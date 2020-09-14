Туреччина дивує низькими цінами: скільки коштують тури на курорти країни у вересні

У вересні українці масово їдуть у Туреччину, поки карантинні обмеження дозволяють подорожувати й насолоджуватися відпочинком, "продовжувати" літо. Щоб туристи не втрачали інтересу до сонячної країни через обов'язкове носіння масок на громадських пляжах і вулицях, туроператори пропонують суттєві знижки на путівки.

У ці дні температура повітря на турецьких курортах досягає 31 градуса вдень, а вода у морі тримається на відмітках 28-30 градусів. Завдяки м'якому клімату Середземноморського та Егейського морів, відпочинок в цей час максимально комфортний.

Оксамитовий сезон закінчується приблизно в середині жовтня, і до того часу на курортах закономірно знижуються ціни. Вже зараз багато "горящих" путівок у п'ятизіркові готелі за системою "ультра все включено" можна знайти зі знижками 30% і більше. При цьому тури з кожним тижнем дешевшають все більше.

Фото: Курортна Туреччина (pixabay.com)

Який курорт обрати?

Вирушаючи до моря біля берегів Туреччини, слід вивчити особливості клімату і подивитися, які визначні пам'ятки вам цікаві. Одними з найбільш популярних курортів протягом десятка років залишаються Анталія, Аланія, Кемер і Бодрум.

Три перших розташовані на Середземноморському узбережжі й приваблюють туристів піщаними пляжами та теплим морем аж до листопада. В Бодрумі на березі Егейського моря пляжі галькові, а клімат - менш жаркий.

Фото: Анталія (pixabay.com)

Анталія – це знаменитий курорт у великому місті-мільйоннику з аеропортом. У місті багато безкоштовних пляжів, переважно галькових, також - аквапарки, океанаріум, клуби, ресторани. Популярний піщаний пляж Лара знаходиться за 12 кілометрів від Анталії.

Аланья користується особливою популярністю у туристів завдяки довгому пляжному сезону. В Аланії піщані пляжі, найвідоміший з яких - "пляж Клеопатри". Він відзначений "Блакитним прапором". У цьому місті працюють аквапарк, луна-парк для дітей, а дорослі можуть насолодитися атмосферою Старого міста з фортецею, які нагадують про те, що колись там проходив Шовковий шлях.

Фото: Пляжі Аланії (pixabay.com)

Кемер – пляжі на цьому курорті як галькові, так і піщані, відзначені за чистоту "Блакитним прапором". Місто оточене сосновими лісами й апельсиновими садами, завдяки чому клімат там свіжіший, ніж на інших курортах. У Кемері розташований аквапарк, з пам'яток можна оглянути мальовничі руїни античних міст.

Бодрум – курорт з м'яким кліматом на стику Середземноморського та Егейського моря. На півострові знаходяться 14 бухт, а пляжі є як галькові, так і насипні піщані. Бодрум вважається найбільш "тусовочним" місцем країни, тому любителям клубів і танців варто вирушати на відпочинок саме туди. У Бодрумі всі будинки пофарбовані у білий колір – прекрасний фон для фотосесій туристам забезпечений.

Фото: Відпочинок у Бодрумі (pixabay.com)

Скільки коштує тиждень відпочинку на двох

Ми вивчили "гарячі" путівки на тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 17-18 вересня за системою "все включено" від провідних туроператорів і обрали найнижчі ціни.

На курорті Анталія тижневі тури в готелях 3* тури від туроператора “Join Up!“ коштують від 654 євро, 4* - від 556 євро, у 5-зіркових готелях – від 869 євро.

У туроператора "Аполло-тур" такий же відпочинок у 3-зірковому готелі обійдеться від 512 євро, 4* - у 763 євро, а 5* - у 585 євро.

В Аланії тижневий відпочинок на двох у "Join Up!" у 3-зірковому готелі обійдеться за ціною від 374 євро, 4* - 420 євро, 5* - 547 євро.

У мережі турагенств "Пілігрим" відпочити у 3*готелі можна за 368 євро, 4* - за 416 євро, у 5-зірковому - від 480 євро.

В курортному Бодрумі ціни трохи вищі, тому пропозицій у туроператорів в цьому напрямку менше.

При покупці туру у компанії "Аполло-тур" відпочинок у 3* готелі коштує від 537 євро, 4* - від 531, в 5* - від 739 євро (до речі, 610 євро на дату вильоту – 25 вересня).

У Кемері можна знайти тури на будь-який гаманець. Так, у з туроператором "Аполло-тур" відпочити у 3* готелі можна за ціною від 391 євро, 4* - від 430 євро, в 5-зірковому - від 487 євро.

У мережі туркомпаній "Пілігрим" путівка у 3-зірковий готель обійдеться від 368 євро, 4* - від 396, а у 5-зірковий - від 550 євро.

Фото: Бодрум (pixabay.com)

До речі, попри посилення маскового режиму поза житловими приміщеннями в Туреччині, це нововведення не торкнулося туристів на територіях готелів і на приватних пляжах: там носити маски туристи не зобов'язані.

При в'їзді до Туреччини рекомендовано мати страховку від COVID-19, яку більшість українських туристичних компаній включають у вартість туру.

Нагадаємо, ми писали, що буде з турами до Туреччини через нові правила на курорті.

Також ми повідомляли, скільки коштує відпустка в Єгипті у вересні.