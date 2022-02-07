"Тяжело выдержать": почему на украинских курортах нельзя отдохнуть по системе "все включено"

Фото: На украинских курортах нельзя отдохнуть по системе "все включено" (unsplash.com/maksym-pozniak-haraburda)

На курортах Черного и Азовского моря сезон длится намного короче, чем в Турции и Египте

Туристическая сфера – одна из важных отраслей для экономики Украины. Несмотря на пандемию COVID, с 2020 года наблюдается динамика роста в отрасли. Так, услугами туроператоров воспользовались 1,9 миллионов туристов, а туристических услуг было продано почти на 255 млрд гривен.

Однако, есть ряд вопросов и проблем, которые остаются нерешенными. Например, на морских курортах, и в других туристических локациях сохраняется большое количество нерешенных проблем.

Кроме этого в Украине практически отсутствует система "all inclusive" и почему аналогичный отдых за границей дешевле, включая перелёт?

Об этом РБК-Украина рассказал президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

"В нашем обществе высокая степень конфликтности. Из-за особенностей ментальности и культуры мы очень разрознены. Когда наступает высокий сезон, все заняты зарабатыванием денег, никто не думает стратегически о завтрашнем дне: "есть спрос сегодня - давайте поднимем цены до "не могу". Такое происходит в курортных районах от Одессы до Бердянска. Поэтому наши курорты и проигрывают Египту или Турции, куда можно поехать условно за те же тысячу долларов на неделю с "all inclusive" и хорошим уровнем услуг размещения.

У нас "all inclusive" практически нигде нет: не умеют, тяжело выдержать по деньгам из-за короткой сезонности. Египет целый год зарабатывает на туризме, в Турции – до шести месяцев. У нас активных продаж – только два месяца" – рассказывает Иван Липтуга.

Поэтому нам тяжело конкурировать и нет достаточного количества дорогих объектов. А те, которые появляются, понимают свою исключительность, и на этом делают сверхприбыли. Например, в Одессе – два-три отеля, находящихся непосредственно на берегу, которые соответствуют уровню 5 звезд. Для такого города, куда приезжает миллион туристов, этого недостаточно. Поэтому они загружены на 100% и более, у них в летний сезон овербукинг и цены очень высокие – на уровне 10 тысяч гривен за номер в сутки.

Фото: В отелях в летний сезон цены очень высокие (unsplash.com/niklanus)

По его словам, в Украине есть попытки внедрить эту систему с трехразовым питанием. В одном из отелей на Черном море. Но это пока такой "all inclusive с подсохшей яичницей и гречневой кашей".

"У нас на всех косах – в Затоке, Кирилловке – нет элементарной канализации, там выгребные ямы даже у больших гостиниц на сто с лишним номеров, а стоки вывозят машинами. Но зато в стране заявляют, что построят гэмблинг-курорт за несколько миллиардов", – добавил он.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, сколько украинцев регулярно путешествует по стране.