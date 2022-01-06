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Артефакт 13 сторіччя. На Волині для туристів відкриють незвичну локацію 

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Четвер 06 січня 2022 11:51
Артефакт 13 сторіччя. На Волині для туристів відкриють незвичну локацію  Фото: Човен-моноксил ХIII століття у Маневичах (mg.gov.ua)
Автор: Євгенія Тугушева

У Маневичах до травня 2022 року облаштовують приміщення для музею одного експонату

У Маневичах планують відкрити "Музей одного експоната", пише Amazing Ukraine та "Суспільне".

Це музей одного унікального експоната - човна-моноксила ХIII століття, який не має аналогів у Східній Європі.

На Волині відкрили експозицію унікального човна в добудованому приміщенні Маневицького краєзнавчого музею. Роботи у музеї одного експоната ще не повністю завершили.

Про це повідомив "Суспільному" телефоном директор закладу Петро Хомич.

"Відкриття музею ще не було, воно буде пізніше. Щоб завершити всі роботи, залишилося 400 тисяч гривень згідно з проєктно-кошторисною документацією. Тоді буде завершена реконструкція Маневицького краєзнавчого музею з добудовою для одного експоната. Сам човен у нас красивий, чудовий, виглядає бомбєзно", – зазначив Петро Хомич.

За його словами, нині для відвідувачів надали можливість оглянути знахідку, котру виявили влітку 2015 року, проте сам музей повноцінно досі не запрацював. Човен, говорить Петро Хомич, розмістили в приміщенні площею 16 метрів на 6,5 метрів.

Музей одного експоната планують відкрити в травні наступного року, до Міжнародного дня музеїв. Петро Хомич каже: до цього часу планують завершити всі зовнішні роботи, озеленення території, підключення сигналізації, а також встановлення спеціального обладнання для підтримання в приміщенні однакового температурно-вологісного режиму.

Окрім човна відвідувачі мають змогу оглянути виставку човників Володимира Ящука з Луцька, який привіз до музею 189 корабликів.

Коли було знайдено човен

Артефакт знайшли у річці Стир між селами Старосілля та Копилля колишнього Маневицького району влітку 2015 року. На поверхню з води довбанку витягли у вересні того ж року. Вік човна датують 1229-1256 роками. Припускали, що він міг належати литовським князям.

Нагадаємо, ми раніше писали, про скульптурні композиції знаменитого скульптора 18 сторіччя Іоана Георга Пінзеля на міській ратуші у Бучачі увійшли до переліку 12 об’єктів культурної спадщини Європи, яким загрожує зникнення.

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