Туристи бояться летіти. Восени продажі турів за популярними напрямками різко знизилися: в чому причина

Подорожі на популярні курорти за кордоном знову опинилися під загрозою. Після тріумфального літнього сезону туристичні компанії почали втрачати продажі.

Основною причиною відмов від туру напередодні вильоту в жовтні стали несподівані позитивні результати тестів на COVID і захворюваність, повідомляють у профільному виданні Turprofi.com.ua.

При цьому в останні дні туристи також менше цікавляться путівками. Представники туристичного бізнесу зазначають: продажі турів до Туреччини та Єгипту почали "просідати" навіть напередодні шкільних канікул – традиційно популярному періоду для міні-відпусток. Через зниження попиту туроператорам доводиться коригувати польотні програми.

У чому причина ситуації з турами і що робити з путівкою, якщо турист не може летіти через COVID - в матеріалі РБК-Україна.

"Туристи хворіють, а страховка не спрацьовує"

Експерти туристичного ринку відзначають: у зниження попиту і продажів є дві причини. Перша - сезонність, друга - страх перед COVID.

"Але відмовитися від поїздки, якщо ти вже забронював тур і викупив все, не можна. Є чіткі штрафи. Тим більше, зараз немає глибини продажів: люди бронюють тури за короткий проміжок часу, який вже відразу штрафний. Зате у нас в разі COVID реально працює страховка від невиїзду", - розповіла співзасновник туроператора TPG Олена Бойко.

Фото: Туристи змушені відмовлятися від поїздок в останній момент через COVID (pixabay.com)

Хоча страховка від невиліту є в складі більшості турів, скористатися нею в разі захворювання виходить не у всіх туристів.

"Страховка від невиліту не завжди спрацьовує. У кожного випадку є свої нюанси, є безліч обмежень і застережень. Ясно, що страхові хочуть мінімізувати витрати, скрізь свої вимоги до пакету документів - людям не завжди просто розібратися", - пояснює керівник мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Експерти відзначають: туристи хворіють у кожного туроператора, а останнім часом кількість хворих ще й зростає.

"Навіть серед наших клієнтів нещодавно захворіла одна сім'я. Але сказати, що COVID масово косить туристів, я не можу", - зазначає директор туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

На його думку, просідання попиту - закономірне явище після сплеску бронювань на Покрову.

"Нещодавно всі виїжджали на свята. Буквально до кінця минулого тижня у нас були практично рекордні для цього періоду часу продажі. І тільки з понеділка, 18 жовтня, почався спад — зазвичай після пікових дат так і буває", – пояснює тенденцію фахівець.

Фото: Відпочинок у Туреччині (booking.com)

Відмовні тури продають із величезними знижками

Основна маса турів з України в даний час припадає на два напрямки – Туреччину і Єгипет. Ціни за тижневий відпочинок в Туреччині стартують від 190 євро, а в Єгипті — від 210 доларів, відзначають у виданні.

Тим часом, в обидві країни для в'їзду потрібно пред'являти документ про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 71 години до в'їзду. У Туреччині є ще варіант в'їжджати з негативним експрес-тестом за 48 годин. Фактично у туристів після отримання позитивного результату тесту у когось із сім'ї до вильоту залишається не більше двох-трьох діб.

Щоб компенсувати хоча б частину сплаченої за путівку суми, не чекаючи компенсації від страхової компанії, туристи або турагенти намагаються продати тури як "відмовні". Таких путівок з великими знижками і датами вильоту в найближчі два дні до туру - з кожним днем все більше у відповідних групах в соцмережах.

Фото: Відпочинок у Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Наприклад, в групі Facebook "Відмовні тури" чимало оголошень, в яких пропонують викупити путівки за суттєво зниженими цінами.

"Терміново! Відмовний тур в Єгипет (Шарм). Відмінний п'ятизірковий готель, перша лінія, номерний фонд, харчування, розваги. Ціна значно знижена. Ціна продажу - 26000 гривень з 38 000 гривень. Готель "в стопі", на рейсах місць немає", - написали в групі про путівку за день до вильоту.

У багатьох оголошень з термінового продажу турів в тексті вказана причина "відмови": "Продаю тур батьків. Захворіли", "У туриста ковід", "Виручайте. Захворіла дитина", "Туристи серйозно захворіли, не можуть летіти".

Нагадаємо, ми писали, що в жовтні на Шрі-Ланці почався туристичний бум.

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