Туризм со вкусом 2025: 7 гастрономических маршрутов, которые впечатляют не хуже Италии

Гастротуризм в Украине стремительно набирает обороты: регионы соревнуются за туристов не только пейзажами, но и уникальными вкусами. Путешествия за аутентичной кухней становятся новым трендом, который сочетает отдых, локальные традиции и настоящее гастрономическое наслаждение.

Куда поехать в Украине, чтобы не только отдохнуть, но и открыть для себя вкусную украинскую кухню, рассказывает РБК-Украина.

В Украине немало мест, где можно не просто отдохнуть, но и насладиться аутентичной кухней, локальными деликатесами и уникальной гастрокультурой.

Гастротуризм - тренд последних лет, и нашей стране уже есть чем удивить даже гурманов. Мы собрали самые интересные маршруты, где вкусы региона раскрываются через традиции, продукты и людей.

Бессарабия (Одесская область): гастровино и черноморская кухня

Побережье Дуная - рай для любителей морепродуктов, вина и уникальных молдавско-болгарских блюд. Здесь можно попробовать черноморского бычка, мидии, мамалыгу и знаменитую бессарабскую брынзу. Стоит заглянуть в села Приморское или Вилково - там гастрономия идет в тандеме с природной экзотикой.

Наведайтесь в Болград и Шабо - там невероятные винные туры, которые уже стали конкурентами многим европейским винным регионам. Мамалыга с брынзой (фото: Википедия)

Гуцульщина (Ивано-Франковская и Черновицкая области): сыр, банош и гуцульская магия

Традиционный банош с брынзой, копченая колбаса, грибы, карпатские чаи - гуцульская кухня простая, но очень насыщенная. В Верховине, Криворивне и Яворове можно попасть на сыроварни или съездить на гастроэкскурсию с приготовлением блюд на костре. Банош с брынзой (фото: Википедия)

Полтавщина: галушки, сливянка и душевное гостеприимство

Полтава - настоящий бренд украинской гастрокультуры. Здешние галушки имеют десятки вариаций, а местные хозяйки умеют сочетать вкусное с искренностью. Не пропустите музей галушки и этно-усадьбы с дегустациями. Памятный знак полтавской галушке (фото: Википедия)

Львов и Львовщина: кофе, сырники и рестораны с историей

Город, где каждый квартал имеет свою философию вкуса. Кофейни с обжаркой зерна, тематические рестораны, львовский сырник и настойки - гастро-впечатления здесь гарантируются. Вокруг города - сыроварни, винодельни и фермерские хозяйства.

А еще - крафтовое пиво, мясные мастер-классы и настоящая галицкая кухня, аналогов которой в мире просто не существует. Львовская копальня кофе (фото: Хостелы "Леосфера")

Закарпатье: многонациональная кухня на одном столе

Ужгород, Мукачево и Хуст, а особенно села Буштино и Нижнее Селище - центры кулинарного пересечения венгерской, чешской и украинской кухонь. Бограч, лечо, домашние вина, сырные плато - все это легко найти на местных фестивалях и в семейных усадьбах. Обязательно попробуйте настоящий закарпатский леквар и посетите хотя бы одну дегустацию вин. Бограч (фото: Википедия)

Черниговщина: медовуха, квашеные вкусности и история

Малоизвестный гастрорегион, который удивляет древними рецептами и локальными продуктами: квашеные груши, медовуха, борщи на вишне и буланы. Местные туры часто сочетают гастроформат с историческими локациями - от Батурина до Седнева. Буланы (фото: ЧеІіпе)

Волынь: традиции Полесья, грибная кухня и домашние настойки

Этот край поражает простотой и аутентичностью. Волынская кухня - это деруны с чесночным соусом, уха с белыми грибами, квашеные овощи, квас из свеклы, капустняк, блюда из рыбы, мясо с дымом и узвары.

В селах вокруг Шацких озер и Колодяжного можно попасть на гастровечорницы с песнями, самогонкой и домашними блюдами, приготовленными по рецептам прабабушек. Любешов и Ковель стали новыми точками на гастрокарте Украины. А еще - это край дикой природы, тишины и настоящего полесского гостеприимства. Деруны (фото: freepik.com)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Чеline, Ukraine.ua, VisitUkraineToday, Центр развития туризма Украины.