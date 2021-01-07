"Туристів немає": через пандемію популярний місто в курортній країні повністю спорожніло

З початку поширення пандемії COVID-19 у туристичній країні Марокко, містечко Шефшауен довгий час залишалося одним з небагатьох, де не було зареєстровано жодного випадку захворювання.

Мальовниче місто з фасадами, пофарбованими в характерні сині кольори, був закритий його на кілька місяців в рамках боротьби з пандемією.

Тепер, коли країна потроху відкривається й намагається відновити постраждалу від кризи економіку, містечко Шефшауен і далі залишається порожнім, повідомляє видання Aljazeera.com. Там опублікували фоторепортаж, присвячений порожнім вулицям міста та моментам з життя тамтешніх торговців, які змушені закривати лавки або частково припинити їх роботу.

Популярний місто, в яке не приїхали туристи

Популярне раніше місто зовсім не відвідують туристи, а ще менш як рік тому його вулицями прогулювалися тисячі іноземців. Та під час різдвяних і новорічних свят більшість гостей складали місцеві туристи.

Власники магазинів, які зазвичай торгують килимами, вовняними пальто і сувенірами, з усіх сил намагаються знайти клієнтів, але туристів тут немає зовсім, повідомляє видання.

Фото: Пусті вулиці в містах Марокко (pixabay.com)

Оскільки нічна комендантська година нещодавно вступила у силу по всій країні, щоб запобігти великим зборам людей, ресторанах зазвичай на жвавій головній площі біля історичного району міста доводилося відмовляти клієнтам в обслуговуванні й закриватися значно раніше.

"Блакитна перлина" Марокко

Шефшауен - містечко в Марокко, відоме насамперед своєю цікавою архітектурою і тим, що переважна більшість стін будівель тут пофарбовані в різні відтінки синього і блакитного кольорів.

У середні віки місто було заселене маврами, які втікали від іспанської інквізиції. Сьогодні Шефшауен відомий як "блакитна перлина" Марокко і вважається одним з найцікавіших місць для туристів в країні. До пандемії сюди приїжджало багато людей, а місцеві готелі були заброньовані навіть на кілька місяців вперед.

Фото: Більшість стін будівель міста пофарбовані в різні відтінки синього і блакитного кольорів (pixabay.com)

Серед особливостей міста туристи відзначають невимушену атмосферу, оригінальні сині вулички, красиві гірські пейзажі та пішохідні стежки. Особливо багато туристів приїжджало сюди з Іспанії та Китаю, громадяни яких користуються безвізовим в'їздом до Марокко, відзначають в Aljazeera.

Чи можна їхати в Марокко українським туристам

В'їзд в Марокко для українських туристів в цей момент обмежений, говорить РБК-Україна фахівець з підбору турів Любов Чернега. За її словами, зараз поки невідомо, коли відкриється країна.

"Наскільки я знаю, країна заявляє про поступове відкриття кордонів, але про спрощення в'їзду для українських туристів мови поки не йде. Все буде залежати від рівня захворюваності COVID-19 в обох країнах", - зазначає вона.

Фото: Раніше ці вулиці були заповнені туристами (pixabay.com)

Згідно з даними сайту Міністерства закордонних справ України, до Марокко сьогодні можуть їхати ті українці, які мають посвідку на проживання в країні.

Починаючи з 15 липня 2020 року, в країну дозволено в'їзд громадянам України при наявності підтвердження посвідки на проживання. Також не раніше ніж з 72 години до моменту в'їзду в Марокко потрібно здати ПЛР-тест на COVID-19 і мати при собі негативний результат цього тесту.

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