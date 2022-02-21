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"Раньше туры были круглый год": иностранные туристы боятся ехать в Украину, - Hurriyet

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 16:07
"Раньше туры были круглый год": иностранные туристы боятся ехать в Украину, - Hurriyet Фото: Иностранные туристы отменяют поездки а Украину (unsplash.com/yourturn)
Автор: Евгения Тугушева

Все путешествия после 15 марта либо отменены, либо перенесены на более поздний срок - турагенты

В связи с напряженной ситуацией между Украиной и Россией туристы отменяют свои поездки в эти страны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Hurriyetdailynews.com.

"В условиях конфликта между этими двумя странами турецкие путешественники теперь избегают основных направлений в Украине и России", — сказал Кемаль Эртем, глава Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB).

Также он добавил: "В начале года около 7000 человек побывали в Киеве, Львове (в Украине) и Москве, но в феврале ни один турецкий турист не посетил эти направления. Все путешествия, запланированные на 15 марта, либо отменены, либо перенесены на более поздний срок".

&quot;Раньше туры были круглый год&quot;: иностранные туристы боятся ехать в Украину, - Hurriyet

Фото: Иностранцы отменяют поездки в Украину (unsplash.com/yourturn)

По словам Эртема, поток посетителей из Турции в Украину не прекратился даже после того, как разразилась пандемия COVID-19, однако недавняя напряженность и разговоры о войне запугивают и отпугивают турецких путешественников.

"Раньше туры в Украину были круглый год, даже в летние месяцы. Однако на этот раз туры отменяются, а люди откладывают запланированные визиты. Турецкие туристы предпочитали Украину, потому что им не требовалась виза для въезда в страну", — говорится на сайте.

Представитель турецкого туроператора Мурат Челен отметил, что "напряжение бьет по их бизнесу".

Напомним, ранее мы писали, что как авиакомпании реагируют на эскалацию.

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