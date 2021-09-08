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Туры дорожают, рейсы отменяют: стоит ли планировать отдых на курортах Турции в сентябре

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Среда 08 сентября 2021 16:50
Туры дорожают, рейсы отменяют: стоит ли планировать отдых на курортах Турции в сентябре Фото: Отдых в Турции (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путевки на побережье Средиземноморья можно купить от 160 евро с человека

Туры в Турцию начали дорожать в сентябре, несмотря на окончание "высокого сезона". Отдых на ближайшие даты обойдется от 160 евро с человека с перелетом и питанием – это на 10-20 процентов дороже, чем неделю назад.

Если в конце августа на первые числа сентября можно было купить путевку в Турцию по цене от 273 евро за двоих, то на 11 сентября приобрести самый доступный вариант на том же сайте подбора туров обойдется от 324 евро (10663 грн).

Вместе с повышением цен на турецких курортах украинские туроператоры сократили чартерные рейсы. Закончится ли туристический сезон в Турции досрочно?

Почему туроператоры сократили чартерные программы

Эксперты туристического рынка отмечают: в августе из-за слишком большого количества рейсов в Турцию и падения спроса туроператоры ощутили убытки.

Поэтому в сентябре количество чартерных перелетов компании уменьшили на 10-15%, сообщает профильное издание Turprofi.com.ua. Это позволило немного поднять стоимость туров.

Туры дорожают, рейсы отменяют: стоит ли планировать отдых на курортах Турции в сентябреФото: Отдых на море в Турции (unsplash.com/nafi-durmus)

"Туроператоры все время работали в минус, потому что поставили кучу рейсов и не знали, что с ними делать. Думали, что отыграются потом за счет отелей. Уже сентябрь, и прибыль ждут в октябре", — поделился мнением с изданием руководитель IT-Tour Юрий Авдеев.

В последние даты августа самолеты вылетали с загрузкой 60-80 человек на рейсе, но так долго продолжаться не могло, отметил директор туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Сейчас цены немного выросли. Почти у каждого туроператора остается по 3-6 вылетов в Турцию ежедневно", — поделился информацией он.

На спрос в августе сильно повлияли пожары – из-за опасений туристов продажи просели минимум на две недели, рассказал директор по развитию туроператора "Компас" Дмитрий Гудзий.

"В сентябре загрузка лучше и цены начали выравниваться. Сезон продолжается и все еще впереди", — предполагает эксперт.

Туры дорожают, рейсы отменяют: стоит ли планировать отдых на курортах Турции в сентябре

Фото: В Турции стало меньше западных туристов (unsplash.com/osman-koycu)

Новые правила в Турции "пакетных" туристов не затронут

С 6 сентября в Турции вступили в силу новые противопандемические требования – на всех внутренних рейсах всех видов транспорта, включая авиа и автобусы, нужно предъявлять свежие тесты на COVID. От них освобождаются только вакцинированные люди.

Для этого придется пользоваться мобильным приложением HES. Это касается тех туристов, которые предпочитают путешествовать самостоятельно.

"Для организованных туристов ничего не меняется. Все эти меры важны для тех, кто живет внутри страны. Украинцам, приезжающим в отели, волноваться не о чем", – уточнил Юрий Авдеев.

"В сентябре сфера туризма остановится"

Из-за четвертой волны коронавируса в мире турецкие отельеры пессимистически оценивают окончание пляжного сезона на курортах страны.

Туры дорожают, рейсы отменяют: стоит ли планировать отдых на курортах Турции в сентябреФото: Половина туристов в Турции - из Украины и России (unsplash.com/atif-zafrak)

"В конце сентября в сфере туризма все остановится. Других заездов, кроме туристов из Украины и россиян, не будет. Местные туристы больше не едут в отпуск из-за открытия школ", — передает слова президента Ассоциации малых отелей Турции Эркана Устаоглу издание turizmgunlugu.

Такая ситуация связана с тем, что Турция из-за роста заболеваемости COVID внесена в красный список для туристов из стран Западной Европы.

Отмечается, что туроператоры, которые планировали компенсировать убытки от эпидемии, продлив сезон до ноября, рано попадают в четвертую волну. Местные и иностранные туристы уменьшают бронирования, а отели и рестораны уже начали сокращать персонал.

При этом издание прогнозирует, что выиграют те компании, которые сделали ставки на российских и украинских туристов. К слову, из 1,7 млн туристов, которые прибыли в августе в Анталию, более половины были из России и Украины.

Туры дорожают, рейсы отменяют: стоит ли планировать отдых на курортах Турции в сентябре

Фото: Отели в Турции начали сокращать персонал (booking.com)

Ранее турецкие отельеры отмечали: спрос в сентябре на отдых остается очень высоким.

"Спрос со стороны Германии, России, Украины и Польши в этот период достаточно высок. Наша заполняемость в сентябре - 90 процентов. Мы ожидаем, что в октябре мы будем заполнены на 80 процентов, даже если спрос немного снизится", — сообщал гендиректор сети отелей Корхан Алшан.

Напомним, мы писали, что отдых в Черногории в сентябре предлагают по цене авиабилета.

Также мы рассказывали про самые красивые локации Средиземноморья для туров на яхтах в бархатный сезон.

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