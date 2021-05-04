Строгие правила и дорогие ПЦР-тесты. Как живет "карантинный" Лондон без туристов

Великобритания - страна, которая сегодня формально не запрещает въезд украинцам. Несмотря на это, туристический поток в это государство из Украины практически остановился. Одна из причин - сложные условия пересечения границы, которые делают возможным разве что только поездки первой необходимости.

Непростые правила въезда: как попасть в Англию

По данным сайта Tripadvisor.mfa.gov.ua, кроме оформления визы, для въезда в страну требуют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Также, независимо от результата теста, по прибытию надо пройти 10-дневную самоизоляцию в одном из определенных государством отелей и сдать за свой счет еще два теста - на второй и восьмой день пребывания на самоизоляции.

Кроме того, каждый путешественник должен заполнять установленную форму на сайте. Там надо указать личные данные, в том числе - адрес, номер паспорта и пункт назначения, а также сведения о причине поездки. Также на границе будут требовать предоставления доказательств, подтверждающих причину путешествия.

Фото: Поездки в Великобританию из Украины не запрещены, но попасть туда все же сложно (pixabay.com)

Эти же данные должны проверять и авиакомпании, которыми пассажир направляется в Англию.

Например, среди уважительных причин - поездка с целью работы, учебы, неотложных семейных обстоятельств и лечения. Кроме того, свои правила устанавливают и Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс. Их надо проверять в каждом случае отдельно.

Видео: Прогулка по центру Лондона во время карантина (youtube.com/Urban Walking Experience)

"Путешествия в Великобританию - это эксклюзивный туризм"

По данным Visit Britain, на туристическую индустрию приходится одно из семи рабочих мест в столице Британии. Туризм составляет почти 12% ВВП Лондона. Еще в 2020 году организация заявляла, что иностранный туризм упадет на 77%, а внутренний - на 48% по сравнению с показателями 2019 года. Предполагают, что в этом году эти показатели только ухудшатся.

С самого начала пандемии из Украины в Британию ездить перестали, говорит РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"К сожалению, во время пандемии туризма между Украиной и Британией нет. Конечно, были и остаются отдельные частные поездки. Но точно могу сказать, что именно о туризме из Украины в Великобританию речь не идет", — отмечает собеседник.

До пандемии украинские туристы достаточно активно ездили в Британию, говорит Андрей Демура. Но и тогда это направление не считалось массовым туризмом, добавляет он.

Фото: Турпоток в Британию прекратился с началом пандемии (pixabay.com)

"В Великобританию были преимущественно экскурсионные и гастрономические туры. К примеру, были популярны экскурсии в Лондон. А в контексте гастрономии - Шотландия. Но это было скорее эксклюзивным, авторским туризмом. До COVID мы продавали поездки в Британию, но существенную часть в структуре продаж в нашей компании они не составляли", — поясняет эксперт.

По мнению экспертов рынка, говорить о возобновлении туристических потоков в Великобританию пока не стоит. Об этом можно будет говорить, когда страна отменит требование самоизоляции и хотя бы часть обязательных ПЦР-тестов.

"Туристов практически нет, улицы Лондона пустые"

Сейчас иностранных туристов в Англии практически нет, да и самим британцам без необходимости ездить за границу запрещают. Об этом РБК-Украина рассказывает украинка Любовь Фодор, которая уже много лет проживает в Великобритании.

"Сейчас - весна, настроение у людей неплохое. Погода хорошая, солнце и температура воздуха не опускается ниже +18 градусов. Во время карантина люди могут встречаться на улице - на открытом воздухе. Часто англичане ходят на пикник. Повсюду можно увидеть группки людей, сидящих на скамейках, на траве. Полицейских часто видно. Бывает, останавливаются, разговаривают с людьми", — рассказывает она.

Фото: Кафе работают на вынос. Но туристов мало (любовь Фодор)

Во время действия карантинных ограничений люди, живущие отдельно и далеко, еще не могут встречаться. При этом есть информация, что в мае наконец разрешат путешествовать по стране. В автобусы Лондона берут лишь 30 пассажиров. Некоторые сидения закрыты лентой, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию, говорит украинка.

С 12 апреля в Великобритании ослабили карантин: отменили комендантский час, который действовал раньше. Также разрешили работать пабам и ресторанам на открытом воздухе. Открыли и некоторые магазины, салоны красоты и тренажерные залы.

"Заведения питания открыты с ограничениями: люди покупают напитки и еду на вынос и сидят где-то рядом, потому что столов мало: тоже есть необходимо соблюдать дистанцию. Немало людей - в парках. В магазинах нарисованы схемы: вход - с одной стороны, выход - с другой. Требуют, чтобы окна были открыты, проветривать. Кондиционеры не позволяют включать. В помещениях все находятся в масках. На шопинг идут преимущественно молодые люди, чтобы уберечь людей преклонного возраста от болезни", — рассказывает Любовь.

Фото: В автобусах Лондона на карантине берут не более 30 пассажиров (pixabay.com)

По ее словам, некоторые иностранные туристы в Англии все же есть.

"Туристов совсем мало. Некоторые иностранцы по Лондону ходят. Но это, скорее всего, просто родственники тех, кто здесь живет. Или те, кто по каким-то причинам не может уехать домой, или приехали по делам. Но народа в центре почти нет", — добавляет она.

Несмотря на такие ограничения, в Великобритании активно продолжается кампания по вакцинации. По данным Our World Data, по состоянию на вторую половину апреля полную вакцинацию (получили две дозы вакцины) прошли 12,9 млн человек (19,4% населения).

"Мало кто может позволить себе такую роскошь"

Несмотря на определенные ослабления карантина, за границу британцев все еще преимущественно не пускают: для этого надо иметь уважительную причину поездки. Кроме того, говорит Любовь Фодор, в аэропортах - огромные очереди из-за требования соблюдать дистанцию. А авиакомпании сокращают полетные программы.

"Тем, у кого есть виза, полеты формально не запрещают. Но такие поездки невыгодны финансово. Мало кто может позволить себе такую роскошь", — объясняет она.

Фото: Иностранцы в Лондоне сейчас - это в основном родственники тех, кто живет в Британии. Или те, кто приехал по делам - Любовь Фодор (предоставленное спикером)

По словам украинки, даже если цель поездки подтверждена, такое путешествие обойдется дороже, чем до пандемии. Стоимость одного ПЦР-теста в Британии может составлять от 60 до 100 фунтов стерлингов (от 2320 до 3870 грн).

Кроме расходов на несколько недешевых ПЦР-тестов по возвращению, граждане Великобритании тоже проходят 10-дневный карантин, если возвращаются из стран "красной" зоны (по возвращению из стран "зеленой" зоны самоизоляция не нужна). Длительный отпуск для поездки и плюс - для самоизоляции удается взять далеко не всем.

"И я, и мои коллеги из Болгарии, Испании, ЕС, тоже пока не едем к родным. Во-первых, времени на самоизоляцию и отпуск работодатели в основном не дают. Ведь это долго, и не всем удается взять отпуск для таких целей даже за свой счет. Во-вторых, ездить рискованно. Ведь если где - то будет вспышка COVID, то будет трудно вернуться", — говорит Любовь Фодор.

Напомним, ранее мы писали, когда Италия может открыться для туристов из Украины.

Также сообщалось, что вопрос открытия Польши для туристов пока не рассматривается.