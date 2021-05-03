Старые храмы и каменные мельницы: в селе на Сумщине "прячутся" шедевры архитектуры

Село Мирополье на границе с Россией: что посмотреть туристам

Живописные пейзажи, уникальная архитектура, интересные легенды — все это сплелось в истории одного села на Сумщине, где сохранилось немало интересных туристам достопримечательностей. Буквально в одном километре от границы с Россией находится Мирополье. Теперь село, а когда-то городок, богатый нетипичными архитектурными памятниками, которых на удивление много для одной деревни.

Мирополье, согласно историческим свидетельствам, древнее областного центра - Сум. Статус города он получил в 1670 году (а Сумы — в 1780-м). Первые поселенцы обосновались в Мирополье в 15-16 веке в дремучем лесу вдоль реки Мирна Пилька. Она, по легенде, и стало основой для названия будущего города. К сожалению, в результате коллективизации, голодомора и других трагических событий количество населения Мирополья значительно уменьшилось (с 20 до 2,8 тысячи): город стал селом, пусть и достаточно большим.

К сожалению, большинство памятников Мирополье остро нуждаются в срочной реставрации, так как пребывают в плохом состоянии. Впрочем, и сейчас эта локация привлекает много путешественников, особенно - любителей истории. Что посмотреть в Мирополье туристам?

Видео: Мирополье: Интересные места Сумщины (youtube.com/Щебетюк Live)

Старинная церковь необычного строения

О том, что город был величественным, сегодня напоминают старинные здания. В частности, Николаевская церковь. Этот храм и является главной достопримечательностью Мирополья и одной из самых интересных на Сумщине. У него сохранилась самая высокая в Сумской области пятиярусная колокольня (50 метров высотой), а также уникальное, пятиапсидное, строение (апсида - выступ здания, перекрытый куполом или полусклепением, в церквях это алтарная часть - ред.).

Есть исторические свидетельства о том, что церковь в этом месте уже была в середине 17 века. Деревянная молельня сгорела. А новую церковь, возведенную на ее месте в 1885 году, освятили так же, как и предыдущую — в честь святого Николая. Сегодня это необычная архитектурная достопримечательность, которая поражает величественностью.

Фото: Праздник-Николаевская церковь - левый придел (uk.wikipedia.org)

В 30-е годы, во время массовой ликвидации православных святынь, храм пытались взорвать. Это "удалось" сделать лишь частично. Старожилы вспоминают, что строение сохранил председатель колхоза, используя помещение для хранения зерна.

Раньше в церкви была большая усадьба, обнесенная каменной оградой, сохранившейся в восточной части. Сейчас плотно окружена жилой застройкой. Храм активно возрождается. Особого внимания заслуживает его пятидесятиметровая колокольня.

Фото: Пятиярусная колокольня (uk.wikipedia.org)

Прямоугольная столбообразная колокольня возвышается над другим объемом западной части храма, составляя ее главный фасад. Здесь есть пять ярусов, прямоугольных, поставленных друг на друга. Они постепенно уменьшаются в плане и по высоте объема, увенчанных восьмериком.

Еще одна оригинальная церковь

Во время восстановления храма в 1997 году была построена церковь во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".

Фото: Церковь во имя иконы Божией Матери (uk.wikipedia.org)

Свято-Николаевская церковь отличается большими размерами и необычной архитектурой. Однако, к сожалению, она находится в неидеальном состоянии, а на восстановление объемного сооружения нужно немало средств.

Старая мельница и каменная застройка

Николаевская церковь - не единственное интересное место в Мирополье. Также здесь есть довольно живописное здание бывшей казенной обувной фабрики, старая мельница, колокольня Спасо-Преображенской церкви, старая каменная застройка.

Фото: Дом купца Слитина в Мирополье (uk.wikipedia.org)

Рядом с церковью стоит дом церковно-приходской школы, построенной в 19 веке. Сейчас в этом здании находится почта.

Фото: В бывшем здании церковно-приходской школы находится почта (uk.wikipedia.org)

На главной площади города - Базарной, стояла Спасо-Преображенская церковь. От нее осталась лишь колокольня. К сожалению, в полуразрушенном состоянии.

При въезде в село туристов встречает здание бывшей казенной обувной фабрики.

Фото: От Спасо-Преображенской церкви осталась только колокольня (uk.wikipedia.org)

В городе было масштабное обувное производство, обслуживавшее нужды армии. Также трижды в год здесь проходила крупнейшая в регионе ярмарка, был уже проведен телефон, работали школы, училища и две библиотеки.

Как доехать к Мирополью

Добраться можно автобусом с центрального автовокзала города Сумы. Первый рейс отправляется рано утром. Также можно доехать автобусами, которые курсируют до Мирополья в течение дня позже. Обратно из Мирополья в областной центр автобусы курсируют каждые час-полтора.

Любителям пеших прогулок стоит пройтись несколько километров пешком по дороге в сторону Сум и перейти через реку Псел. Вы окажетесь в Запселье, еще одном интересном населенном пункте. Когда-то Запселье было пригородом Мирополья, теперь же это отдельное село. В нем также сохранилась величественная старинная церковь и интересные архитектурные памятники, достойные вашего внимания.

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