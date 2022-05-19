Туристический коллапс. Россияне перестают бронировать авиабилеты из-за войны в Украине

Из-за изоляции в Европе туристы из РФ "переключились" на Шри-Ланку и ОАЭ

Вторжение в Украину привело к краху выездного туризма из России. Аналитические компании фиксируют спад бронирований авиабилетов россиянами. В то же время вырос спрос на отдых в "лояльных" к РФ странах - на Мальдивах, в Турции, ОАЭ и других.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на TTG Asia.

Рынок иссяк. После начала войны брони билетов упали до 19%

Новые данные от ForwardKeys показывают, что выездной туризм из России из-за войны в Украине катастрофически сократился.

За неделю до начала войны количество купленных международных авиабилетов из России составляло 42% от уровня до пандемии. Через неделю после вторжения в Украину количество выданных авиабилетов россиянам упало сразу до 19%.

"С тех пор количество бронирований полетов еще больше снизилось и колеблется на уровне около 15%. Из-за связанных с войной санкций в отношении гражданской авиации россияне не могут бронировать авиабилеты во многие из своих любимых направлений на Западе. Поэтому вместо этого они заказывают поездки на Ближний Восток и в Азию", - говорится в отчете.

Война России с Украиной и последующие санкции в отношении полетов привели к тому, что российский рынок выездного туризма фактически иссяк, говорит Оливье Понти, вице-президент по аналитике ForwardKeys.

Фото: Через неделю после вторжения в Украину количество выданных россиянам авиабилетов упало сразу до 19% (unsplash.com)

"Те люди, которые все еще летают, составляют небольшой, состоятельный сегмент (россиян). Они вынуждены отдыхать в Азии и на Ближнем Востоке, а не в Европе, которая является их любимым направлением", - сказал руководитель компании.

Осталось совсем мало стран, куда могут ехать туристы из РФ

Анализ бронирований рейсов в период с 24 февраля по 27 апреля показывает, что пятью основными направлениями для путешествий в период с мая по август являются Шри-Ланка, Мальдивы, Кыргызстан, Турция и ОАЭ. Это те немногие направления, которые остаются доступными для граждан из страны-оккупанта.

Из-за того, что у россиян практически нет доступа к полетам в Европу, резко растет спрос на отдых в более дальних странах.

По данным ForwardKeys, количество бронирований в Шри-Ланку сейчас время на 85% выше, чем до пандемии, на Мальдивы — на 1%, в Кыргызстан — на 11%, в Турцию — на 36%, а в ОАЭ — на 49%.

Анализ броней авиабилетов также показал, что в самолетах стало намного больше билетов премиум-класса.

"Средняя продолжительность поездки для путешественников премиум-класса составляет 12 ночей в Турции и 7 ночей в ОАЭ. Изменения в расписании рейсов в связи с войной России в Украине еще с начала вторжения. Также - с недавним прекращением полетов в Россию авиакомпанией Air Baltic 14 апреля и возобновлением ежедневных прямых рейсов EgyptAir между Каиром и Москвой 22 апреля", - говорится в публикации.

Напомним, флагманский авиапереводчик Турции перестал принимать российские платежные карты "Мир".

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