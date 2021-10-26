На Шрі-Ланці почався туристичний бум. Скільки коштують путівки для українських туристів

Перші чартери планують запустити до Нового року

Шрі-Ланка - популярна серед туристів острівна держава, яка приваблює відпочивальників культурним колоритом, тропічною природою і доступністю цін.

У жовтні з початком пляжного сезону курортний острів відзначає стрімке зростання туристичного потоку – з 1 по 24 жовтня кількість іноземних мандрівників перевалила за 16,5 тисяч осіб. Такі цифри озвучили в місцевому виданні Daily FT.

Згідно з прогнозами міністра туризму Прасанни Ранатунги, у жовтні буде зафіксовано найвищий щомісячний приплив туристів за цей рік. А у вересні нарахували рекордну за 2021 рік кількість прибулих – 13,5 тисяч. Загальна кількість туристів за перші дев'ять місяців перевищила 54,7 тисячі осіб.

Більшість цих туристів були з Індії, Великобританії, Росії, Німеччини, Канади, Франції, США, Мальдів та Індонезії. До слова, у вересні на Шрі-Ланку прибули всього 43 українці.

"З ослабленням обмежень на поїздки зростає інтерес мандрівників з усього світу до відвідування країни", - зазначив міністр.

Правила на Шрі-Ланці у зв'язку з COVID: що потрібно знати туристам

На Шрі-Ланці продовжують пом'якшувати обмеження, пов'язані з пандемією. Наприклад, з 21 жовтня скасували комендантську годину, в ресторанах дозволено збиратися до 75 осіб в приміщенні при загальному завантаженні не більше третини місць, на відкритому повітрі – до 100 гостей.

Фото: Залізниця в джунглях на Шрі-Ланці (unsplash.com/yves-alarie)

Але основне ослаблення правил, яке викликало туристичний бум - скасування карантину для вакцинованих після прибуття. Це означає, що туристам більше немає умови перебувати перші два тижні тільки на території готелів. Однак сертифікат вакцинації доведеться носити з собою поза готелями.

Нові правила набули чинності з 1 жовтня. Для тих, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID, також скасували вимогу додатково здавати ПЛР-тести по прибуттю. Тепер для в'їзду в країну буде достатньо пред'явити негативний ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин до посадки в літак.

Як і коли можна полетіти на Шрі-Ланку з України

Оскільки Шрі-Ланка знаходиться в Індійському океані поблизу Індії, перельоти на курортний острів не тільки тривалі, але і дорогі. З України на Шрі-Ланку можна долетіти регулярними рейсами авіаліній (Qatar Airways, Air Arabia) з пересадкою в ОАЕ.

Фото: Культурний колорит на Шрі-Ланці (unsplash.com/robin-noguier)

У зимовий період, коли українці активно вибирають екзотичні напрямки для пляжного відпочинку, з України запускають прямі чартерні рейси, які здешевлюють вартість перельоту у складі пакетних турів.

Наприклад, з 28 грудня на Шрі-Ланку планує літати авіакомпанія SkyUp. Рейси здійснюватимуться по четвергах і неділях. Квитки туди-назад можна буде придбати з інтервалом 11 днів (тривалість турів).

Скільки коштує відпочинок на Шрі-Ланці в листопаді

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох із авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях із харчуванням "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з 1 листопада і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тиждень в 3* і 4* готелях обійдеться від 61,5 тис. гривень, в 5-зіркових - від 66,5 тис. гривень з вильотом 2 листопада.

Фото: Пляж На Шрі-Ланці (unsplash.com/bhanuka-gamage)

У туристичної компанії "Пілігрим" тижневий відпочинок на Шрі-Ланці обійдеться від 40,7 тис.гривень в 3* готелях з харчуванням "повний пансіон", в 4* готелях – від 43 тисяч з харчуванням "все включено" з вильотом 3 листопада. У 5* готелях можна відпочити за ціною від 48 тис. гривень.

У компанії "Farvater" тижневий відпочинок на двох можна знайти за ціною від 42 тис. гривень у 3* готелі з харчуванням "повний пансіон", від 48,6 тис. гривень в 4* готелі з вильотом 4 листопада. У 5* готелі відпочинок обійдеться за ціною від 49,5 тис.гривень ("повний пансіон") і від 50,5 тис. гривень з харчуванням "все включено".

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