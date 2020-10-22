Туреччина продовжує сезон: де відпочити на місцевих курортах восени та взимку

Є думка, що відпочинок в Туреччині актуальний тільки навесні, влітку і в першій половині осені. Але насправді в країні можна відпочити й взимку. Туристам в холодну пору року тут пропонують багато цікавих "фішок": від гірськолижних курортів до екскурсій та термальних джерел.

До того ж, цього року турецькі готельєри планують продовжити морський сезон до кінця листопада. А багато готелів Анталійського узбережжя будуть працювати й взимку. Про це у коментарі РБК-Україна розповідає Марина Казакова, засновник фірми Kazakovs Travel.

Не тільки пляжний відпочинок

"Ми звикли вважати Туреччину морським курортом, де можна купатися в теплу пору року. Але можливість поплавати буде і взимку: басейни з підігрівом працюють. Мало того - вода в деяких басейнах морська", - зазначає Казакова.

За її словами, туристів, які приїжджають в такі готелі, чекає приємний бонус - безкоштовний хамам і сауна.

"Також для туристів доступні масаж і спа процедури для тіла - саме те, що потрібно для "перезавантаження". Я рекомендую розглянути Туреччину в якості не тільки морського і пляжного, але і зимового відпочинку. Більш того, це відмінне місце для зустрічі Нового року. Особливо ця країна підійде тим, хто не любить різко змінювати клімат", - додає Марина Казакова.

Фото: "Турецькі готельєри планують продовжити морський сезон до кінця листопада" - Марина Казакова (РБК-Україна)

Вона додає, що багато місць у хороших готелях на Новий рік вже викуплені на 40%. За словами турагента, це пояснюється тим, що Туреччина під час пандемії не вимагає від туристів попередньо здавати тест на COVID-19, і в країні також немає вимоги двотижневої самоізоляції.

Термальна "столиця" Туреччини

"Не варто забувати, що Туреччина - це не тільки море, а ще і термальні курорти, де можна оздоровитися. Наприклад, Афьон. І також актуальна гірськолижка - Ерджіяс. Загалом, тут є відпочинок на будь-який смак", - говорить Марина Казакова.

Афьонкарахісар - популярна туристична локація на заході Туреччини.

Вважається своєрідним центром термального оздоровлення Туреччини та відомий місцевими бальнеологічними клініками, спа-центрами та готелями з різного роду медичними послугами, а грязьові ванни тут почали споруджувати ще в часи Римської імперії. Багато хто називає це місце термальною "столицею" Туреччини.

Фото: Афьонкарахісар - центр оздоровчого туризму Туреччини (triplook.me)

До того ж, Афьонкарахісар - це ще й цікава історична місцевість. Місто Афьон знаходиться біля основи великої скелі в центрі Західної Анатолії. Місто було засноване ще в середині 2 тисячоліття до нашої ери. Завдяки розташуванню майже в центрі країни, місто мало стратегічне значення і зіграло важливу роль для перемоги у Визвольній війні Туреччини.

Ерджієс або Ерджіяс - це відомий гірськолижний курорт Туреччини на південному сході мальовничого Анатолійського плоскогір'я приблизно за 25 кілометрів від не менш відомого серед туристів міста Кайсері.

Центр курорту Ерджіяс - великий стратовулкан, який давно погас. Сьогодні це місце вже не вважається туристичним центром місцевого значення: покататися взимку на лижах сюди приїздять з безлічі різних країн.

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