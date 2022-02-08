Тысячелетние находки. В Хмельницком археологи обнаружили уникальные артефакты

В Хмельницком археологи обнаружили старую корчму и артефакты, которым более 1000 лет, сообщает Ukraina Incognita.com.

В центре города, на улице Каменецкой, 11/1, где велись земляные работы под строительство торгово-офисного центра, ученые нашли фрагменты изделий из дерева, керамики, стекла, кости. Их относят к VI-VIII столетиям.

"Участок расположен в одном из древнейших кварталов города, в районе улицы Старогородской, недалеко от собора Рождества Пресвятой Богородицы. В строительном котловане было обнаружено несколько объектов, которые использовались в качестве жилой или складской инфраструктуры", – рассказал археолог, специалист памятникоохранной службы областного научно-методического центра культуры и искусств Владимир Захарьев.

Фото: Владимир Захарьев показывает найденные предметы (Музей истории города Хмельницкого/facebook.com/uamimh)

"Остатки зданий с подвалами свидетельствуют, что застройка в этой части города началась не раньше первой половины – середины XVIII века. То есть, уже после почти тридцатилетней османской оккупации. В это время город начал перестраиваться за пределами острова в юго-восточном направлении. Практически все строения пострадали от пожара", – добавил он.

По словам Захарьева, наиболее интересным оказалось дно подвала объекта №6, которое покрывали трухлявые фрагменты деревянных козубов, днища и стенки бочонков и кадубов и даже деревянная пробка от емкости для вина или кваса. Очевидно, этот подвал использовался как склад для алкогольной продукции. На то, что это помещение было корчмой, указывали разбитые стеклянные бокалы, рюмки, штофы и чашки для кофе.

Фото: Музей истории города Хмельницкого (facebook.com/uamimh)

Подтверждением специфики объекта стала свалка во дворе, где найдены фрагменты стеклянных изделий, глиняной посуды и вываренных костей домашних животных и птицы.

Фото: Музей истории города Хмельницкого (facebook.com/uamimh)

"Большой интерес вызывают фрагменты узорчатых изразцов, рынок для выпечки хлеба, тарелов, керамические трубки с поливом, керамический друшляк. А чего стоит гало – округлый стеклянный инструмент диаметром 9,8 см для разглаживания тонких тканей и кружева, который найден в мусорнике", – пишут специалисты музея.

Фото: Музей истории города Хмельницкого (facebook.com/uamimh)

Предмет особой гордости археолога – найденные фрагменты керамического лепного сосуда VI-VIII вв. со следами затирания травой, изменяющими представление о временах заселения территории города Хмельницкого.

Все артефакты планируют оформить в выставку и представить на общее обозрение в ближайшее время.

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