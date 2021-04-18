Стародавній Седнів: туристична "перлина" Чернігівщини для подорожі на вікенд

Кращі локації селища на Чернігівщині для весняної мандрівки

Вихідні - гарна нагода дослідити сусідні з Київщиною регіони. Наприклад, поїхати у Чернігівську область. Тут, окрім самого Чернігова, маєтків та парків в області, є ще одна цікава локація - селище Седнів за 25 кілометрів від обласного центру. Що тут можна подивитися?

Древнє місто з історією

Колись містечко звалося Сновськ - за назвою річки Снов, на березі якої виникло поселення, а згодом і фортеця. Вперше згадується у 1068 році у "Повісті минулих літ".

Вже як Седнів локація відома з 17 сторіччя. Потім Седнів перейшов у власність впливової козацько-старшинської родини Лизогубів. Пам'ять про цей козацький рід збереглася і донині у кількох будівлях, які складають архітектурний ансамбль.

Фото: Седнів та річка Снов (uk.wikipedia.org)

У другій половині 18 сторіччя Седнів був важливим пунктом торгівлі. Є легенда про те, що колись у місці жила жінка - пані Гошко. Вона випікала знамениті пряники, які нібито півроку не черствіли. Свої вироби вона поставляла навіть до імператорського двору, а також отримала перше місце на кулінарній виставці в Парижі.

Седнів привертав увагу відомих людей. Наприклад, у 1846 та 1847 роках до маєтку Лизогубів приїздив Тарас Шевченко. Тут він написав картини "Коло Седнева", "У Седневі", поему "Відьма".

Фото: Церква без жодного цвяха у Седневі (uk.wikipedia.org)

Один із відомих місцевих землевласників, Семен Юхимович Лизогуб є прадідом Миколи Гоголя. Мати Семена Юхимовича Любов Дорошенко – донька гетьмана Петра Дорошенка, а дружиною – Ірина Скоропадська – донька гетьмана Івана Скоропадського.

Мандрівка у Седнів: що подивитися?

Георгіївська церква – старовинний дерев’яний храм, зведений без жодного цвяха;

Воскресенська церква – визначна пам’ятка архітектури;

Кам’яниця та садиба Лизогубів;

Успенська церква з цілющим джерелом;

Нова школа – розкішна будівля-палац;

Воскресенська церква

У центрі Седнева розташована Воскресенська церква (до 1880 року - церква Різдва Богородиці). Це яскравий зразок українського бароко, зведений у 1690 році Яковом Лизогубом у якості родинної усипальниці.

Фото: Воскресенська церква з дзвінницею у Седневі (uk.wikipedia.org)

На подвір’ї храму сьогодні можна побачити могилу (щоправда, символічну) місцевого блаженного – Гриця Золотюсінького. Місцеві стверджують, що ця людина передбачала майбутнє. Сьогодні на цьому місці туристи загадують бажання.

Кам’яниця та садиба Лизогубів

Це житловий будинок Лигозубів, який непогано зберігся до цього часу. Завдяки незвичним архітектурним формам, будівля схожа на невеликий замок. Сьогодні це одна з візитівок Седнева.

Фото: Кам’яниця родини Лигозубів (uk.wikipedia.org)

Найбільше змін та розбудови маєток зазнав за братів Лигозубів – Андрія та Іллі. Тут з’явилися таємничий грот, місток через рів, романтична білоколонна альтанка-ротонда на невеличкому уступі горішнього плато, звідки відкривався мальовничий краєвид.

У Седневі є два пам’ятники Т.Шевченку, а також в місцевому парку можна побачити пам’ятник відомому байкарю Леоніду Глібову, який написав у Седневі свій знаменитий вірш "Стоїть гора високая".

Фото: Альтанка Глібова (uk.wikipedia.org)

Георгіївська церква – дерев’яний храм, зведений без жодного цвяха

Ще одна цікава архітектурна пам'ятка, що стоїть на давньоруському городищі, з трьох боків оточеному крутими схилами - дерев’яна Георгіївська церква, побудована у 18 столітті. Вона зведена у традиційних формах української дерев'яної сакральної архітектури, без єдиного цвяха.

За переказами, саме у цьому храмі, присвяченому святому Георгію-Змієборцю, який символізував військову мужність та славу, козацтво святило зброю перед військовими походами.

Фото: Георгіївська церква (chernihivregion.travel)

Також кажуть, що саме в цій церкві знімали "Вія" - перший фільм жахів за мотивами творів Гоголя. Принаймні, деякі сцени. Але режисери стверджують, що ці сцени були згодом перезняті в інших павільйонах й у фінальну версію фільму не увійшли.

Успенська церква

На околиці селища Седнів, на горі, є ще одне цікаве місце – Успенська церква, зведена у 1860 році. У повоєнний час це був єдиний діючий храм на всю околицю.

Ще одна цікава локація – Свята криниця. Місце мешканці переконують, що ця вода має цілющі властивості.

У 1964 році тут було зведено Будинок творчості та відпочинку Спілки художників України. Сюди любили приїжджати такі видатні митці, як Микола Глущенко та Тетяна Яблонська.

Зелений туризм

У Седневі активно розвивається кінний клуб, який сподобається поціновувачам цих тварин та зеленого туризму й відпочинку на природі.

Гостям тут пропонують кінні прогулянки, купання в річці, відпочинок на лоні природи в комфортних умовах.

Фото: Кінний двір (facebook.com/Amazing Ukraine)

Фото: Сучасна седнівська школа (uk.wikipedia.org)

Унікальний і затишний Седнів увійшов до числа фіналістів конкурсу "Неймовірні села України", що проводився у 2017 році одним із сайтів.

Сьогодні Седнів – справжня "перлина" туристичної Чернігівщини: сюди неодмінно варто завітати, аби переконатися в цьому особисто.

Нагадаємо, раніше ми писали про долини крокусів та нарцисів - найкращі "квіткові" тури по Україні навесні.

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