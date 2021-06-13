Ціни різко пішли вгору. Путівки до Туреччини істотно дорожчають у червні

За якою ціною тепер пропонують тури в курортну країну

З 1 червня Туреччина почала черговий етап ослаблення карантину - скоротили комендантську годину, а ресторанам дозволили працювати до більш пізньої години. Попри це, туристів в кінці травня і початку літа в Туреччині було ще досить мало, що й спровокувало "цінопад" на тури - в системі бронювання можна було знайти дуже вигідні пропозиції, писало РБК-Україна напередодні.

Але вже незабаром ціни на тури в Туреччину стали рости. Про це повідомляє профільне видання "Турпрофі". Там пишуть, що ціни на відпочинок у Туреччині "різко пішли вгору".

Наприклад, якщо тур на двох у "середній" тризірковий готель з харчуванням у форматі "all inclusive" в Аланьї раніше пропонували за 16 200 гривень, то зараз аналогічна пропозиція коштує вже 19 000 гривень.

"І хоча пропозиції по 200 євро на людину поки ще є в системах підбору, експерти відзначають, що динаміка абсолютно недвозначна", — пише "Турпрофі".

Напрямок "номер один" для українських туристів

Серед інших курортних напрямків, Туреччина за популярністю у наших туристів перебуває на першому місці, говорить виданню глава IT-Tour Юрій Авдєєв.

"Спочатку йде Туреччина, потім довго-довго нікого немає, а потім - Єгипет. І турецькі готельєри вирішили піднімати ціни: сезон почався, потепліло, всі готелі, які хотіли, відкритися, ринок вирує і туристів вистачає. Попит високий. До того ж турки думають, що в липні до них поїде Росія. Але насправді вона не поїде. Як завжди", - припускає експерт.

За його словами, попри загальну тенденцію підвищення цін, Туреччина в Україні цього літа все ж займе 90% виїзного ринку.

Фото: Кемер, узбережжя Середземного моря (unsplash.com/vitaliy zamedyan)

Те, що вартість путівок в курортну країну підвищується, підтверджує виданню й Анна Шляхова - директор турагентства "Анна-тур" в Одесі. Вона зазначає, що помічає зростання цін і за іншими напрямками.

"Є зміни щодо Туреччини, Єгипту та Чорногорії. Особливо помітна розбіжність в ціні між турами різної тривалості. Наприклад, 10 ночей в Єгипті коштують на двох 48 тисяч гривень, а 12 — вже 73 тисячі. Або ось Rehana в Шармі з Одеси на 7 ночей в липні коштувала 22 тисячі, на 10 ночей — 43 тисячі, а на 14 — 72 тисячі", — порівнює ціни фахівець.

За її словами, вильотів з Одеси до Єгипту мало - тільки два на тиждень. Тому Ганна Шляхова вважає, що підвищення цін відбувається швидше за все через прагнення туроператорів компенсувати втрати, яких вони зазнали через карантинні обмеження минулого року. Туристів спочатку такі ціни відштовхують. Але все ж люди за турами скучили, тому готові платити, каже директор турфірми.

"Причому середній бюджет на двох становить зараз 50-70 тисяч гривень. Люди рвуться на відпочинок", - констатує вона.

Скільки коштують тури до Туреччини на літо

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з 27 червня по 4 липня і вибрали найнижчі ціни.

Фото: Мугла - місто і район у південно-західній Туреччині (unsplash.com/saya wonder)

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" на початку липня можна відпочити в 3* готелі в Кемері за ціною від 16 311 гривень з вильотом 2 липня, у 4* готелі в Бельбіді можна провести відпустку за ціною від 16 186 гривень з вильотом 28 червня, в 5* в Аланії є пропозиції від 16 529 гривень на ту саму дату.

У компанії "Farvater" у 3* готелі в Аланьї можна провести тиждень відпустки за ціною від 11 514 гривень, в Бодрумі – від 13 099 гривень з вильотом 28 червня. У 4* готелі в Кемері відпочити можна буде від 14 348 гривень з вильотом на ту саму дату.

У 4* готелі в Фетхіє 7 ночей обійдуться за ціною від 19 386 гривень. У 5 * готелі можна відпочити за ціною від 18 211 гривень в Аланьї, і від 19 959 гривень в Мармарисі з вильотом 1 липня.

Судячи з даних, які публікує туристична компанія "Гамалія", у 3* готелі в Сіде можна провести 7 ночей за ціною від 13 607 гривень з вильотом 2 липня, в 4* готелі в Белеку – від 14 599 гривень з вильотом 3 липня, в Кемері – на 300 гривень дорожче. У 5 * готелі в Кемері можна відпочити за ціною від 19 351 гривні з вильотом 2 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали, чого чекати українцям від відпочинку на Кіпрі влітку.

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