Пляжі та гірськолижні курорти: стало відомо, скільки українців регулярно подорожує країною

У ДАРТ розкрили дані про те, які напрямки обирають українці для мандрівок

Згідно з даними Державного агентства розвитку туризму, 38% громадян України мандрують у межах держави. Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар'яна Олеськів на пресконференції 2 лютого, повідомляє "Укрінформ".

За словами голови ДАРТ, майже 40% українців з певною періодичністю мандрують Україною. Середня тривалість такої подорожі становить 4-5 днів, а середні витрати – 6 000 гривень. При цьому 18% громадян України віддають перевагу закордонним мандрівкам, де середня тривалість поїздки становить 7 днів, а середні витрати — 25 000 гривень.

Також Мар'яна Олеськів зауважила, що під час подорожей Україною переважає пляжний туризм – такий від відпочинку обирають 48% опитаних. Окрім цього, популярністю користуються екскурсійний туризм – 36%, гірськолижні курорти – 17%, лікувально-оздоровчий туризм – 14%.

Фото: Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів (Віталій Носач/РБК-Україна)

За даними статистики ДАРТ, українці обирають такі напрямки:

країни Європи (42%);

Туреччина (28%);

Єгипет (21%);

країни пострадянського простору (5%);

держави Азії та Африки (2%);

країни Північної та Південної Америки (1%);

арабські країни (1%).

Нагадаємо, раніше ми писали, на що покладаються сучасні мандрівники перш ніж запланувати свої подорожі.