Тури зі знижками: куди українці зможуть поїхати цього літа

Українці почали планувати відпустку на весну і літо – туристичні компанії запускають акції раннього бронювання турів із значними знижками.

Незважаючи на пандемію, туристи стали більше цікавитися путівками в наступному сезоні і планувати віддалену відпустку. Експерти туристичного бізнесу відзначають: терміни попереднього бронювання турів, які вибирають українці, - збільшилися.

Купують путівки на травень і червень

У перший місяць 2021 року українські туристи стали частіше бронювати відпочинок наперед. Експерти відзначають невелике зростання попиту на такі путівки.

Контраст особливо помітний в порівнянні з груднем, коли здебільшого бронювали новорічні тури, зазначила в коментарі mastertura.com.ua директор "Мережі магазинів гарячих путівок" Ольга Панченко.

"Тепер же відзначається велика кількість бронювань на кінець лютого, також багато заявок на кінець травня по Туреччині, а найдальша дата і зовсім доводиться на червень", - додає вона.

Фото: Відпочинок в Туреччині (pixabay.com)

Останнім часом збільшилися терміни, на які українці планують майбутній відпочинок.

"Якщо раніше максимальна глибина продажів становила місяць, то тепер доходить до двох. Але повноцінного раннього бронювання від 5 до 13 місяців до заїзду немає і не буде з очевидних причин", - говорить виданню директор компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

Фахівці пояснюють, що через малий вибір напрямків часто вильоти найближчими днями вже закриті – і це також одна з причин, чому українці стали купувати тури "про запас".

Що таке раннє бронювання

Туристичні компанії нагадують туристам переваги вибору й оплати путівок наперед. В першу чергу, на такому відпочинку можна суттєво заощадити та отримати приємні бонуси.

Наприклад, у туроператора ALF описані умови раннього бронювання на період з 1 квітня до 31 жовтня 2021 року.

Фото: Відпочинок у Болгарії (pixabay.com)

Забронювати поїздку можна до 31 березня 2021. Протягом двох днів з моменту підтвердження заявки передбачена оплата 1000 гривень, а за 30 днів до вильоту необхідно сплатити 30% вартості туру, за 15 днів – 100% вартості.

У туристичної компанії "Пілігрим" пояснюють переваги раннього бронювання для туристів:

чим раніше заброньовано тур, тим більшу знижку можна отримати (до 40% за 2-3 тижні до вильоту);

доступна максимальна кількість варіантів готелів і номерів;

оплата заброньованого туру частинами без переплат;

фіксована ціна;

можливі бонуси: підвищення категорії номера, безкоштовний переліт для дитини, перерахунок ціни при падінні курсу валюти в менший бік.

В які країни можна бронювати ранні тури

Більшість туристичних компаній пропонують раннє бронювання за відкритими напрямками.

Наприклад, туроператор ALF пропонує тури в Албанію, Болгарію, в Туреччину на Анталійське узбережжя, Хорватію, Чорногорію (в Тіват).

У туристичної компанії "Поїхали з нами" ранні тури зі знижками до 40% є Туреччину. В кінці квітня на курорті Аланія можна забронювати відпочинок за ціною від 9119 гривень з людини за 6 ночей, а в Кемері – від 7144 гривень.

Фото: Кіпр може стати популярним напрямком навесні (pixabay.com)

У червні можна запланувати відпустку в Албанії – за ціною від 11694 гривень з людини на 7 ночей в 4* готелі з харчуванням "все включено" (виліт 19 червня).

Також за раннім бронюванням на травневі свята можна відпочити на Кіпрі – наприклад, за ціною від 21252 гривні за двох в 3* зі сніданками на 7 ночей з вильотом 5 травня.

Або у Болгарії – з 1 червня – за ціною від 7595 гривень за двох в 3* готелі без харчування. Також на червень можна запланувати відпустку Чорногорії (від 17917 гривень за двох).

За раннім бронюванням доступні путівки у Туніс на початку червня (від 20367 гривень за двох).

У туристичної компанії "Пілігрим" тури раннього бронювання доступні також в Чорногорію, Хорватію, Домінікану.

Куди ще можна вирушити навесні?

На травневі свята можна вирушити в подорож не тільки за масовими напрямками, але і в більш "ексклюзивні" тури – куди їдуть не за спокійним пляжним відпочинком, а за яскравими враженнями.

Наприклад, у туристичній компанії "My name is travel" на травневі свята пропонують групові екскурсійні тури Мексику – а 14 днів за ціною від 1956 гривень без вартості авіаперельотів. Також - у Перу 15 або 19 днів за ціною від 2103 доларів. В Бразилію на 12 днів за 2290 доларів, в Еквадор на 14 днів за 2885 доларів. Побувати в найцікавіших місцях Йорданії у груповому турі на 11 днів обійдеться в 1350 доларів.

До речі, в Йорданію можна вирушити й в лютому, і ранньою весною. У туроператора TPG 7 ночей в Акабі и коштує від 25608 гривень.

У туроператора "Компас" можна знайти тури раннього бронювання в Грецію з 30 квітня – наприклад, за ціною 20767 гривень за 5 ночей в 3* готелі з харчуванням "напівпансіон" на двох з вильотом 9 травня.

