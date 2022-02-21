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"Раніше тури були цілий рік": іноземні туристи бояться їхати в Україну, - Hurriyet

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Понеділок 21 лютого 2022 16:07
"Раніше тури були цілий рік": іноземні туристи бояться їхати в Україну, - Hurriyet
Автор: Євгенія Тугушева

Всі подорожі після 15 березня або скасовані, або перенесені на більш пізній термін - турагенти

У зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Росією туристи скасовують свої поїздки до цих країн.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Hurriyetdailynews.com.

"В умовах конфлікту між цими двома країнами турецькі мандрівники тепер уникають основних напрямків в Україні та Росії", — сказав Кемаль Эртем, голова Асоціації турецьких туристичних агентств (TÜRSAB).

Також він додав: "на початку року близько 7000 осіб побували в Києві, Львові (в Україні) і Москві, але в лютому жоден турецький турист не відвідав ці напрямки. Всі подорожі, заплановані на 15 березня, або скасовані, або перенесені на більш пізній термін".

&quot;Раніше тури були цілий рік&quot;: іноземні туристи бояться їхати в Україну, - Hurriyet

Фото: Іноземці скасовують поїздки в Україну (unsplash.com/yourturn)

За словами Ертема, потік відвідувачів з Туреччини в Україну не припинився навіть після того, як вибухнула пандемія COVID-19, проте недавня напруженість і розмови про війну залякують і відлякують турецьких мандрівників.

"Раніше Тури в Україну були цілий рік, навіть у літні місяці. Однак цього разу тури скасовуються, а люди відкладають заплановані візити. Турецькі туристи воліли Україну, тому що їм не була потрібна віза для в'їзду в країну", — йдеться на сайті.

Представник турецького туроператора Мурат Челен зазначив, що"напруга б'є по їхньому бізнесу".

Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанії реагують на ескалацію.

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