Знаменита "Нафтуся" і джерела в оточенні гір. Як вибрати санаторій для осіннього релаксу та оздоровлення

Скільки коштує відпочинок на відомих бальнеологічних курортах України

Відпочинок в Україні восени - це не тільки екскурсії, а й релакс на бальнеологічних курортах в санаторіях і оздоровчих центрах.

Найпопулярніші санаторні локації країни пропонують туристам оздоровчі програми на будь-який смак, від лікування мінеральною водою і харчуванням, до схуднення і реабілітації після COVID.

Куди варто вирушити на лікування мінеральними водами в Україні і скільки коштують програми в санаторіях – в матеріалі РБК-Україна.

Знаменитий курорт з унікальною водою

Трускавець - відомий бальнеологічний курорт зі знаменитою мінеральною водою"Нафтуся". Місто розташоване на родовищі мінеральних вод з різним складом, а самих джерел там 25.

"Нафтусю" називають природним феноменом, який не має аналогів у світі. Перша згадка води з нафтовим запахом датується 1772 роком. Джерело в 1820 році випадково відкрив гірничий інженер Йосиф Гекер, який шукав корисні копалини. А сама назва "Нафтусі" "прив'язалася" з відкриттям нафти в 1933 році в сусідньому містечку Бориславі.

Родовище "Нафтуся" залягає на площі 0,6 га в центрі міста Трускавець. У цієї води є характерний гіркуватий присмак і "нафтовий" запах. Її призначають для лікування органів харчування і очищення організму від шкідливих речовин. У Трускавці є й інші води - "Марія" та "Софія", які можна набрати також у центральному бюветі міста.

Фото: Бювет в Трускавці (wikipedia.org)

Щоб набрати воду, потрібно сплатити за допомогою спеціальної картки - оплату в 24 гривні за літр ввели після реконструкції бювету влітку 2020 року.

Санаторій "Карпати" у Трускавці пропонує різні оздоровчі програми - від лікування хребта і суглобів до чоловічого здоров'я і схуднення. Проживання в санаторії - від 1445 гривень на добу в залежності від пакету. Курс лікування 10-14 днів.

Наприклад, в пакеті реабілітації після COVID проживання в одномісному номері коштує від 1692 гривень на добу, у "покращеному" - 1938 гривень. У двомісному - від 2625 гривень за двох.

У вартість включено триразове харчування "шведський стіл", лікування, проживання та відвідування басейну, сауни та тренажерного залу. Крім загальних фізіопроцедур, в пакет входить прийом мінеральної води "Нафтуся", прийняття мінеральний ванн по 10-15 хвилин через день. Також відновлення роботи органів дихання: інгаляції, спелеотерапія, оксигенотерапія, дихальна гімнастика, масаж грудної клітини.

Фото: санаторій в Трускавці (facebook.com/sanatorium.karpaty)

Східниця - конкурент Трускавця

На Львівщині є ще одна відома локація, в якій було відкрито кілька джерел мінеральних вод. Це Східниця - "конкурент" Трускавця за джерелами води за типом "Нафтусі".

На курорті є й інші води: лужні аналоги "Боржомі", які призначають при деяких захворюваннях шлунка і системи травлення. Вода "железиста" - з високим вмістом заліза, яку застосовують при ряді захворювань нирок та інших органів. Бювети і джерела "розкидані" по всій Східниці. Всього вивчені і рекомендовані для лікування – десяток з 30. Решта джерел ще на стадії вивчення.

Історія курорту почалася з відкриття австрійським мінерологом Глюкером родовищ озокериту - в 1850 році. Трохи пізніше там стали досліджувати і мінеральні води. В останні десятиліття інтерес до джерел і складу води зріс.

У Східниці є кілька санаторіїв, в яких пропонують від загального оздоровчого відпочинку з водолікуванням до спеціальних лікувальних програм, включаючи відновлення після COVID з консультаціями лікарів і розширеною діагностикою.

Фото: Спа-зона в оздоровчому комплексі в Східниці (dianna.com.ua)

Наприклад, в лікувально-оздоровчому комплексі "ДіАна" проживання з триразовим харчуванням обійдеться від 1900 гривень на добу за одну людину в номері "стандарт" ,до 4600 гривень на добу в номері "Люкс Superior" (за двох). Додаткова програма відновлення після коронавірусу - від 17415 гривень за 7 днів і 27955 гривень – за 14 днів. А програма лікування від цукрового діабету, наприклад, обійдеться від 12832 гривень за тиждень.

Курорт із водою, як в Баден-Бадені

Мінеральна вода в Миргороді зробила це місто одним з провідних курортів країни. Як і з іншими джерелами - Миргородську воду відкрили випадково. Коли через брак питної води в місцевості бурили свердловини, в 1912 році випадково натрапили на мінеральне джерело. Вода виявилася несмачною, солонуватою.

