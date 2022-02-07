"Тяжко витримати": чому на українських курортах не можна відпочити за системою "все включено"

Фото: На українських курортах не можна відпочити за системою "все включено" (unsplash.com/maksym-pozniak-haraburda)

На курортах Чорного та Азовського моря сезон триває набагато коротше, ніж у Туреччині та Єгипті

Туристична сфера – одна з важливих галузей для економіки України. Попри пандемію COVID, від 2020 року спостерігається динаміка зростання галузі. Так, послугами туроператорів скористалися 1,9 мільйона туристів, а туристичних послуг було продано майже на 255 млрд гривень.

Проте, є низка питань та проблем, які залишаються невирішеними. Наприклад, на морських курортах та в інших туристичних локаціях зберігається велика кількість невирішених проблем.

Крім цього в Україні практично відсутня система "all inclusive" і чому аналогічний відпочинок за кордоном дешевший, включаючи переліт?

Про це РБК-Україна розповів президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга.

"У нашому суспільстві високий рівень конфліктності. Через особливості ментальності та культури ми дуже розрізнені. Коли настає високий сезон, всі зайняті зароблянням грошей, ніхто не думає стратегічно про завтрашній день: "є попит сьогодні - піднімімо ціни до "не можу". Таке відбувається у курортних районах від Одеси до Бердянська. Тому наші курорти та програють Єгипту чи Туреччині, куди можна поїхати умовно за ті самі тисячі доларів на тиждень з "all inclusive" та гарним рівнем послуг розміщення.

У нас "all inclusive" практично ніде немає: не вміють, важко витримати по грошах через коротку сезонність. Єгипет цілий рік заробляє на туризмі, у Туреччині – до шести місяців. У нас активних продажів – лише два місяці” – розповідає Іван Ліптуга.

Тому нам важко конкурувати, і немає достатньої кількості дорогих об'єктів. А ті, що з'являються, розуміють свою винятковість і на цьому роблять надприбутки. Наприклад, в Одесі – два-три готелі, що розташовані на березі, які відповідають рівню 5 зірок. Для такого міста, куди приїжджає мільйон туристів, цього замало. Тому вони завантажені на 100% і більше, у них у літній сезон овербукінг та ціни дуже високі – на рівні 10 тисяч гривень за номер на добу.

Фото: У готелях в літній сезон ціни дуже високі (unsplash.com/niklanus)

За його словами, в Україні є спроби впровадити цю систему із триразовим харчуванням. В одному з готелів Чорного моря. Але це наразі такий "all inclusive з підсохлою яєчнею і гречаною кашею".

"У нас на всіх косах – у Затоці, Кирилівці – немає елементарної каналізації, там вигрібні ями навіть у великих готелів на сто з гаком номерів, а стоки вивозять машинами. Зате в країні заявляють, що збудують гемблінг-курорт за кілька мільярдів", – додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, скільки українців регулярно подорожує країною.