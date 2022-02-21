"Раньше туры были круглый год": иностранные туристы боятся ехать в Украину, - Hurriyet
Все путешествия после 15 марта либо отменены, либо перенесены на более поздний срок - турагенты
В связи с напряженной ситуацией между Украиной и Россией туристы отменяют свои поездки в эти страны.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Hurriyetdailynews.com.
"В условиях конфликта между этими двумя странами турецкие путешественники теперь избегают основных направлений в Украине и России", — сказал Кемаль Эртем, глава Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB).
Также он добавил: "В начале года около 7000 человек побывали в Киеве, Львове (в Украине) и Москве, но в феврале ни один турецкий турист не посетил эти направления. Все путешествия, запланированные на 15 марта, либо отменены, либо перенесены на более поздний срок".
Фото: Иностранцы отменяют поездки в Украину (unsplash.com/yourturn)
По словам Эртема, поток посетителей из Турции в Украину не прекратился даже после того, как разразилась пандемия COVID-19, однако недавняя напряженность и разговоры о войне запугивают и отпугивают турецких путешественников.
"Раньше туры в Украину были круглый год, даже в летние месяцы. Однако на этот раз туры отменяются, а люди откладывают запланированные визиты. Турецкие туристы предпочитали Украину, потому что им не требовалась виза для въезда в страну", — говорится на сайте.
Представитель турецкого туроператора Мурат Челен отметил, что "напряжение бьет по их бизнесу".
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