Вирішили використовувати цю воду для прийняття лазні і гасіння пожеж, щоб не засипати джерело. Жителі помітили: після купання в солоній воді у багатьох переставали боліти суглоби. Тоді місцевий лікар став відправляти зразки на аналіз в медичні академії. Вже через три роки - 1915 році - воду визнали лікувальною і прирівняли до джерел Баден-Бадена. У 1917 році в Миргороді відкрили водолікарню.

Фото: Санаторій в Миргороді (mirgorodkurort.ua)

На бальнеологічному курорті працюють три мінеральні свердловини глибиною 673-710 метрів. У бювет воду подають відразу з глибини, і вона не контактує з повітрям.

У Миргороді є кілька санаторіїв, в які ще з радянських часів "протоптали" доріжку знавці оздоровчого відпочинку. У них можна знайти сучасне лікування і комфортні варіанти проживання.

Наприклад, в санаторії "Полтава" варто провести оздоровчу відпустку тим, хто хоче зміцнити серце і судини, а також органи травлення. У санаторії працюють відділення реабілітації після операцій на шлунку, видалення жовчного міхура, інфарктів і операцій на серці і судинах. У вартість путівок входить проживання, обстеження, лікування та дієтичне харчування.

Ціна путівки для однієї людини в двомісному номері-"економ" зі скромним меблюванням – від 822 гривень на добу. У більш комфортних номерах - від 1200 гривень з людини. Наприклад, проживання в двомісному номері "люкс-преміум" обійдеться в 2028 гривень з людини.

Курорт з різними джерелами і цікавими екскурсіями

Ще один бальнеологічний курорт у Львівській області з водою відомого бренду знаходиться в Моршині. Там мінеральна вода відома своїми цілющими властивостями ще з 1878 року. Курорт розташований серед лісів, поруч - озеро і парк.

Особливість курорту - великий вибір екскурсій: до скель Довбуша, озера Синевир, в Солотвино, монастирів, палаців і фортець Західної України.

Фото: Парк перед входом в санаторій в Моршині (mpalace.com.ua)

Хоча цінність курорту - в різноманітності води з трьох різних джерел. Вода з кожного має унікальний склад. У Моршині мінеральною водою лікують нирки і сечовивідні шляхи, шлунково-кишковий тракт, хвороби обміну речовин.

У джерелі №1 вода - хлоридно-сульфатна натрієво-калієво-магнієва. У джерелі №6 вода містить менше хлоридів натрію, але більше сульфатів магнію і калію. У Моршині відоме також "Джерело Божої Матері" (№4) з не до кінця вивченою водою.

У Моршині можна знайти програми оздоровлення на будь-який смак і потребу. Наприклад, в санаторії "Мармуровий палац" розташований власний бювет мінеральних вод з ропою джерел №1 та №6. Гостям пропонують дві лікувальні програми "Стандарт" і "Люкс", а також реабілітацію після COVID. Спальний корпус, їдальня, бювет і лікувальний комплекс знаходяться в одному приміщенні і відпочивальникам не потрібно виходити на вулицю. Всього санаторій розрахований на проживання 180 осіб.

Вартість проживання з лікуванням за програмою "Стандарт" – від 1150 гривень з людини на добу, за програмою "Люкс" - від 1350 гривень в одномісному номері.

Джерела в оточенні мальовничих гір

У Свалявському районі Закарпатської області знаходиться джерело цілющої води "Лужанська", яка відкрита була ще в 18 столітті. Їхати на лікування цією водою можна в санаторії в село Голубине або Солочин.

Родовище "Лужанської" знаходиться вздовж берегів річки Великої Пині в місцевості Луги. Перші дослідження цієї води були проведені ще в 1765 році. Мінеральну воду з джерела використовували для розведення вина, а в кінці 19 століття її стали призначати для лікування. Одне з джерел належало володінням графа Шенборна.

Фото: Санаторій в Солочині (booking.com)

Лужанську воду експортували в різні куточки Австро-Угорської імперії під назвами "Маргіт" і "Луги Ержибет". У 1945 році з приходом в Західну Україну радянської влади завод мінеральних вод назвали "Луги", на якому стали розливати воду з трьох джерел родовища.

Водою лікують підвищену кислотність шлунка і супутні захворювання, а також ниркові хвороби.

В санаторії "Квітка полонини" у Солочині вода в бювет подається безпосередньо зі свердловини. Крім великого вибору лікувальних програм гостям пропонують пройти реабілітацію після COVID.

Проживання з базовим лікуванням в одномісному номері коштує від 1405 гривень з людини на добу - в однойменному корпусі. У вартість входить триразове дієтичне харчування "шведський стіл". У корпусі "Сузір'я" в номері з кондиціонером і балконом і харчуванням у своїй окремій їдальні – від 2045 гривень на добу в одномісному номері.

У вартість входять консультації лікарів, аналізи і процедури, користування басейном і тренажерним залом. Програма відновлення після COVID в міжсезоння з листопада коштує від 1190 гривень з людини при проживанні в двомісному номері і від 1725 - в одномісному.

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