Тисячолітні знахідки. У Хмельницькому археологи знайшли унікальні артефакти

У Хмельницькому археологи виявили стару корчму та артефакти, яким понад 1000 років, повідомляє Ukraina Incognita.com.

У центрі міста, що на вулиці Кам'янецькій, 11/1, де велися земляні роботи під будівництво торговельно-офісного центру, вчені знайшли фрагменти виробів із дерева, кераміки, скла, кістки. Їх відносять до VI-VIII століть.

"Дільниця розташована в одному з найдавніших кварталів міста, в районі вулиці Старогородської, неподалік собору Різдва Пресвятої Богородиці. У будівельному котловані було виявлено кілька об'єктів, які використовувалися як житлова або складська інфраструктура", – розповів археолог, спеціаліст пам'яткоохоронної служби обласного науково- методичного центру культури та мистецтв Володимир Захар'єв.

Фото: Володимир Захар'єв показує знайдені предмети (Музей історії міста Хмельницького/facebook.com/uamimh)

"Залишки будинків з підвалами свідчать, що забудова в цій частині міста почалася не раніше першої половини – середини XVIII століття. Тобто вже після майже тридцятирічної османської окупації. У цей час місто почало перебудовуватися за межами острова в південно-східному напрямку. Практично всі будівлі постраждали від пожежі", – додав він.

За словами Захар'єва, найцікавішим виявилося дно підвалу об'єкта №6, яке покривали трухляві фрагменти дерев'яних козубів, днища та стінки діжок та кадубів і навіть дерев'яний затор від місткості для вина чи квасу. Вочевидь цей підвал використовувався як склад для алкогольної продукції. На те, що це приміщення було корчмою, вказували розбиті скляні келихи, чарки, штофи та чашки для кави.

Фото: Музей історії міста Хмельницького (facebook.com/uamimh)

Підтвердженням специфіки об'єкта стало звалище у дворі, де знайдено фрагменти скляних виробів, глиняного посуду та виварених кісток свійських тварин та птиці.

Фото: Музей історії міста Хмельницького (facebook.com/uamimh)

"Великий інтерес викликають фрагменти візерункових кахлів, ринок для випічки хліба, тарелів, керамічні трубки з поливом, керамічний друшляк. А чого варте гало – округлий скляний інструмент діаметром 9,8 см для розгладження тонких тканин та мережива, який знайдений у смітнику", пишуть спеціалісти музею.

Фото: Музей історії міста Хмельницького (facebook.com/uamimh)

Предмет особливої ​​гордості археолога – знайдені фрагменти керамічної ліпної судини VI-VIII ст. зі слідами затирання травою, що змінюють уявлення про часи заселення території Хмельницького.

Усі артефакти планують оформити у виставку та показати на загальний огляд найближчим часом.

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