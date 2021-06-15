У турецькі готелі масово поселяють "таємних гостей". Що це означає для туристів

За одне порушення можуть анулювати право на роботу

У турецьких готелях нарівні зі звичайними туристами селяться "таємні гості", які проводять негласні перевірки дотримання заходів проти коронавірусу. Навіть за одного порушення у готелю анулюють сертифікат безпечного туризму і його закривають. Про це повідомляє турецьке видання Turkiye Turizm.

"Таємні ревізори" прибувають на об'єкти як звичайні клієнти готелю і повідомляють про всі види порушень. Зазначається, що такі гості мають доступ до місць, які недоступні перевіряльникам, які працюють відкрито. Також вони спостерігають за персоналом з позиції клієнтів.

Як працюють перевірки готелів

Через коронавірус поведінка і звички більшості людей змінилися приблизно за півтора року. Щоб знизити ризик передачі в місцях скупчення людей, в усьому світі був внесений ряд змін у всіх сферах, від транспорту до відпочинку.

Минулого року під час туристичного сезону міністерство культури і туризму Туреччини впровадило Сертифікат безпечного туризму (GTS) для підготовки туристичних об'єктів до прийому гостей. На сьогодні, щоб готелі отримали дозвіл працювати, вони повинні відповідати певним критеріям і проходити постійні перевірки.

Фото: Сервіс у турецькому готелі (booking.com)

У туристичному місті Анталія об'єкти постійно перевіряються, наголошується в статті. У готелях, які інспектуються на рівні губернаторів провінцій і округів, не допускаються навіть найменших порушень. Карають установи анулюванням документів. Це означає, що вони більше не можуть надавати послуги в період пандемії.

Туристичні об'єкти перевіряють таємно, як раптовими інспекціями, так і приватними акредитованими організаціями. Цю роботу виконують так звані "таємні гості". Такий клієнт готелю повідомляє про всі етапи перевірки від входу до виходу, про всі кроки після заселення.

Координатор середземноморського регіону турецького інституту стандартів (TSE) Хасан Демірташ розповів, що функція "секретний гість" є частиною аудиту. Інспектори можуть легко пройти в будь-яку точку готелю під час миттєвих перевірок, але їм недоступні певні місця через умови конфіденційності – наприклад, солярії в спа-центрах.

"Ці таємні гості входять як клієнти і повідомляють про свої спостереження. Є деякі відмінності між звичайним оглядом і прихованим гостем. Повинна бути секретність. Ці таємні гості визначаються на позаштатній основі. Так органи з сертифікації перевіряють об'єкти " - розповів чиновник.

Фото: Перевіряльники селяться як звичайні гості (booking.com)

Суворі умови для роботи готелів

Організація Хасана Демірташа інспектує готелі в Анталії, Бурдурі та Іспарті. У його регіоні зареєстровано 129 об'єктів, документи з яких потрібно оновлювати щомісяця. При цьому дозволи на роботу порушників вже анульовані.

"Це дуже серйозний перелік. Від входу в готель кожну зону оглядають по черзі. Кожен етап процесу, починаючи з вимірювання температури клієнта при вході контролюється один за іншим, поки він не покине підприємство. Ми дбаємо про кожен крок до відділення солярію", - сказав він.

Він зазначив, що навіть за одиничного недоліка дозвіл на роботу анулюється. Його не можна продовжити, щоб через одну точку не почався спалах коронавірусу.

Тим часом, в готелях вважають критерії дуже суворими. Менеджер з якості 5-зіркового готелю в Белеку Бурку Сойсал розповів виданню, що готелі були повністю переобладнані для відпочивальників і що всі контактні поверхні і загальні місця дезінфікуються.

Фото: Таємні інспектори можуть перевіряти роботу персоналу в прихованих місцях (booking.com)

"Наші співробітники вже самі проводять внутрішній аудит. Ми вже знайомі з перевірками. Таємний гість називається миттєвим інспектором. Він раптово з'являється і проводить час всередині як гість. Він рапортує про весь процес", - сказав він.

До слова, таємні ревізії роботи готелів в Туреччині тільки на користь туристам з України. Адже знаючи, що готель можуть позбавити дозволу в будь-який момент, співробітники будуть підтримувати більш високі стандарти сервісу.

Що робити, якщо турист виявив порушення в готелі



Встановлені в Туреччині "карантинні" перевірки стосуються не тільки готелів. Аналогічні вимоги висувають до ресторанів, музеїв та інших туристичних об'єктів країни. У 2021 році список вимог розширили: тепер перелік включає 171 пункт, кожному з яких має відповідати заклад.

На початку червня в курортних регіонах Туреччини провели серію зустрічей, під час яких чиновники закликали звертати на дотримання правил готелями і самих туристів.

Фото: Готелі в Туреччині перевіряють щомісяця (booking.com)

За словами члена правління Агентства з розвитку туризму Туреччини Еркана Ягджи, туристи можуть звернути увагу на такі моменти:

- наявність у всіх приміщеннях санитайзеров;

- дотримання персоналом дистанції;

- широкий доступ масок для туристів;

- дезінфекція багажу;

- підведення температурного скринінгу при заселенні.



У разі, якщо якась з таких умов в готелі не дотримується, потрібно відразу ж звернутися на ресепшен, а в разі відмови виправити недоробку - інформувати туроператора, у якого гість замовляв тур. Втім, більшість готелів і так стежать за безпекою туристів, так що подібні випадки - поодинокі, додав Еркан Ягджі.

Нагадаємо, ми писали, що путівки до Туреччини істотно дорожчають у червні.

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