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Антон Птушкін показав, як подорожує Україною під час карантину

Новини » Travel » в Україні 02.07.2020 - 14:31
Антон Птушкін показав, як подорожує Україною під час карантину
Фото: Подорож Антона Птушкіна (скриншот РБК-Україна)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"

Як відомий тревел-блогер їздив у Карпати

Відомий тревел-блогер та колишній ведучий програми "Орел та решка" Антон Птушкін показав захопливе відео українських Карпат, яке він зняв під час карантину. За два дні 25-хвилинний ролик під назвою "Подорож із закритими кордонами" набрав понад 2 млн. переглядів.

Антон подорожував Карпатами 10 днів. Знімав біля міста Верховина на Івано-Франківщині. Він називає свою роботу експериментом, адже під час відео майже не коментує те, що знімав.

"Мені здається, що саме такий безмовний формат – це самий правильний варіант з точки зору атмосфери, як передати піший похід для глядачів", – каже Антон про свою роботу.

Він додає, що до цього ніколи не ходив у гори.

"Я пішов перший раз і дуже кайфую. Коли як не зараз треба починати подорожувати по країні, в якій ти живеш. Зараз просто ідеальний час", - додав блогер.

Більше дивіться у відео:

Відео: Як Антон Птушкін побував в Карпатах під час карантину (youtube.com/Антон Птушкін)

Антон Птушкін народився у Луганську. 2012 року переїхав до Києва. Заснував радіостанцію Lounge FM, також є співзасновником "Радіо П'ятниця".

У 2017 році став ведучим шоу "Орел і решка". В липні 2018 року Антон Птушкін залишив шоу і почав знімати відеоролики про подорожі для YouTube. На його канал підписані майже 3 млн. користувачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як працюють поїзди "Інтерсіті" під час карантину в Україні.

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