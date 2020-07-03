Украинская семья показала, как путешествует по Аргентине на велосипедах

Фото: Автор канала "Двоколісні хроніки" (скриншот РБК-Украина)

Авторы Youtube-канала "Двоколісні хроніки" ездят по миру

Украинская пара, Ярина Квитка и Владимир Муляр, путешествуют по миру на велосипедах с ребенком. Они ведут на YouTube видеоблог о своих поездках – "Двоколісні хроніки".

Владимир Муляр выложил в сеть свежее видео, в котором рассказал о путешествии по Аргентине в начале июля.

"Крутя педали по аргентинским Андам, я вижу немало красивых мест. Но заповедник Quebrada de las Conchas - это нечто особенное, это просто неземной уголок Анд. Место, которое действительно способно очаровать, даже если вы видели уже полмира. Во время съемки такой красоты очень легко поддаться избыточному восторгу и ... потерять дрон из-за этого", - говорит Владимир Муляр.

Также в этом видео блогер открыли для себя город Сальта, который является одним из крупнейших на севере Аргентины. Там они остановились у местного парня по имени Мартин.

Больше о путешествиях пары по Аргентине смотрите в видео:

Фото: Украинские музыканты путешествуют по миру (Youtube.com/Двоколісні хроніки)

Ярина и Владимир – участники музыкальной группы Folknery. Они ездят по необычным для украинского туриста местам, пробираясь через горы, пески и реки. Во время путешествий они популяризируют украинскую культуру – поют украинские песни, устраивают уличные выступления.

Семья проехала более 50 тысяч километров по Европе, Азии, Австралии, Африке. Блогеры и музыканты побывали уже во множестве стран. Среди них – Перу, Бразилия, Албания, Канада и другие.

Напомним, ранее мы писали о том, как известный блогер Антон Птушкин путешествует по Украине в условиях закрытых границ.

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