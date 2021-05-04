Суворі правила та дорогі ПЛР-тести. Як живе "карантинний" Лондон без туристів

Велика Британія - країна, яка сьогодні формально не забороняє в'їзд українцям. Попри це, туристичний потік до цієї держави з України практично зупинився. Одна з причин - складні умови перетину кордону, які роблять можливим хіба що тільки поїздки першої необхідності.

Непрості правила в'їзду: як потрапити до Англії

За даними сайту Tripadvisor.mfa.gov.ua, окрім оформлення візи, для в'їзду до країни вимагають негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш як за 72 години до перетину кордону. Також, незалежно від результату тесту, по прибуттю треба пройти 10-денну самоізоляцію в одному із визначених державою готелів та здати власним коштом ще два тести - на другий та восьмий день перебування на самоізоляції.

Крім того, кожен подорожуючий має заповнювати встановлену форму на сайті. Там треба вказати особисті дані, в тому числі - адресу, номер паспорта та пункт призначення, а також відомості про причину поїздки. Також на кордоні вимагатимуть надання доказів, які підтверджують причину мандрівки.

Фото: Поїздки до Великобританії з України не заборонені, але потрапити туди все ж складно (pixabay.com)

Ці ж дані мають перевіряти й авіакомпанії, якими пасажир прямує до Англії.

Наприклад, серед поважних причин - поїздка з метою роботи, навчання, невідкладних сімейних обставин та лікування. Крім того, свої правила встановлюють і Північна Ірландія, Шотландія, Уельс. Їх треба перевіряти в кожному випадку окремо.

Відео: Прогулянка центром Лондона під час карантину (youtube.com/Urban Walking Experience)

"Мандрівки до Великої Британії - це ексклюзивний туризм"

За даними Visit Britain, на туристичну індустрію припадає одне із семи робочих місць у столиці Британії. Туризм становить майже 12% ВВП Лондона. Ще у 2020 році організація заявляла, що іноземний туризм впаде на 77%, а внутрішній - на 48% у порівнянні з показниками 2019 року. Припускають, що цього року ці показники тільки погіршаться.

З самого початку пандемії з України до Британії їздити перестали, говорить РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

"На жаль, під час пандемії туризму між Україною і Британією немає. Звичайно, були та залишаються окремі приватні поїздки. Але точно можу сказати, що саме про туризм з України до Великої Британії не йдеться", - зазначає співрозмовник.

До пандемії українські туристи досить активно їздили до Британії, каже Андрій Демура. Але й тоді цей напрямок не вважався масовим туризмом, додає він.

Фото: Турпотік до Британії припинився з початком пандемії (pixabay.com)

"До Великої Британії були переважно екскурсійні та гастрономічні тури. Приміром, були популярні екскурсії до Лондона. А в контексті гастрономії - Шотландія. Але це було швидше ексклюзивним, авторським туризмом. До COVID ми продавали поїздки до Британії, але істотну частину в структурі продажів в нашій компанії вони не становили", - пояснює експерт.

На думку експертів ринку, говорити про відновлення туристичних потоків до Великої Британії поки не варто. Про це можна буде говорити, коли країна скасує вимогу самоізоляції та хоча б частину обов'язкових ПЛР-тестів.

"Туристів практично немає, вулиці Лондону пусті"

Зараз іноземних туристів в Англії практично немає, та й самим британцям без нагальної потреби їздити за кордон забороняють. Про це РБК-Україна розповідає українка Любов Фодор, яка вже багато років проживає у Великій Британії.

"Зараз - весна, настрій у людей хороший. Погода гарна, сонце і температура повітря не опускається нижче +18 градусів. Під час карантину люди можуть зустрічатися на вулиці - на відкритому повітрі. Частіше англійці ходять на пікнік. Всюди можна побачити групки людей, які сидять на лавках, на траві. Поліцейських часто видно. Буває, зупиняються, розмовляють з людьми", - розповідає вона.

Фото: Кафе працюють на виніс. Але туристів мало (Любов Фодор)

Під час дії карантинних обмежень люди, що живуть окремо і далеко, ще не можуть зустрічатися. При цьому є інформація, що у травні нарешті дозволять подорожувати країною. В Лондоні в автобус беруть лише 30 пасажирів. Деякі сидіння закриті стрічкою, щоб пасажири дотримувалися дистанції, каже українка.

З 12 квітня у Великій Британії послабили карантин: скасували комендантську годину, яка діяла раніше. Також дозволили працювати пабам і ресторанам на відкритому повітрі. Відкрили й деякі магазини, салони краси й тренажерні зали.

"Заклади харчування відкриті з обмеженнями: люди купують напої та їжу на виніс і сидять десь поряд, бо столів мало: теж необхідно дотримуватись дистанції. Немало людей - в парках. В магазинах намальовані схеми: вхід - в одній стороні, вихід - в іншій. Вимагають, щоб вікна були відкриті, провітрювати. Кондиціонери не дозволяють включати. В приміщеннях всі перебувають в масках. На шопінг ідуть переважно молоді люди, щоб вберегти людей похилого віку від хвороби", - розповідає пані Любов.

Фото: В автобусах Лондона на карантині беруть не більше 30 пасажирів (pixabay.com)

За її словами, деякі іноземні туристи в Англії все ж є.

"Туристів зовсім мало. Деякі іноземці по Лондону ходять. Але це, скоріше за все, просто родичі тих, які тут живуть. Або ті, хто з якихось причин не може виїхати додому або приїхали у справах. Але народу в центрі майже немає", - додає вона.

Попри такі обмеження, у Великій Британії активно продовжується кампанія з вакцинації. За даними Our World Data, станом на другу половину квітня повну вакцинацію (отримали дві дози вакцини) пройшли 12,9 млн осіб (19,4% населення).

"Мало хто може дозволити собі таку розкіш"

Попри певні послаблення карантину, за кордон британців все ще переважно не пускають: для цього треба мати поважну причину поїздки. Крім того, каже Любов Фодор, в аеропортах - величезні черги через вимогу дотримуватись дистанції. А авіакомпанії скорочують польотні програми.

"Тим, хто має візу, польоти формально не забороняють. Але такі поїздки невигідні фінансово. Мало хто може дозволити собі таку розкіш", - пояснює вона.

Фото: Іноземці в Лондоні зараз - це переважно родичі тих, хто живе у Британії. Або ті, хто приїхав у справах - Любов Фодор (надане спікером)

За словами українки, навіть якщо мету поїздки підтверджено, така мандрівка обійдеться дорожче, ніж до пандемії. Вартість одного ПЛР-тесту в Британії може складати від 60 до 100 фунтів стерлінгів (від 2320 до 3870 грн).

Окрім витрат на кілька недешевих ПЛР-тестів по поверненню, громадяни Великої Британії теж проходять 10-денний карантин, якщо повертаються з країн "червоної" зони (по поверненню з країн "зеленої" зони самоізоляція не потрібна). Довгу відпустку для поїздки та плюс - для самоізоляції вдається взяти далеко не всім.

"І я, і мої колеги з Болгарії, Іспанії, ЄС, теж поки що не їдемо до рідних. По-перше, часу на самоізоляцію та відпустку роботодавці переважно не дають. Адже це довго, і не всім вдається взяти відпуску для таких цілей навіть своїм коштом. По-друге, їздити ризиковано. Адже якщо десь буде спалах COVID, то буде важко повернутися", - каже Любов Фодор.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли Італія може відкритися для туристів з України.

Також повідомлялося, що питання відкриття Польщі для туристів поки не розглядається