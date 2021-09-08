Тури дорожчають, рейси скасовують: чи варто планувати відпочинок на курортах Туреччини у вересні

Путівки на узбережжя Середземномор'я можна купити від 160 євро з людини

Тури до Туреччини почали дорожчати у вересні, незважаючи на закінчення "високого сезону". Відпочинок на найближчі дати обійдеться від 160 євро з людини з перельотом і харчуванням – це на 10-20 відсотків дорожче, ніж тиждень тому.

Якщо в кінці серпня на перші числа вересня можна було купити путівку в Туреччину за ціною від 273 євро за двох, то на 11 вересня придбати найдоступніший варіант на тому самому сайті з підбору турів обійдеться від 324 євро (10663 грн).

Разом з підвищенням цін на турецьких курортах українські туроператори скоротили чартерні рейси. Чи закінчиться туристичний сезон в Туреччині достроково?

Чому туроператори скоротили чартерні програми

Експерти туристичного ринку відзначають: у серпні через занадто велику кількість рейсів до Туреччини і падіння попиту туроператори відчули збитки.

Тому у вересні кількість чартерних перельотів компанії зменшили на 10-15%, повідомляє профільне видання Turprofi.com.ua. Це дозволило трохи підняти вартість турів.

Фото: Відпочинок на морі в Туреччині (unsplash.com/nafi-durmus)

"Туроператори весь час працювали в мінус, тому що поставили купу рейсів і не знали, що з ними робити. Думали, що відіграються потім за рахунок готелів. Вже вересень, і прибуток чекають в жовтні", - поділився думкою з виданням кервник IT-Tour Юрій Авдєєв.

В останні дати серпня літаки вилітали із завантаженням 60-80 осіб на рейсі, але так довго тривати не могло, зазначив директор туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Зараз ціни трохи зросли. Майже у кожного туроператора залишається по 3-6 вильотів до Туреччини щодня",- поділився інформацією він.

На попит у серпні сильно вплинули пожежі - через побоювання туристів продажі просіли мінімум на два тижні, розповів директор з розвитку туроператора "Компас" Дмитро Гудзій.

"У вересні завантаження краще і ціни почали вирівнюватися. Сезон триває і все ще попереду", - припускає експерт.

Фото: У Туреччині стало менше західних туристів (unsplash.com/osman-koycu)

Нові правила в Туреччині "пакетних" туристів не торкнуться

З 6 вересня в Туреччині набули чинності нові протипандемічні вимоги – на всіх внутрішніх рейсах всіх видів транспорту, включаючи авіа й автобуси, потрібно пред'являти свіжі тести на COVID. Від них звільняються тільки вакциновані люди.

Для цього доведеться користуватися мобільним додатком HES. Це стосується тих туристів, які обирають подорожувати самостійно.

"Для організованих туристів нічого не змінюється. Всі ці заходи важливі для тих, хто живе всередині країни. Українцям, які приїжджають в готелі, хвилюватися нема про що", – уточнив Юрій Авдєєв.

"У вересні сфера туризму зупиниться"

Через четверту хвилю коронавірусу у світі турецькі готельєри песимістично оцінюють закінчення пляжного сезону на курортах країни.

Фото: Половина туристів в Туреччині - з України та Росії (unsplash.com/atif-zafrak)

"Наприкінці вересня у сфері туризму все зупиниться. Інших заїздів, крім туристів з України і росіян, не буде. Місцеві туристи більше не їдуть у відпустку через відкриття шкіл", - передає слова президента Асоціації малих готелів Туреччини Еркана Устаоглу видання turizmgunlugu.

Така ситуація пов'язана з тим, що Туреччина через зростання захворюваності на COVID внесена в червоний список для туристів з країн Західної Європи.

Зазначається, що туроператори, які планували компенсувати збитки від епідемії, продовживши сезон до листопада, рано потрапляють у четверту хвилю. Місцеві та іноземні туристи зменшують бронювання, а готелі та ресторани вже почали скорочувати персонал.

При цьому видання прогнозує, що виграють ті компанії, які зробили ставки на російських і українських туристів. До слова, з 1,7 млн туристів, які прибули в серпні в Анталію, більш ніж половина були з Росії та України.

Фото: Готелі в Туреччині почали скорочувати персонал (booking.com)

Раніше турецькі готельєри відзначали: попит у вересні на відпочинок залишається дуже високим.

"Попит з боку Німеччини, Росії, України та Польщі в цей період досить високий. Наша заповнюваність у вересні - 90 відсотків. Ми очікуємо, що в жовтні ми будемо заповнені на 80 відсотків, навіть якщо попит трохи знизиться", - повідомляв гендиректор мережі готелів Корхан Алшан.

Нагадаємо, ми писали, що відпочинок в Чорногорії у вересні пропонують за ціною авіаквитка.

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