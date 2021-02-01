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Великі плани: Кіпр може стати однією з найпопулярніших країн влітку

Понеділок 01 лютого 2021 16:35
Великі плани: Кіпр може стати однією з найпопулярніших країн влітку
Фото: Відпочинок на Кіпрі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

З України заплановані десятки рейсів на тиждень

Нещодавно влада Кіпру офіційно затвердила дату старту туристичного сезону без проходження карантину, й інтерес до курортної країні зріс у рази. Туроператори і авіаперевізники почали активно формувати пропозиції на пляжний сезон.

Хоча Кіпр почне приймати туристів з України з 1 березня, високий пляжний сезон починається в країні не раніше травня. Напрямок обіцяє стати досить популярним на тлі закритих кордонів більшості країн з європейським рівнем сервісу. В очікуванні попиту на літній сезон з України планується більше 20 рейсів в тиждень.

Правила в'їзду в країну

Щоб прилетіти на острів, громадянам України потрібно буде здати два ПЛР-тести – один за 72 години до вильоту з України і другий – після прибуття в аеропорту Кіпру. Обидва – за рахунок туриста, повідомляється в офіційному листі міністерств закордонних справ, транспорту і туризму Кіпру.

Також необхідно отримати дозвіл на виліт CyprusFlightPass за добу до рейсу, завантаживши свій результат тесту.

Великі плани: Кіпр може стати однією з найпопулярніших країн вліткуФото: Курортне місто на Кіпрі (pixabay.com)

Якщо тест по прильоту виявиться негативним, то здоровий турист може подорожувати островом. Якщо позитивним - хворого туриста ізолюють і будуть лікувати за рахунок держави.

"Ми продовжимо піклуватися про всіх туристів, чиї тести під час їх перебування на Кіпрі виявляться позитивними. Цих людей помістять в окремі приміщення і оплатять за рахунок держави їх проживання, харчування, напої та медикаменти", - йдеться в документі.

Також за рахунок Кіпру туристам можуть робити вибіркові тести під час перебування на відпочинку.

Чи поїдуть українці на Кіпр?

Про те, що напрямок обіцяє стати популярним, можна судити за розкладом авіарейсів на літній сезон. Доставляти туристів на Кіпр з України зібралися кілька авіакомпаній.

Великі плани: Кіпр може стати однією з найпопулярніших країн вліткуФото: Природа на Кіпрі (pixabay.com)

За інформацією профільного видання mastertura.com.ua, тільки з Києва заявлено 19 рейсів на тиждень. Наприклад, МАУ, у якої кілька туркомпаній бронюють блоки місць, анонсують польоти в Ларнаку кожен день. У розкладі SkyUp є чотири щотижневих вильоти, а в онлайн-підборі туроператорів, які співпрацюють з Wind Rose - три.

Також на Кіпр можна буде долетіти з лоукостами: у Wizz Air заплановані три вильоти на тиждень, у Ryanair у Пафос – два. Будуть рейси на Кіпр і з регіональних аеропортів України.

Кіпр цілком може стати популярним напрямком влітку, якщо кордони ЄС залишаться закритими, припускають експерти туристичного бізнесу.

Наприклад, директор Ukrainian Global Company Олександр Тунік повідомляє, що вже є запити на прорахунок групових турів і шанси заповнити рейси при дефіциті альтернативних напрямків досить великі. У коментарі виданню він називає мінімальну ціну на тур з вильотом з Києва в червні: трохи більше 20 тисяч гривень на двох на шість ночей без урахування харчування.

Великі плани: Кіпр може стати однією з найпопулярніших країн вліткуФото: Пам'ятки Кіпру (pixabay.com)

На думку директора туристичної компанії "Зевс Тревел" Юлії Тараненко, попит на відпочинок на Кіпрі буде залежати від того, чи відбудеться туристичний сезон в інших європейських країнах. Якщо ні, то конкуренція буде хіба що з Туреччиною.

Якщо все ж багато туристів виберуть Кіпр влітку, то проблемою може стати невелика готельна база острова, вважає вона.

"У нас реальних бронювань по Кіпру поки дуже мало. В основному відповідаємо на дзвінки та запити по обрахунку вартості відпочинку", - відзначає поки що низький інтерес українців фахівець.

Нагадаємо, ми писали, на якому ізраїльському курорті готуються приймати туристів.

Також повідомлялося, що у ще одній курортній країні оновили правила для туристів.

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