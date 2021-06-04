Чорноморськ за ціною Аланії: стали відомі ціни за відпочинок на морі в Україні влітку

Яка вартість відпустки на курортах Чорного та Азовського морів

Влітку багатьом хочеться на море, і одні туристи планують відпустку заздалегідь, інші вирушають на відпочинок спонтанно. За результатами недавніх опитувань, половина українців вирішили провести відпустку в Україні, орієнтуючись на морські курорти у своїй країні.

Вибір відпочивальників визначають два фактори: безпека під час пандемії та бюджет поїздки. Подорожувати у своїй країні дійсно може виявитися безпечніше, а ось можливість економії під час відпочинку в Україні залишається спірним питанням.

Ціни за відпочинок на деяких українських курортах порівнянні з тими, які пропонують в сусідніх курортних країнах. Наприклад, тижневий відпочинок на курортах Туреччини з 13 червня на сайтах туристичних компаній і в системах онлайн-бронювання турів можна знайти за ціною від 11 тисяч гривень на двох з авіаперельотом. Таке розміщення в 3* готелях зі сніданками можна знайти на курортах Мармарис, Бодрум, Фетхіє та Аланья.

Скільки коштує відпочинок на Чорному та Азовському морі в Україні в другій половині червня?

Одеська область: відпочинок на будь-який смак

Найбільше українців, згідно з результатами нещодавнього опитування, збираються влітку їхати відпочивати в Одеську область -17,4%. І якщо в місто Одесу їдуть більше за розвагами, то для більш розміреного відпочинку вибирають населені пункти трохи далі по узбережжю.

Фото: Краєвид на Затоку (wikipedia.org)

Одна з найпопулярніших у туристів локацій – Затока, селище на Будакській косі. Там чисте море з невеликими хвилями та постійним бризом і нескінченна лінія пляжів. У Затоці є близько двох сотень баз відпочинку і пансіонатів, включаючи готелі з басейнами й аквапарком. Також тут є величезний вибір приватного житла.

Найдорожчі пропозиції - в готелях з максимальним набором послуг і високим рівнем сервісу.

Наприклад, в готелі "Аквапарк Затока" з двома басейнами тиждень з 13 червня удвох можна провести за ціною 12930 гривень в стандартному двомісному номері з 1 ліжком і видом на аквапарк. Бюджетний чотиримісний номер обійдеться в 18730 гривень. При цьому сніданки включені в проживання.

У готелі "Leopolis Lux" залишився невеликий вибір номерів на другу половину червня. У готелі також є басейн. Стандартний тримісний номер обійдеться в 13300 гривень, а апартаменти з видом на море на 5 осіб – у 29100 гривень.

Втім, вистачає в Затоці й більш бюджетного житла на ці дати.

У курортному готелі "Радуга" зі своїм пляжем і видом на море з усіх номерів можна відпочити тиждень на ці дати за 8800 гривень зі сніданками на двох.

У готелі "Парус Корпус 3" також на першій лінії стандартний двомісний номер з видом на море обійдеться в 5600 гривень на ті ж дати.

Фото: Пляж на курорті Затока (radugazatoka.com)

В Чорноморську великий вибір апартаментів, гостьових будинків і вілл на першій лінії біля моря. Наприклад, вілла на 6 осіб з 5 спальнями, басейном і доглянутим садом обійдеться в 87500 гривень. А однокімнатну квартиру поруч з морем можна зняти за ціною від 5500 гривень за тиждень.

Азовське море: вже можна купатися

Пляжний сезон на Азовському морі почався ще в кінці травня. Вода в морі на деяких курортах прогрілася до комфортної температури - 21 градуса.

Найпопулярнішими для відпочинку українців залишаються курорти Арабатська Стрілка з мілководдям, а також Кирилівка. Ціни на проживання там зазвичай трохи нижче, ніж на курортах Чорного моря.

Наприклад, в готелі "Райський сад" з басейном в Генічеській Гірці можна провести тиждень за ціною від 12600 гривень у двомісному номері в 1 ліжком. Сніданок включений в проживання.

Фото: Відпочинок у Генічеській Гірці (booking.com)

У готелі з котеджами "Arabatka" проживання для двох обійдеться у 27065 гривень. Сніданок включений.

У готелі "Азов" тиждень можна провести за ціною 3150 гривень, а сніданки можна отримати за ціною 100 гривень.

На популярному курорті в Запорізькій області Кирилівка є пляжі як для дорослих, так і для дітей. Для купання там досить зручний захід, при цьому для дорослих досить глибини.

Тиждень в Кирилівці обійдеться за ціною від 2100 гривень у звичайних номерах в гостьових будинках, і від 3000 гривень – за проживання в номері з душем і санвузлом. Сніданки при такому розміщенні обійдуться від 30 гривень.

Середня ціна проживання на базах відпочинку зі зручностями в номері – 5-6 тис.гривень.

Фото: Відпочинок в Кирилівці (booking.com)

На базі відпочинку "Будівельник" в 5-місних апартаментах з однією спальнею можна провести тиждень За ціною від 11200 гривень.

А в готелі "Rock-hotel Cleopatra" з басейном і приватним пляжем двомісний номер з балконом обійдеться в 18655 гривень. В проживання включені сніданок і вечеря.

Нагадаємо, раніше ми писали, де можна відпочити на морі в Україні з сервісом не гіршим, ніж за кордоном.

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