com/shidnycya)

Экскурсии: замки, галереи и прогулки в горах

Санаторный отдых далеко не всегда бывает скучным. К примеру, в Карловых Варах помимо водолечения доступен большой выбор экскурсий и направлений, где можно интересно провести свободное время. Александра Панамарук советует, какие места стоит посетить:

"Прежде всего - это Прага". Столица Чехии," город ста шпилей" и средневековой архитектуры;

город Марианские Лазни, где в парке можно увидеть миниатюрные модели чешских достопримечательностей, а также поющие фонтаны;

в 15 километрах от Карловых Вар находится знаменитая достопримечательность Чехии - замок Локет, которому 800 лет;

Мюнхен и замки Баварии;

Дрезден с посещением всемирно известной галереи;

баварский город Бамберг с архитектурой 11 века;

Вену с императорскими дворцами и Музейным кварталом;

на выходные уехать в Швейцарию или Париж.

Фото: Архитектура Праги (unsplash.com/dmitry-goykolov)

В Сходнице отдыхающие также могут найти варианты ярко провести время. Например, в хорошую погоду можно совершить полет на воздушном шаре, отправиться к знаковым достопримечательностям региона и Карпатских гор. Также предлагают экскурсии:

поездка во Львов - город, который удивляет европейской архитектурой: дворцами, храмами и картинными галереями в музеях; экскурсии в Ужгород, к замкам Закарпатья и термам; поездки в Тустань, к озеру Синевир, скалам Довбуша, водопадам. в Перемышль и Красичин – польские города с яркой архитектурой; Краков с обзорной экскурсией по знаменитым достопримечательностям.

Фото: Ужгородский замок зимой (zkmuseum.com)

Недалеко от Сходницы находятся горнолыжные центры Борислав (в 10 км), Славское (60 км), Тисовец (65 км), где можно покататься на лыжах или сноубордах.

"Неделя оздоровления на фешенебельном курорте - по цене подорожавшего Египта"

В Карловых Варах очень ждут гостей из Украины, подготовили специальные программы реабилитации после COVID-19, обращает внимание Александра Панамарчук. Тем более, что въезд нашим гражданам разрешен с вакцинацией разрешен (кроме вакцинированных "CoronaVac").



"Сейчас наступил период самых сладких цен, когда неделя оздоровления на фешенебельном курорте будет по цене подорожавшего Египта", - говорит она.

Фото: Бювет в Карловых Варах (facebook.com/karlovyvaryRU)

Специалист приводит примеры цен на отдых в Карловых Варах в декабре. Период низких цен будет примерно до 17 декабря, потом – с 15 января по 28 февраля.

4* спа-отели – 830-1220 евро за двоих взрослых на 7 ночей.

5* спа-отели – 1130-2180 евро за двоих взрослых на 7 ночей.

В стоимость входит: проживание с 2-разовым питанием, осмотр врача, питьевой курс минеральной воды, 15-18 процедур на человека в неделю, посещение бассейна, сауны, джакузи, страховка с покрытием COVID-19.

Дополнительно: авиабилеты и трансфер 280 евро с человека. Или можно добираться своей машиной.

Цены на отдых в Карловых Варах сопоставимы с ценами на отдых в Сходнице, отмечает Александра Панамарчук. Например, отдых с 3-х разовым питанием и лечением в отеле "Киевская Русь" 4* в Сходнице обойдется в 39 900 гривен за 7 ночей на двоих (примерно 1300 евро).

"Разница будет только в стоимости проезда. Но качество отдыха, лечения, сервиса на знаменитом чешском курорте будет несравнимо выше", - отмечает специалист.

К слову, в лечебно-оздоровительном комплексе "ДиАна" 4*проживание с трехразовым питанием обойдется от 2500 гривен в сутки с человека в номере "стандарт" с пакетом "Лечебный" и трехразовым питанием (или 3800 гривен за двоих). В номере "люкс Superior" такой отдых обойдется от 5800 гривен в сутки за двоих (40600 гривен, или 1316 евро за 7 дней).

Фото: Отель в Сходнице (bookig.com)

Минусы отдыха на курортах: отзывы туристов

В любой локации отдыха найдется "ложка дегтя", которая портит настроение туристам. Подготовиться к неприятным впечатлениям можно, изучив отзывы на тематических форумах.

Например, в отдыхе в Карловых Варах туристы нашли такие "минусы":

Завышенные цены в магазинах;

Запустение вдали от курортной зоны;

Мало развлечений;

В украинской Сходнице туристам чаще всего не нравилось:

Дороговизна;

Отсутствие инфраструктуры;

Мало развлечений;

Плохие дороги и местный транспорт.

Между тем, многие туристы отмечают, что ездят на указанные курорты регулярно.

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