Домінікана за ціною Туреччини: путівки в курортну країну пропонують з рекордними знижками

Напрямок став цілорічним, але попит на тури знижується

Відпочинок в Домінікані для українців на початку літа доступний за ціною хороших готелів на курортах Середземного моря в Туреччині. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла директор турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

За її словами, зараз на тури в Домінікану - вигідні ціни, і можна знайти непогані пропозиції за ціною, за якою зазвичай пропонують відпочинок у готелях з хорошим сервісом в Туреччині. Водночас в Домінікані зараз триває сезон дощів, попереджає турагент.

Від 40 тисяч гривень на двох: чому знижуються ціни

Вартість турпакетів до Домінікани тривалістю 10 ночей з вильотом на початку червня й справді стартує від 40,5 тисяч гривень на двох, підтверджують і у профільному виданні "Мастер Тура".

За інформацією сайту, глибина продажів цього напрямку не надто хороша, а попит - низький. Наприклад, у туроператора Anex Tour заповнений тільки найближчий чартер, який запланований на 2 червня.

Через те, що попит на літо в Домінікану низький, в компанії TPG вирішили оптимізувати чартерну програму, говорить виданню керівник департаменту продукту і бронювання Європи та Карибів Travel Professional Group Анна Папуша.

Фото: Міжнародний аеропорт Пунта-Кана в Домінікані (wikipedia.org)

"У літній період Домінікана не так затребувана, як взимку. Тому що ростуть продажі на середземноморських напрямках, куди і йде основний турпотік. Тому робимо паузу до осені. Туристам, які забронювали літні тури в Домінікану, пропонуємо переліт на альтернативних рейсах, відпочинок в іншій країні (наприклад, в Мексиці) або повернення грошових коштів", — пояснила Анна Папуша.

Відзначимо, раніше відразу кілька туроператорів вирішили продовжити чартери в Домінікану і на літо, зробивши вильоти на курорт цілорічними. У розмові з "Мастер Тура" представники туроператорів кажуть, що попит був стабільним до травня, поки інші схожі напрямки були закриті. До того ж, країна не вимагає від туристів здавати ПЛР-тести на COVID. Але влітку попит "переключився" на Туреччину і Єгипет, йдеться у повідомленні.

Скільки коштують тури в Домінікану на початку літа

Ми переглянули актуальні пропозиції по путівках в Домінікану на початок літа і подаємо найнижчі ціни.

У мережі турагентств "Поїхали з нами" відпочинок на 10 ночей у п'ятизірковому готелі Пунта-Кани з вильотом з Києва і харчуванням за системою "все включено" коштує 57 тисяч гривень на двох. 10-денний відпочинок у тризірковому готелі, також з харчуванням "все включено" - 53 870 гривень на двох.

Туркомпанія "Пілігрим" пропонує путівки на 7 ночей в тризірковий готель Пунта-Кани за ціною у 64,4 тисячі гривень на двох, а в чотиризірковий - від 66 700 гривень.

Фото: Через низький попит ціни на тури в Домінікану знижені (pixabay.com)

На сайті-пошуковику путівок "Отпуск.сом" вдалося знайти кілька гарячих турів в Домінікану з вильотом найближчими днями. Так, відпочинок на 7 ночей в Пунта-Кані, вильотом з Києва і харчуванням "все включено" можна забронювати за 37 тисяч гривень на двох.

Сезон дощів у Домінікані: чи варто їхати?

Зверніть увагу. Сезон дощів в Домінікані починається у квітні та триває до жовтня. Хоча це і не проливні дощі (в основному опади спостерігаються ночами), багатьом туристам така погода може не сподобатися. Втім, кількість опадів у цей період не така велика, як у низці країн Південно-Східної Азії.

Також багато туристичних експертів сходяться на думці, що в Домінікані швидше не сезон дощів, а період ураганів: з червня по листопад може спостерігатися сильний вітер, поступово посилюючись у вересні.

Перед тим, як прийняти рішення, їхати в Домінікану влітку чи ні, варто попередньо проконсультуватися з фахівцями туркомпаній. Можливо, вони підберуть альтернативний напрямок, порівнянне за ціною й особливостям відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тури в Болгарію на початку літа пропонують за рекордно низькими цінами.

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