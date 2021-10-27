Туристы боятся лететь. Осенью продажи туров по популярным направлениям резко снизились: в чем причина

Путешествия на популярные курорты за границей снова оказались под угрозой. После триумфального летнего сезона туристические компании начали терять продажи.

Основной причиной отказов от тура накануне вылета в октябре стали неожиданные позитивные результаты тестов на COVID и заболеваемость, сообщают в профильном издании Turprofi.com.ua.

При этом в последние дни туристы также меньше интересуются путевками. Представители туристического бизнеса отмечают: продажи туров в Турцию и Египет начали "проседать" даже накануне школьных каникул – традиционно популярном периоду для мини-отпусков. Из-за снижения спроса туроператорам приходится корректировать полетные программы.

В чем причина ситуации с турами и что делать с путевкой, если турист не может лететь из-за COVID – в материале РБК-Украина.

"Туристы болеют, а страховка не срабатывает"

Эксперты туристического рынка отмечают: у снижения спроса и продаж есть две причины. Первая – сезонность, вторая – страх перед COVID.

"Но отказаться от поездки, если ты уже забронировал тур и выкупил все, нельзя. Есть четкие штрафы. Тем более, сейчас нет глубины продаж: люди бронируют туры за короткий промежуток времени, который уже сразу штрафной. Зато у нас в случае COVID реально работает страховка от невыезда", – рассказала соучредитель туроператора TPG Елена Бойко.

Фото: Туристы вынуждены отказываться от поездок в последний момент из-за COVID (pixabay.com)

Хотя страховка от невылета есть в составе большинства туров, воспользоваться ею в случае заболевания COVID получается не у всех туристов.

"Страховка от невылета не всегда срабатывает. У каждого случая есть свои нюансы, есть множество ограничений и оговорок. Ясно, что страховые хотят минимизировать расходы, везде свои требования к пакету документов — людям не всегда просто разобраться", – объясняет руководитель сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

Эксперты отмечают: туристы болеют у каждого туроператора, а в последнее время количество заболевших еще и растет.

"Даже среди наших клиентов недавно заболела одна семья. Но сказать, что COVID массово косит туристов, я не могу", - отмечает директор туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

По его мнению, проседание спроса – закономерное явление после всплеска бронирований на Покрову.

"Недавно все выезжали на праздники. Буквально до конца прошлой недели у нас были практически рекордные для этого периода времени продажи. И только с понедельника, 18 октября, начался спад — обычно после пиковых дат так и бывает", – объясняет тенденцию специалист.

Фото: Отдых в Турции (booking.com)

Отказные туры продают с огромными скидками

Основная масса туров из Украины в настоящее время приходится на два направления – Турцию и Египет. Цены за недельный отдых в Турции стартуют от 190 евро, а в Египте — от 210 долларов, отмечают в издании.

Между тем, в обе страны для въезда нужно предъявлять документ о вакцинации или негативный результат ПЦР-теста, сделанный за 71 часа до въезда. В Турции есть еще вариант въезжать с негативным экспресс-тестом за 48 часов. Фактически у туристов после получения положительного результата теста у кого-то из семьи до вылета остается не больше двух-трех суток.

Чтобы компенсировать хотя бы часть уплаченной за путевку суммы, не дожидаясь компенсации от страховой компании, туристы или турагенты пытаются продать туры как "отказные". Таких путевок с большими скидками и датами вылета в ближайшие два дня до тура - с каждым днем все больше в соответствующих группах в соцсетях.

Фото: Отдых в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Например, в группе Facebook "Отказные туры" немало объявлений, в которых предлагают выкупить путевки по существенно сниженным ценам.

"Срочно! Отказной тур в Египет (Шарм). Отличный пятизвездочный отель, первая линия, номерной фонд, питание, развлечения. Цена значительно снижена. Цена продажи – 26000 гривен с 38 000 гривен. Отель "в стопе", на рейсах мест нет", - написали в группе о путевке за день до вылета.

У многих объявлений по срочной продаже туров в тексте указана причина "отказа": "Продаю тур родителей. Заболели", "У туриста ковид", "Выручайте. Заболел ребенок", " Туристы серьезно заболели, не могут лететь".

Напомним, мы писали, что в октябре на Шри-Ланке начался туристический бум.

Также мы рассказывали,какой курорт Египта назвали самым безопасным для туристов.