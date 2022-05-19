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Туристичний колапс. Росіяни перестають бронювати авіаквитки через війну в Україні

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Четвер 19 травня 2022 13:22
Туристичний колапс. Росіяни перестають бронювати авіаквитки через війну в Україні Фото: Росіяни залишилися без поїздок до Європи (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Через ізоляцію в Європі туристи з РФ "переключилися" на Шрі-Ланку та ОАЕ

Вторгнення в Україну призвело до краху виїзного туризму з Росії. Аналітичні компанії фіксують спад бронювань авіаквитків росіянами. В той же час зріс попит на відпочинок у "лояльних" до РФ країнах - на Мальдівах, в Туреччині, ОАЕ та інших.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на TTG Asia.

Ринок вичерпався. Після початку війни броні квитків впали до 19%

Нові дані від ForwardKeys показують, що виїзний туризм з Росії через війну в Україні катастрофічно скоротився.

За тиждень до початку війни кількість придбаних міжнародних авіаквитків з Росії становила 42% від рівня до пандемії. Через тиждень після вторгнення в Україну кількість виданих авіаквитків росіянам впало відразу до 19%.

"З тих пір кількість бронювань польотів ще більше знизилася і коливається на рівні близько 15%. Через пов'язані з війною санкції щодо цивільної авіації росіяни не можуть бронювати авіаквитки в багато зі своїх улюблених напрямків на Заході. Тому замість цього вони замовляють поїздки на Близький Схід і в Азію", - йдеться у звіті.

Війна Росії з Україною і подальші санкції щодо польотів призвели до того, що російський ринок виїзного туризму фактично вичерпався, говорить Олів'є Понті, віце-президент з аналітики ForwardKeys.

Туристичний колапс. Росіяни перестають бронювати авіаквитки через війну в Україні

Фото: Через тиждень після вторгнення в Україну кількість виданих росіянам авіаквитків впала відразу до 19% (unsplash.com)

"Ті люди, які все ще літають, складають невеликий, заможний сегмент (росіян). Вони змушені відпочивати в Азії і на Близькому Сході, а не в Європі, яка є їх улюбленим напрямком", - сказав керівник компанії.

Залишилося зовсім мало країн, куди можуть їхати туристи з РФ

Аналіз бронювань рейсів в період з 24 лютого по 27 квітня показує, що п'ятьма основними напрямками для подорожей в період з травня по серпень є Шрі-Ланка, Мальдіви, Киргизстан, Туреччина і ОАЕ. Це ті нечисленні напрямки, які залишаються доступними для громадян з країни-окупанта.

Через те, що у росіян практично немає доступу до польотів в Європу, різко зростає попит на відпочинок в більш далеких країнах.

За даними ForwardKeys, кількість бронювань в Шрі-Ланку Зараз на 85% вище, ніж до пандемії, на Мальдіви — на 1%, в Киргизстан — на 11%, в Туреччину — на 36%, а в ОАЕ — на 49%.

Аналіз бронею авіаквитків також показав, що в літаках стало набагато більше квитків преміум-класу.

"Середня тривалість поїздки для мандрівників преміум-класу становить 12 ночей в Туреччині і 7 ночей в ОАЕ. Зміни в розкладі рейсів у зв'язку з війною Росії в Україні ще з початку вторгнення. Також - з недавнім припиненням польотів до Росії авіакомпанією Air Baltic 14 квітня і відновленням щоденних прямих рейсів EgyptAir між Каїром і Москвою 22 квітня", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, флагманський авіаперекладач Туреччини перестав приймати російські платіжні картки"Мир".

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