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Після виходу Booking сервіси бронювання в Росії вже фіксують різке зростання цін

Фото: офіс компанії Booking в Амстердамі wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Комісії, які зараз виставляються знизять доходи готелів нижче рівня окупності

Після виходу з Росії відомого сервісу бронювання житла Booking ціни почали різко зростати.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства "Інтерфакс".

Повідомляється, що окремі російські сервіси бронювання готелів почали збільшувати комісії за бронювання. Тепер у деяких з них розмір винагороди перевищує той, який був встановлений для готелів американським сервісом. Про це виданню повідомила прес-секретар Російського союзу туріндустрії (РСТ) Ірина Тюріна.

За її словами, російські готельєри вважають, що в нинішній ситуації комісійні повинні не підвищуватися, а знижуватися. Однак ситуація спостерігається зворотна.

Комісії стали досягати 25% від вартості бронювання

Тюріна нагадала, що частка Booking.com на ринку онлайн-бронювання готелів, як встановила Федеральна антимонопольна служба, перевищувала 70%. До виходу сервісу з ринку Росії для багатьох готелів цей канал продажів був основним.

"Як випливає з листа готельєрів, середня комісія Booking.com становила 15% (без ПДВ) від продажів. До його відходу основні агрегатори були змушені орієнтуватися на цю ціну, і їх комісія найчастіше також не перевищувала 15%, а у деяких була і нижчою. Зараз, залежно від регіону, готелю і компанії-агрегатора, комісії стали досягати 25% (без ПДВ) від вартості бронювання", — розповіла Тюріна.

За її словами, готельєри розраховували, що, отримавши частку ринку головного конкурента, російські сервіси отримають зростання валової виручки, що дозволить їм знизити комісію без шкоди для своєї операційної прибутковості. Однак в реальності відбувається зворотне.

"Готельєри вважають встановлення підвищеної комісії необґрунтованим. У цій ситуації виставляються готелям комісії призведуть до зниження прибутковості готелів до або нижче рівня самоокупності, що не дозволить їм підтримувати інфраструктуру",- додала вона.

Нагадаємо, 4 березня компанія-сервіс бронювання житла Booking пішла з Росії на знак протесту проти спецоперації на Україні.

Також, крім цього сервісу, у Росії вже не працюють Expedia та Airbnb, а тури для росіян дорожчають на 80%.

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