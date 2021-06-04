Туристів менше, ціни знижуються: на Мальдівах пропонують суттєві знижки на відпочинок

Відпочинок на Мальдівах у 2021 році надихнув багатьох українців: на курортних островах в Індійському океані встигли побувати понад 22 тисячі наших туристів. До червня українські туристи опинилися на четвертому місці за кількістю відпочиваючих, згідно з офіційною статистикою Міністерства туризму Мальдівської Республіки.

За останніми даними, з 1 січня по 31 травня до міжнародного аеропорту Велана прибуло 455 тисяч іноземців. У травні 2021 року на Мальдіви прибуло в цілому 64 613 туристів.

Тим часом місцеві ЗМІ помітили спад турпотоку на 29%. Також Україна, яка за кількістю туристів займала третє місце, поступилася позиції відпочиваючим з Німеччини.

Що відбувається з туризмом на Мальдівах

Пік прибуттів туристів припав у 2021 році на Мальдівах на січень-лютий. У перший місяць року зареєстрували 92103 гостей, в наступний місяць - 109585 людей.

Саме лютий побив місячні рекорди з моменту відкриття кордонів для міжнародних поїздок 15 липня 2020 року, через майже чотири місяці після того, як уряд призупинив видачу віз після прибуття 27 березня, повідомляє raajje.mv.

У травні найбільше туристів прибуло 1 числа - 3 815 осіб, а найменше – 31 травня - 1195 осіб.

Фото: Українські туристи - серед лідерів країн, з яких їдуть у відпустку на Мальдіви (pixabay.com)

Найнижчий рівень прибуттів був зафіксований 31 травня. Згідно зі статистикою, відвідувачі залишаються на Мальдівах в середньому на дев'ять днів, а середнє число прибуваючих туристів на день - 3009 осіб.

З моменту відкриття кордонів для туристів відкрилися двері в цілому 728 туристичних об'єктів, з яких 154 є курортами, 425 - гостьовими будинками, 10 - готелями та 139 - яхтами.

Мальдіви збираються прийняти в цьому році 1,5 мільйона туристів, щоб приурочити досягнення до святкування 50-річчя з дня заснування туристичної індустрії у 2022 році, який буде відзначений як "золотий рік туризму" на Мальдівах.

Кожен двадцятий турист - українець

Ще взимку туристи з України посідали третє місце на Мальдівах за кількістю прибулих. У трійці лідерів традиційно залишалися Індія та Росія.

Однак через пандемічну ситуацію у світі перші дві країни помінялися місцями в статистиці прибулих, а на третьому місці опинилися німецькі туристи.

За останніми даними, в травні на Мальдівах відпочивали 23,3% туристів з Росії, 19,7% туристів з Індії (їм дозволено перебувати тільки на ізольованих від населення островах), і 5,5% - мандрівників з Німеччини.

Фото: Низький турпотік сприяє зниженню цін на тури (pixabay.com)

Україна, Казахстан, США, Велика Британія, Румунія, Франція і Чехія також вважаються одними з найбільших туристичних ринків Мальдів.

У травні серед усіх відпочиваючих на райських островах кожен двадцятий був українцем (5,1%).

Які ціни за відпочинок на Мальдівах на початку червня

Зниження турпотоку в травні вже позначилося на цінах. На сайті бронювання готелів booking.com з'явилося багато пропозицій броні готелів зі знижками від 10 до 50% в острівних готелях категорії 4-5*.

Наприклад, тиждень з 6 по 13 червня в готелі Kandolhu Maldives 5* обійдеться у 78 406 гривень замість 131 029 гривень.

У готелі Bandos Maldives 4 * на ці ж дати можна оселитися за 25 591 гривню замість 26 938 гривень.

У Royal Island 5 * можна провести тиждень удвох за ціною 23 885 гривень замість 62 855 гривень.

У готелі Maafushivaru Maldives 5 * – ціна за тиждень на віллі - 95 464 гривні замість 146 464 гривень.

До слова, пакетні тури з авіаперельотом і страховкою можна знайти на найближчі дати за ціною від 55 тисяч гривень з перельотом регулярними рейсами.

Нагадаємо, раніше стали відомі ціни на відпочинок на морі в Україні влітку.

Також повідомлялося, що тури в Домінікану влітку можна купити за ціною путівок до Туреччини.