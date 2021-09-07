Путівки по 130 євро: відпочинок у Чорногорії у вересні пропонують за ціною авіаквитка

Туроператорам доводиться знижувати ціни, щоб заповнити місця в літаках

Оксамитовий сезон на курортах Чорногорії радує українських туристів не тільки гарною погодою, але і відчутним зниженням цін і великим вибором житла. При бажанні навіть на чотири дні в цю країну можна вирушити за ціною від 69 євро з людини.

У вересні в курортній країні різко знижуються ціни на відпочинок через падіння попиту. Ще в кінці серпня місцеві готельєри відзначали спад бронювань номерів і прогнозували закінчення туристичного сезону. Однією з причин такої ситуації виявилися зміни умов в'їзду - з тестом або вакцинацією.

Як можуть українські туристи відпочити в Чорногорії у вересні і на які ціни розраховувати – в матеріалі РБК-Україна.

"Занадто багато рейсів і доступні готелі"

Тури в Чорногорію у вересні в українських туроператорів відчутно подешевшали, зазначає профільне видання "Майстер туру". Тижневий відпочинок в готелях або апартаментах категорії 2-3* обійдуться в 10-12 тисяч гривень за двох з авіаперельотом. Трохи дорожче - розміщення в 4* готелях.

Фото: Туристичні локації в Чорногорії (unsplash.com/datingscout)

При цьому переліт на регулярних рейсах коштує 2-4 тисячі гривень в одну сторону. Навіть за мінімальної ціни авіаквитка переліт в обидві сторони обійдеться в 8 тисяч гривень за двох.

Попит на відпочинок в Чорногорії обвалився, а кількість чартерних рейсів виявилася на колишньому рівні. Тому туроператорам доводиться знижувати ціни, щоб заповнити місця в літаках, пояснюють експерти.

"На попит вплинув початок навчального року, коли сім'ї з дітьми шкільного віку вже майже не їздять на курорти. Кількість рейсів потрібно скорочувати приблизно в два рази", - розповів виданню директор туристичної компанії "Adria Hit" Володимир Швець.

Польотні програми в Чорногорію планувалися, коли країни ЄС були закриті для туристичних поїздок. І з їхнім відкриттям частина турпотоку переорієнтувалася на них, вважає директор "АЛЬФ ТО" Ольга Олексієнко.

Фото: Пляжний відпочинок у Чорногорії (miljan-mijatovic)

При цьому дефіцит місць для розміщення туристів, через що весь серпень були складнощі з підтвердженням бронювання туроператорами, пішов у минуле. Зараз ситуація із зупинками продажів в готелях вирівнялася - тепер туристичним компаніям є що пропонувати туристам серед варіантів проживання.

Скільки коштує відпочинок в Чорногорії в середині вересня

Найбюджетніші пропозиції відпочинку в Чорногорії можна знайти на сайтах продажу гарячих путівок. При цьому наймінімальніші ціни з включеним авіаперельотом дивують: з вильотом на наступний день відпочинок в Чорногорії обійдеться від 69 євро за 4 дні (4414 гривень за двох) в 3* апартаментах в Будві або Петроваці без харчування.

Фото: Приклад "гарячих" цін на відпочинок в Чорногорії у вересні (скріншот РБК-Україна)

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях без харчування у провідних туристичних компаній на дати з 9 вересня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тиждень в 3* готелі в Будві можна провести тиждень за 11992 гривні з вильотом 12 вересня, в Бечичах – від 13 тисяч гривень з вильотом 10 вересня. В 4* – від 15 тисяч гривень в Будві й Рафаїловичах, і від 17 тисяч грн - на курорті Светі Стефан.

У компанії Farvater - великий вибір турів в 3* апартаментах в Будві за ціною 11-12 тисяч гривень, в Бечичах – від 13 тисяч гривень, в Рафаїловичах – від 13,8 тисячі грн за двох. Більшість пропозицій проживання в готелях 4* в Будві стартують з 13,5 тисяч грн, в Петроваці – з 15 тисяч грн, в Рафаїловичах – з 16 тис.грн. У 5* готелі на курорті Бієлила можна провести тиждень удвох за ціною від 26,9 тисячі гривень, в Будві – від 46,6 тисячі гривень, в Герцег-Нові – від 88,6 тисячі гривень.

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