ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пляжі та гірськолижні курорти: стало відомо, скільки українців регулярно подорожує країною

Новость на русском →
Середа 02 лютого 2022 16:21
Пляжі та гірськолижні курорти: стало відомо, скільки українців регулярно подорожує країною Фото: 38% громадян України подорожують у межах держави (unsplash.com/tanya-pro)
Автор: Євгенія Тугушева

У ДАРТ розкрили дані про те, які напрямки обирають українці для  мандрівок

Згідно з даними Державного агентства розвитку туризму, 38% громадян України мандрують у межах держави. Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар'яна Олеськів на пресконференції 2 лютого, повідомляє "Укрінформ".

За словами голови ДАРТ, майже 40% українців з певною періодичністю мандрують Україною. Середня тривалість такої подорожі становить 4-5 днів, а середні витрати – 6 000 гривень. При цьому 18% громадян України віддають перевагу закордонним мандрівкам, де середня тривалість поїздки становить 7 днів, а середні витрати — 25 000 гривень.

Також Мар'яна Олеськів зауважила, що під час подорожей Україною переважає пляжний туризм – такий від відпочинку обирають 48% опитаних. Окрім цього, популярністю користуються екскурсійний туризм – 36%, гірськолижні курорти – 17%, лікувально-оздоровчий туризм – 14%.

Пляжі та гірськолижні курорти: стало відомо, скільки українців регулярно подорожує країною

Фото: Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів (Віталій Носач/РБК-Україна)

За даними статистики ДАРТ, українці обирають такі напрямки:

  • країни Європи (42%);
  • Туреччина (28%);
  • Єгипет (21%);
  • країни пострадянського простору (5%);
  • держави Азії та Африки (2%);
  • країни Північної та Південної Америки (1%);
  • арабські країни (1%).

Нагадаємо, раніше ми писали, на що покладаються сучасні мандрівники перш ніж запланувати свої подорожі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору