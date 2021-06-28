Справжнє розчарування: туристичні локації, які радять уникати за будь-яку ціну

Культові пам'ятки, які не вражають мандрівників

Є безліч визначних пам'яток, які туристи обов'язково мають побачити під час подорожі. Ви просто не можете вперше поїхати в Париж, не побачивши Ейфелеву вежу, і мало хто хоче повертатися з Лондона, не сходивши до Біг Бену.

Але в кожному туристичному напрямку з культовою репутацією знайдуться досить підступні "туристичні пастки", які насправді не варті ні вашого часу, ні грошей, пише видання Far & Wide.

Там склали рейтинг всесвітньо відомих локацій, які в реальності можуть виявитися не такими, як пишуть в захоплених відгуках тревел-блогери й самі туристи.

"Звичайно, багато в чому все залежить від особистої думки. Зрештою, нецікаве захоплення однієї людини - обов'язкове місце відвідування для іншого. Проте ми впевнені, що переоцінені туристичні напрямки в цьому списку абсолютно беззмістовні. Тут довгі черги, і натовпи, які затягують ваш візит. А шанси на те, що у вас буде час по-справжньому оглянути місце, вкрай малі. Наша порада: на час і гроші, які ви заощадили, пропустивши ці місця, знайдіть локації більш красиві, привабливі й по-справжньому варті", - радять автори статті.

Ніагарський водоспад: безліч споруд, які псують вигляд

Комплекс мальовничих ніагарських водоспадів географічно відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. На думку авторів статті, сам водоспад абсолютно не переоцінений. Насправді це приголомшливі явище і величний прояв сили води.

Проблема полягає в тому, що навколо були побудовані споруди, які просто заважають насолоджуватися видами. В результаті, відвідування цього місця може стати справжнім розчаруванням, вважають журналісти.

"Канадська сторона водоспаду трохи краще, ніж американська. Але, тим не менше, там розташовано просто безліч сувенірних магазинів, позбавлених смаку ресторанів і туристичних визначних пам'яток", - повідомляється в добірці.

Фото: Ніагарський водоспад (uk.wikipedia.org)

Таймс Сквер в Нью-Йорку: занадто шумно і багато людей

Таймс-сквер - площа в Нью-Йорку в окрузі Манхеттен, яка ідеальна хіба тільки для тих, хто обожнює натовпи туристів і яскраві вогні.

Таймс-сквер, "серце" Нью-Йорка - галаслива, багатолюдна і не дуже весела локація. Туристи потрапляють туди, а через кілька хвилин або годин нарешті вириваються на свободу, задихаючись від шуму і натовпів людей, вважають у виданні.

Фото: Таймс Сквер в Нью-Йорку (uk.wikipedia.org)

"Хоча Манхеттен доклав чимало зусиль, щоб поліпшити цей район, додавши пішохідні зони й поліпшивши транспортний потік, це все ще просто божевілля. Тому ми можемо рекомендувати їхати туди, тільки якщо ви збираєтеся на бродвейське шоу. В іншому випадку найкращий спосіб побачити це - пройтися по 8-й авеню і швидко поглянути на його активне життя", - наголошується в статті.

Тадж-Махал: багатогодинні черги

Подорожі до Індії суворо обмежені через пандемію та нещодавно виявлені нові штами COVID. Але багато мандрівників з нетерпінням чекають відновлення поїздок. Зокрема, щоб побачити масштабний всесвітньо відомий монумент Тадж-Махал на річці Джамна.

Сам Тадж-Махал по-справжньому чудовий, відразу обумовлюють автори публікації.

"Це може бути найбільш суперечливим пунктом у цьому списку, і ми розуміємо: якщо ви збираєтеся поїхати в Індію як турист, ви, ймовірно, збираєтеся поїхати в Тадж-Махал. Але не кажіть, що ми вас не попереджали", - застерігають автори.

