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Українська родина показала, як подорожує Аргентиною на велосипедах

Новини » Travel » За кордоном 03.07.2020 - 12:33
Українська родина показала, як подорожує Аргентиною на велосипедах
Фото: Автор каналу "Двоколісні хроніки" (скріншот РБК-Україна)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"

Автори Youtube-каналу "Двоколісні хроніки" їздять по світу

Українська пара, Ярина Квітка, Володимир Муляр, подорожують світом на велосипедах з дитиною. Вони ведуть відеоблог на YouTube про свої поїздки – "Двоколісні хроніки".

Володимир Муляр виклав у мережу свіже відео, в якому розповів про подорож по Аргентині на початку липня.

"Крутячи педалі аргентинськими Андами, я бачу чимало красивих місць. Але заповідник Quebrada de las Conchas - це щось особливе, це просто неземний куточок Анд. Місце, яке дійсно здатне зачарувати, навіть якщо ви бачили вже півсвіту. Під час зйомки такої краси дуже легко піддатися надмірному захвату і ... втратити дрон через це", - говорить Володимир Муляр.

Також у цьому відео блогер відкрили для себе місто Сальта, яке є одним з найбільших на півночі Аргентини. Там вони зупинилися у місцевого хлопця на ім'я Мартін.

Більше про подорожі пари Аргентиною дивіться у відео:

Фото: Українські музиканти подорожують світом (Youtube.com/Двоколісні хроніки)

Ярина і Володимир – учасники музичної групи Folknery. Вони їздять незвичними для українського туриста місцями, пробираючись через гори, піски та річки. Під час подорожей вони популяризують українську культуру – співають українські пісні, влаштовують вуличні виступи.

Сім'я проїхала понад 50 тисяч кілометрів Європою, Азією, Австралією, Африкою. Блогери та музиканти побували вже в багатьох країнах. Серед них – Перу, Бразилія, Албанія, Канада та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відомий блогер Антон Птушкін подорожує по Україні в умовах закритих кордонів.

Також пропонуємо подивитися відео про те, що відбувається на пляжах Одеси і Затоки.

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Теги поездАргентинапутешествияблогер
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