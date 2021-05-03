Старі храми та кам'яні млини: у селі на Сумщині "ховаються" шедеври архітектури

Село Миропілля на кордоні з Росією: що подивитися туристам

Мальовничі краєвиди, унікальна архітектура, цікаві легенди — все це сплелося в історії одного села на Сумщині, де збереглося немало цікавих туристам пам'яток. Буквально в одному кілометрі від кордону з Росією знаходиться Миропілля. Тепер село, а колись містечко, багате на нетипові архітектурні пам’ятки, яких на диво багато для одного села.

Миропілля, згідно з історичними свідченнями, давніше за обласний центр - Суми. Статус міста воно отримало у 1670 році (а Суми — у 1780-му). Перші поселенці облаштувалися у Миропіллі в 15-16 столітті в дрімучому лісі уздовж річки Мирна Пилька. Вона, за легендою, і стало основою для назви майбутнього міста. На жаль, внаслідок колективізації, Голодомору та інших трагічних подій кількість населення Миропілля значно зменшилася (з 20 до 2,8 тисячі): місто стало селом, хай і досить великим.

На жаль, більшість пам'яток Миропілля гостро потребують термінової реставрації, бо пребувають у поганому стані. Втім, і зараз ця локація приваблює багато мандрівників, особливо - любителів історії. Що подивитися у Миропіллі туристам?

Відео: Миропілля: Цікаві місця Сумщини (youtube.com/Щебетюк Live)

Старовинна церква незвичної будови

Про те, що місто було величним, сьогодні нагадують старовинні напівзакинуті будівлі, а також Миколаївська церква. Цей храм і є головною пам'яткою Миропілля й однією з найцікавіших на Сумщині. Він має найвищу у Сумській області п'ятиярусну дзвіницю (50 метрів висотою), а також унікальну, п'ятиапсидну, будову (апсида — виступ будівлі, перекритий куполом чи напівсклепінням, у церквах це вівтарна частина - ред.).

Є історичні свідчення про те, що церква в цьому місці вже була в середині 17 століття. Дерев’яна молитовня згоріла. А нову церкву, зведену на її місці в 1885 році, освятили так само, як і попередню — на честь святого Миколая. Сьогодні це незвичайна архітектурна пам’ятка, яка вражає величністю.

Фото: Свято-Миколаївська церква - лівий приділ (uk.wikipedia.org)

У 30-ті роки, під час масової ліквідації православних святинь, храм намагалися підірвати. Це "вдалося" зробити лише частково. Старожили пригадують, що будову зберіг голова колгоспу, використовуючи приміщення для зберігання зерна.

Раніше церква мала велику церковну садибу, обнесену кам'яною огорожею, що збереглася в східній частині. Нині щільно оточена житловою забудовою. Храм активно відроджується. На особливу увагу заслуговує його п’ятдесятиметрова дзвіниця.

Фото: П'ятиярусна дзвіниця (uk.wikipedia.org)

Прямокутна в плані, стовпоподібна дзвіниця височіє над іншим об'ємом західної частини храму, складаючи її головний фасад. Тут є п'ять ярусів, прямокутних, поставлених один на одного. Вони поступово зменшуються в плані й по висоті об'єму, увінчаних восьмериком.

Ще одна оригінальна церква

Під час відновлення храму в 1997 році була побудована церква в ім’я ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість".

Фото: Церква в ім’я ікони Божої Матері (uk.wikipedia.org)

Свято-Миколаївська церква відрізняється великими розмірами та незвичною архітектурою. Проте, на жаль, вона перебуває в неідеальному стані, а на відновлення об’ємної споруди, за попередніми підрахунками, потрібно немало коштів.

Старий млин та кам'яна забудова

Миколаївська церква — не єдине цікаве місце у Миропіллі. Також тут є досить мальовнича будівля колишньої казенної взуттєвої фабрики, старий млин, дзвіниця Спасо-Преображенської церкви, стара кам'яна забудова.

Фото: Будинок купця Слитіна у Миропіллі (uk.wikipedia.org)

Поруч із церквою стоїть будинок церковно-парафіяльної школи, збудованої у 19 сторіччі. Зараз у цій будівлі знаходиться пошта.

Фото: У колишній будівлі церковно-парафіяльної школи знаходиться пошта (uk.wikipedia.org)

На головній площі міста - Базарній, стояла Спасо-Преображенська церква. Від неї лишилася лише дзвіниця. На жаль, у напівзруйнованому стані.

При в’їзді в село туристів зустрічає будівля колишньої казенної взуттєвої фабрики.

Фото: Від Спасо-Преображенської церкви залишилася тільки дзвіниця (uk.wikipedia.org)

У місті було масштабне взуттєве виробництво, що обслуговувало потреби армії. Також тричі на рік тут проходив найбільший в регіоні ярмарок, був вже проведений телефон, працювали школи, училища та дві бібліотеки.

Як доїхати до Миропілля

Дістатись можна автобусом з центрального автовокзалу міста Суми. Перший рейс вирушає рано вранці. Також можна доїхати автобусами, які курсують до Миропілля протягом дня пізніше. Назад із Миропілля до обласного центру автобуси курсують кожні годину-півтори.

Любителям піших прогулянок, варто пройтися кілька кілометрів пішки по дорозі у бік Сум і перейти через річку Псел. Ви опинитеся у Запсіллі, ще одному цікавому населеному пункті. Колись Запсілля було передмістям Миропілля, тепер же окреме село. У ньому також є велична старовинна церква та цікаві архітектурні пам’ятки, варті вашої уваги.

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