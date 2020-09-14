Турция удивляет низкими ценами: сколько стоят туры на курорты страны в сентябре

В сентябре украинцы массово едут в Турцию, пока карантинные ограничения позволяют путешествовать и наслаждаться отдыхом, "продлевать" лето. Чтобы туристы не теряли интереса к солнечной стране из-за обязательного ношения масок на общественных пляжах и улицах, туроператоры предлагают существенные скидки на путевки.

В эти дни температура воздуха на турецких курортах достигает 31 градуса днем, а вода в море держится на отметках 28-30 градусов. Благодаря мягкому климату Средиземноморского и Эгейского морей, отдых в это время максимально комфортный.

Бархатный сезон заканчивается приблизительно в середине октября, и к тому времени на курортах закономерно снижаются цены. Уже сейчас многие "горящие" путевки в пятизвездочные отели по системе "ультра все включено" можно найти со скидками 30% и больше. При этом туры с каждой неделей дешевеют все больше.

Фото: Курортная Турция (pixabay.com)

Какой курорт выбрать?

Отправляясь к морю у берегов Турции, следует изучить особенности климата и исследовать, какие достопримечательности вам интересны. Одними и самых популярных курортов на протяжении десятка лет остаются Анталия, Аланья, Кемер и Бодрум.

Три первых расположены на Средиземноморском побережье и привлекают туристов песчаными пляжами и теплым морем вплоть до ноября. В Бодруме на берегу Эгейского моря пляжи галечные, а климат - менее жаркий.

Фото: Анталия (pixabay.com)

Анталия – это знаменитый курорт в большом городе-миллионнике с аэропортом. В городе много бесплатных пляжей, преимущественно галечных, также - аквапарки, океанариум, клубы, рестораны. Популярный песчаный пляж Лара находится в 12 километрах от Анталии.

Аланья пользуется особой популярностью у туристов благодаря долгому пляжному сезону. В Аланьи песчаные пляжи, самый знаменитый из которых - "пляж Клеопатры". Он отмечен "Голубым флагом". В этом городе работают аквапарк, луна-парк для детей, а взрослые могут насладиться атмосферой Старого города с крепостью, которые напоминают о том, что когда-то там проходил Шелковый путь.

Фото: Пляжи Аланьи (pixabay.com)

Кемер – пляжи на этом курорте как галечные, так и песчаные, отмеченные за чистоту "Голубым флагом". Город окружен сосновыми лесами и апельсиновыми садами, благодаря чему климат там свежее, чем на других курортах. В Кемере расположен аквапарк, из достопримечательностей можно осмотреть живописные развалины античных городов.

Бодрум – курорт с мягким климатом на стыке Средиземноморского и Эгейского моря. На полуострове находятся 14 бухт, а пляжи есть как галечные, так и насыпные песчаные. Бодрум считается самым "тусовочным" местом страны, поэтому любителям клубов и танцев стоит отправляться на отдых именно туда. В Бодруме все дома окрашены в белый цвет – великолепный фон для фотосессий туристам обеспечен.

Фото: Отдых в Бодруме (pixabay.com)

Сколько стоит неделя отдыха на двоих

Мы изучили "горящие" путевки на недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 17-18 сентября по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

На курорте Анталья недельные туры в отелях 3* туры от туроператора “Join Up!“ стоят от 654 евро, в 4* - от 556 евро, в 5-звездочных отелях – от 869 евро.

У туроператора "Аполло-тур" такой же отдых в 3-звездочном отеле обойдется от 512 евро, в 4* - 763 евро, а 5* - 585 евро.

В Аланьи недельный отдых на двоих у "Join Up!" в 3-звездочном отеле обойдется по цене от 374 евро, в 4* - 420 евро, в 5* - 547 евро.

В сети турагенств "Пилигрим" отдохнуть в 3*отеле можно за 368 евро, в 4* - за 416 евро, в 5-звездочном - от 480 евро.

В курортном Бодруме цены немного выше, поэтому предложений у туроператоров в этом направлении меньше.

При покупке тура в компании "Аполло-тур" отдых в 3* отеле стоит от 537 евро, в 4* - от 531, в 5* - от 739 евро (к слову, 610 евро на дату вылета – 25 сентября).

В Кемере можно найти туры на любой кошелек. Так, у с туроператором "Аполло-тур" отдохнуть в 3* отеле можно по цене от 391 евро, в 4* - от 430 евро, в 5-звездочном - от 487 евро.

В сети туркомпаний "Пилигрим" путевка в 3-звездочный отель обойдется от 368 евро, в 4* - от 396, а в 5-звездочный - от 550 евро.

Фото: Бодрум (pixabay.com)

К слову, несмотря на усиление масочного режима вне жилых помещений в Турции, нововведение не коснулось туристов на территориях отелей и на частных пляжах: там носить маски туристы не обязаны.

При въезде в Турцию рекомендовано иметь страховку от COVID-19, которую большинство украинских туристических компаний включают в стоимость тура.

Напомним, мы писали, что будет с турами в Турцию из-за новых правил на курорте.

Также мы сообщали, сколько стоит отпуск в Египте в сентябре.