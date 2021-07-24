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Бездоганний сервіс і вишукана кухня: що потрібно знати, вибираючи преміум-готель для відпочинку в Туреччині

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Субота 24 липня 2021 13:20
Бездоганний сервіс і вишукана кухня: що потрібно знати, вибираючи преміум-готель для відпочинку в Туреччині Фото: Відпочинок в одному з преміум-готелів Туреччини (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

VIP-туристів можуть доставляти в готель на вертольоті

Відпочинок в Туреччині - один з найпопулярніших серед українських мандрівників. При цьому країна відома величезним вибором готелів на будь-який смак, включаючи розміщення найвищого рівня для VIP-гостей з різних країн.

Як вибрати преміум-готель, щоб відпочинок задовольнив найвимогливіших туристів, розповіла в коментарі РБК-Україна засновниця компанії "YANA Luxury Travel & Concierge" Яна Столар.

"Перелік сервісів залежить від курорту"

Багато туристів при виборі готелю орієнтуються на бренд, але і це не гарантія того, що готель буде відповідати преміум-класу.

"Хоча кожен бренд встановлює свої вимоги і вкладає свої уявлення в поняття "преміум". У когось планка початково вища", - говорить експерт.

Іноді туристи думають, що приставка "ultra" в системі харчування готелю говорить про його рівень. Вводить в оману сама назва пакету all inclusive: десь це буде luxury all inclusive, десь super, десь - ultra all inclusive, зазначає фахівець.

"І це не означає, що харчування "ультра" буде краще, ніж "супер". Просто так вирішив позначити свою послугу власник", - пояснює вона.

Сам перелік сервісів, які готель включає у вартість, залежить не тільки від бренду, але і від курорту.

Бездоганний сервіс і вишукана кухня: що потрібно знати, вибираючи преміум-готель для відпочинку в Туреччині

Фото: Один із готелів преміум-класу в Туреччині (booking.com)

"Так, в Бодрумі більшість готелів працюють на сніданках, в Кемері і Белеку - все на all inclusive", - звертає увагу Яна Столар.

Система "all inclusive" і анімація в готелях преміум-класу можуть бути чи ні - це залежить від концепції готелю і від рішення власника. І здійснюються вони однаково - що в звичайних готелях, що в готелях преміум-класу.

"Кількість ресторанів - також не показник. Їх може бути 10 в звичайному готелі і 2 - в преміум-класі, і навпаки. Важлива не кількість, а якість. І тут знову ж таки слід орієнтуватися на відгуки агентства і клієнтів, на поточні тенденції", - говорить вона.

Наявність індивідуальних басейнів також не є показником, звертає увагу експерт. Басейни можуть бути у всіх номерах або в номерах певної категорії.

"Часто вибрати преміальний готель самостійно буває вкрай складно. Тому варто звертатися за допомогою в підборі до тих фахівців, які знають всі особливості таких локацій. Ми особисто відвідуємо готелі, орієнтуємося на власні враження, на відгуки - зауваження, побажання наших клієнтів", - ділиться консультант.

Під час відвідувань-інспекцій агенти оцінюють стан номерів, якість харчування, рівень сервісу, підготовки персоналу.

"Від сезону до сезону рейтинг готелів може змінюватися. І якщо в минулому році готель не справив на вас особливого враження, не означає, що в цьому його не слід розглядати. І навпаки", - підводить підсумок Яна Столар.

Де знаходяться преміальні готелі в Туреччині

На сайтах туроператорів і туристичних агентств преміальний відпочинок можна знайти в окремих розділах. Зазвичай туристам пропонують огляд готелів "з бездоганною якістю сервісу", розкішними номерами і вишуканою кухнею для тих, хто не звик економити на відпочинку.

Бездоганний сервіс і вишукана кухня: що потрібно знати, вибираючи преміум-готель для відпочинку в ТуреччиніФото: У преміум-готелях гостям можуть організувати трансфер на вертольоті (setur.com.tr)

У таких готелях до моря зазвичай не більше 100 м, є власний пляж, басейни, спа-центри, можуть бути школи серфінгу і вітрильного спорту, гольф-поля, а гостей розважають концертами зірок першої величини. Пляжі таких готелів можуть бути усипані піском, привезеним з Мальдів, а їхня екологічність доведена міжнародною нагородою "Блакитний прапор".

Відпочинок в готелях високого рівня в Туреччині продуманий до дрібниць. Розкіш в кожній деталі: дизайні та обробці номерів, "приголомшливий" вибір страв для гурманів, елітний алкоголь, бездоганна робота персоналу. Туроператори пропонують можливість перельоту першим або бізнес-класом, супровід від трапа літака, а іноді і трансфер на вертольоті, описують переваги такого відпочинку на сайті одного з агентств.

Такі 5* готелі в Туреччині обходяться вимогливим туристам від 100 тисяч гривень до 200 і більше тисяч за двох на тиждень.

Вибір VIP-готелів є на всьому південному узбережжі Туреччини - як на Середземному морі, так і на Егейському. Наприклад, в Белеку, Кемері - це найпопулярніші і найзатребуваніші курорти Анталії.

Бездоганний сервіс і вишукана кухня: що потрібно знати, вибираючи преміум-готель для відпочинку в Туреччині

Фото: Один із готелів на Егейському морі в Туреччині (booking.com)

Більш сухому клімату і вражаючим пейзажам на курортах Егейського регіону надають перевагу заможні місцеві і західні туристи. Тому в бухтах Егейського моря розташовано чимало преміальних готелів і яхтових стоянок. Недарма цей регіон називають "іншою Туреччиною" і "місцем відпочинку мільйонерів".

На Егейському морі знаходиться модний і прогресивний світський курорт - Бодрум. Там розташовані відмінні готелі, постійно відкриваються нові.

"При них працюють ресторани і бари зі світовим ім'ям. Саме там відпочиває світська публіка і найзаможніші люди планети", - уточнює Яна Столар.

Нагадаємо, ми писали, що на новому курорті Єгипту почався "туристичний бум".

Також ми розповідали, що готелі Туреччини заповнені "вщент" і в чому причина ажіотажу.

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