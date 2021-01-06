Знижки та розпродажі: в які країни можна полетіти дешевше у цьому сезоні

Фото: Літак (pixabay.com)

Авіакомпанії продовжують святкові акції

З початком нового року авіакомпанії закликають подорожувати світом і пропонують значні знижки на квитки на найближчі дати й увесь літній сезон. За деякими акціями можна забронювати переліт за символічною ціною.

Авіакомпанія Qatar Airways проводить святкову акцію – авіаквитки в різні куточки світу можна забронювати за ціною від 14 000 гривень. З'явилися дешеві авіаквитки також в авіакомпанії Turkish Airlines. Днями закінчилася новорічний розпродаж в іншої авіакомпанії – Pegasus пропонувала квитки в різні міста за ціною від 9 євро.

Фото: В салоні літака (pixabay.com)

Куди можна полетіти дешевше

Авіакомпанія Qatar Airways відновила польоти в Київ після карантину тільки 18 грудня 2020 року. До 14 січня на сайті авіакомпанії пропонується забронювати перельоти економ-класу за ціною від 14000 гривень, а в бізнес-класі – від 39 000 гривень. Вибрати дату польоту можна до 30 листопада 2021 року.

Наприклад, полетіти в Занзібар 9 січня можна за ціною від 10304 гривні в один кінець з двома пересадками. На Мальдіви 8 січня квиток коштує від 10829 гривень в один кінець. На Шрі-Ланку (Коломбо) – 3 лютого можна полетіти за 7785 гривень в один кінець.

За акційною ціною можна придбати квитки як в Азію та Африку, так і міста в США і Австралії. Наприклад, мандрівники, що сумують за Таїдандом, Балі та Індією можуть придбати квитки на весняні місяці з надією, що туризм в цих країнах відновиться. А на найближчі дати квитки навіть дешевші.

Фото: Курорт на Мальдівах (booking.com)

Наприклад, у Куала-Лумпур 13 січня можна полетіти за 13964 гривень в один кінець, а в Делі можна забронювати квиток на 27 березня за 7443 гривень в один кінець.

У авіакомпанії Turkish Airlines можна знайти акційні квитки в ОАЕ на весь рік. Полетіти з Києва та Одеси в Дубай за ціною від 166 євро в обидва кінці можна як у лютому, так і в серпні, повідомляє lowcostavia.com.ua.

На які курорти просто летіти

Єгипет – країна вимагає негативний ПЛР-тест з QR-кодом, чинний до 72 годин до вильоту. Віза на курорт не потрібно. В Єгипет літають авіакомпанії МАУ, SkyUp, "Роза Вітрів" і Air Azur.

Туреччина – для в'їзду за новими правилами необхідний ПЛР-тест, зроблений за 72 години. Віза не потрібна. На гірськолижний курорт Кейсері виконують рейси МАУ і SkyUp, в Стамбул можна долетіти з Turkish Airlines.

Мальдіви – віза не потрібна до 30 днів, довідка з результатами негативного ПЛР-тесту дійсна 96 годин до вильоту. Долетіти на острови можна прямими рейсами авіакомпаній МАУ та Azur Air.

Домінікана – віза не потрібна, результати ПЛР-тестів у туристів не питають. Прямі рейси є у авіакомпаній МАУ і Azur Air.

Танзанія (острів Занзібар) не вимагає від туристів ПЛР-тестування чи самоізоляції. Громадянам України для відвідування Танзанії потрібна віза, яку можна оформити в аеропорту прибуття за 50 доларів США. Прямі рейси з дозаправкою в Єгипті виконує авіакомпанія SkyUp.

Шрі-Ланка тільки відкрилася для туристів на особливих умовах – іноземні гості можуть відпочивати на закритих територіях, "туристичних бульбашках", а екскурсії тільки групові екскурсії та обмежені. Віза до 30 днів коштує 35 доларів, також необхідний ПЛР-тест за 72 години до вильоту і карантин до 5 днів. Прямий рейс з дозаправкою здійснює авіакомпанія SkyUp.

Фото: Дубай (pixabay.com)

ОАЕ – віза в цю країну не потрібна, але для поїздки необхідно здати ПЛР-тест в Україні за 96 годин до вильоту, а в аеропорту прильоту здати його повторно – безкоштовно. Перші добу доведеться почекати результату в готелі. Долетіти можна прямими рейсами авіакомпаній МАУ, SkyUp, FlyDubai.

До речі, карантинні правила в різних країнах можуть змінюватися в залежності від епідеміологічної ситуації, тому авіакомпанії радять уважно вивчати умови в'їзду на момент бронювання квитків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Єгипті готуються до сплеску туризму у 2021 році.

Також ми повідомляли, попит на путівки в які курортні країни значно підвищився у січні.