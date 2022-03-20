После ухода Booking сервисы бронирования в России уже фиксируют резкий рост цен

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства "Интерфакс".

Сообщается, что отдельные российские сервисы бронирования отелей начали увеличивать комиссии за бронирования. Теперь у некоторых из них размер вознаграждения превышает тот, который был установлен для гостиниц американским сервисом. Об это изданию сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, российские отельеры считают, что в нынешней ситуации комиссионные должны не повышаться, а снижаться. Однако ситуация наблюдается обратная.

Комиссии стали достигать 25% от стоимости бронирования

Тюрина напомнила, что доля Booking.com на рынке онлайн-бронирования отелей, как установила Федеральная антимонопольная служба, превышала 70%. До ухода сервиса из рынка России для многих отелей этот канал продаж был основным.

"Как следует из письма отельеров, средняя комиссия Booking.com составляла 15% (без НДС) от продаж. До его ухода основные агрегаторы были вынуждены ориентироваться на эту цену, и их комиссия чаще всего также не превышала 15%, а у некоторых была и ниже. Сейчас, в зависимости от региона, отеля и компании-агрегатора, комиссии стали достигать 25% (без НДС) от стоимости бронирования", — рассказала Тюрина.

По ее словам, отельеры рассчитывали, что, получив долю рынка главного конкурента, российские сервисы получат рост валовой выручки, что позволит им снизить комиссию без ущерба для своей операционной доходности. Однако в реальности происходит обратное.

"Отельеры считают установление повышенной комиссии необоснованным. В этой ситуации выставляемые отелям комиссии приведут к снижению доходности гостиниц до или ниже уровня самоокупаемости, что не позволит им поддерживать инфраструктуру", — добавила она.

Напомним, 4 марта компания-сервис бронирования жилья Booking ушла из России в знак протеста против спецоперации на Украине.

Также, кроме этого сервиса, в России уже не работают Expedia и Airbnb, а туры для россиян дорожают на 80%.