"Туристов нет": из-за пандемии популярный город в курортной стране полностью опустел

С начала распространения пандемии COVID-19 в туристической стране Марокко, городок Шефшауэн долгое время оставался одним из немногих, где не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Живописный город с фасадами, окрашенными в характерные синие цвета, был закрыт его на несколько месяцев в рамках борьбы с пандемией.

Теперь, когда страна понемногу открывается и пытается восстановить пострадавшую от кризиса экономику, городок Шефшауэн все так же остается пустым, сообщает издание Aljazeera.com. Там опубликовали фоторепортаж, посвященный пустым улицам города и моментам из жизни местных торговцев, которые вынуждены закрывать лавки или частично прекратить их работу.

Популярный город, в который не приехали туристы

Популярный ранее город совсем не посещают туристы, а еще менее года назад по его улицам прогуливались тысячи иностранцев. Но во время рождественских и новогодних праздников большинство гостей составляли местные туристы.

Владельцы магазинов, которые обычно торгуют коврами, шерстяными пальто и сувенирами, изо всех сил пытаются найти клиентов, но туристов здесь нет совсем, сообщает издание.

Фото: Пустые улицы в городах Марокко (pixabay.com)

Поскольку ночной комендантский час недавно вступил в силу по всей стране, чтобы предотвратить большие собрания людей, ресторанам на обычно оживленной главной площади у исторического района города приходилось отказывать клиентам в обслуживании и закрываться значительно раньше.

"Голубая жемчужина" Марокко

Шефшауэн - городок в Марокко, который известен прежде всего своей интересной архитектурой и тем, что подавляющее большинство стен зданий здесь окрашены в различные оттенки синего и голубого цветов.

В средние века город был заселен маврами, бежавшими от испанской инквизиции. Сегодня Шефшауэн известен как "голубая жемчужина" Марокко и считается одним из самых интересных мест для туристов в стране. До пандемии сюда приезжало множество людей, а местные отели были забронированы даже на несколько месяцев вперед.

Фото: Большинство стен зданий города окрашены в различные оттенки синего и голубого цветов (pixabay.com)

Среди особенностей города туристы отмечают непринужденную атмосферу, оригинальные синие улочки, красивые горные пейзажи и пешеходные тропы. Особенно много туристов приезжало сюда из Испании и Китая, граждане которых пользуются безвизовым въездом в Марокко, отмечают в Aljazeera.

Можно ли ехать в Марокко украинским туристам

Въезд в Марокко для украинских туристов в данный момент ограничен, говорит РБК-Украина специалист по подбору туров Любовь Чернега. По ее словам, сейчас пока неизвестно, когда откроется страна.

"Насколько я знаю, страна заявляет о постепенном открытии границ, но об упрощении въезда для украинских туристов речи пока не идет. Все будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19 в обеих странах", - отмечает она.

Фото: Ранее эти улицы были заполнены туристами (pixabay.com)

Согласно данным сайта Министерства иностранных дел Украины, в Марокко сегодня могут ехать те украинцы, у которых есть вид на жительство в стране.

Начиная с 15 июля 2020 года, в страну разрешен въезд гражданам Украины при наличии подтверждения вида на жительство. Также не ранее чем з 72 часа до момента въезда в Марокко нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19 и иметь при себе негативный результат этого теста.

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