Фото: Тадж-Махал (uk.wikipedia.org)

По-перше, ви будете вічно туди добиратися, стверджується в статті. Потім ви будете стояти у величезній черзі, щоб потрапити всередину:

"А потім, як тільки ви ввійдете, ще близько мільйонів інших людей хлинуть через палац, руйнуючи його безтурботність, базікаючи, фотографуючи й випускаючи з уваги всю суть. А тим часом це місце, яке було побудовано, щоб оплакувати втрачену любов – Тадж Махал був споруджений імператором як мавзолей для своєї Перської дружини Мумтаз-Махал".

Вестмінстерське абатство в Лондоні: гіди голосно вигукують інформацію

Як і багато інших культових локацій з давньою і цікавою історією, Вестмінстерське абатство зіпсоване через велику кількість гостей, впевнені автори:

"Справа не в тому, що Вестмінстерське абатство не вражає - воно вражає. Тут ви можете відвідати поховання знаменитих британців, таких як Чарльз Діккенс і Чарльз Дарвін. А також подивитися, де принц Вільям і герцогиня Кембриджська проходили в день весілля. Просто споруда вкрай переповнена, гіди водять натовпи туристів і голосно вигукують інформацію".

Фото: Вестмінстерське абатство (uk.wikipedia.org)

"Крім того, зверніть увагу: це не те місце, де принц Чарльз і принцеса Діана одружилися (це сталося насправді у соборі Святого Павла). Також це не те місце, де поховані Джейн Остін або Вільям Шекспір (вінчестерський собор і церква Св. Трініті в Стратфорді відповідно). У Великобританії багато відомих церков і соборів. Переконайтеся, що це те місце, яке ви дійсно хочете побачити", - йдеться в публікації.

"Мона Ліза" у Луврі

Натовпи людей, які бажають побачити "Мону Лізу", величезні. Сама ж картина - крихітна.

"Щорічно мільйони людей стікаються в Лувр, і величезна частина цих мільйонів прямує в зал №711, щоб побачити знамениту "Мону Лізу" Леонардо да Вінчі. Ми були там. І можемо сказати: вона виглядає саме так, як очікували, за винятком маленького розміру. Чи варто годинами стояти в черзі, щоб подивитися крізь куленепробивне скло? Вибір за вами. Але можемо сказати, що в Луврі є тисячі інших експонатів, майже всі з яких красиві і їх набагато легше побачити", - стверджує автор.

Фото: "Мона Ліза" в Луврі (uk.wikipedia.org)

Статуя Русалоньки в Копенгагені

Насправді ця невелика статуя дуже вражає. Але уявіть собі довгу прогулянку по Копенгагену, коли туристи йдуть сюди тільки тому, щоб подивитися на статую в чотири фути заввишки на березі. Паралельно туристи борються за місце разом з натовпом інших туристів, які хочуть зробити те ж саме.

"Приготуйтеся довго чекати, щоб сфотографуватися на тлі Русалоньки", - наголошується у статті.

Фото: Статуя Русалоньки в Копенгагені (uk.wikipedia.org)

Римський Колізей: багато людей та складна навігація

Погана організація робить це історичне диво марним для відвідування, впевнений автор:

"Коли ви плануєте поїздку до Риму, люди скажуть вам, що ви повинні обов'язково відвідати Колізей, якому майже 2000 років. Але ми б хотіли, щоб ви цього не робили. Черги довгі та безладні. І як тільки ви потрапляєте всередину, ходити стає складно, там багато людей і мало зрозумілих покажчиків".

"Постарайтеся поїхати в міжсезоння, коли та менше людей та нижчі температури. Нам теж не подобається недооцінювати Рим у цьому списку, але, на жаль! Та не хвилюйтеся: в цьому місті є мільйон інших дивовижних місць", - підбивають підсумки у публікації.

Фото: римський Колізей (uk.wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше ми писали про туристичні локації, які занадто переоцінюють у путівниках.

Також повідомлялося, що туристи з Саудівської Аравії масово їдуть відпочивати в Україну.