В турецкие отели массово поселяют "тайных гостей". Что это значит для туристов

За одно нарушение могут аннулировать право на работу

В турецких отелях наравне с обычными туристами селятся "тайные гости", которые проводят негласные проверки соблюдения мер против коронавируса. Даже при одном нарушении у гостиницы аннулируют сертификат безопасного туризма и ее закрывают. Об это сообщает турецкое издание Turkiye Turizm.

"Тайные ревизоры" прибывают на объекты в качестве обычных клиентов отеля и сообщают о всех видах нарушений. Отмечается, что такие гости имеют доступ к местам, которые недоступны проверяющим, которые работают открыто. Также они наблюдают за персоналом с позиции клиентов.

Как работают проверки отелей

Из-за коронавируса поведение и привычки большинства людей изменились примерно за полтора года. Чтобы снизить риск передачи в местах скопления людей, по всему миру был внесен ряд изменений во всех сферах, от транспорта до отдыха.

В прошлом году во время туристического сезона министерство культуры и туризма Турции внедрило Сертификат безопасного туризма (GTS) для подготовки туристических объектов к приему гостей. На сегодня, чтобы отели получили разрешение работать, они должны соответствовать определенным критериям и проходить постоянные проверки.

Фото: Сервис в турецком отеле (booking.com)

В туристическом городе Анталия объекты постоянно проверяются, отмечается в статье. В отелях, которые инспектируются на уровне губернаторов провинций и округов, не допускаются даже малейшие нарушения. Наказывают учреждения аннулированием документов. Это значит, что они больше не могут предоставлять услуги в период пандемии.

Туристические объекты проверяют тайно, как внезапными инспекциями, так и частными аккредитованными организациями. Эту работу выполняют так называемые "тайные гости". Такой клиент отеля сообщает обо всех этапах проверки от входа до выхода, о всех шагах после заселения.

Координатор средиземноморского региона Турецкого института стандартов (TSE) Хасан Демирташ рассказал, что функция "секретный гость" является частью аудита. Инспекторы могут легко пройти в любую точку отеля во время мгновенных проверок, но им недоступны определенные места из-за условий конфиденциальности – например, солярии в спа-центрах.

"Эти тайные гости входят как клиенты и сообщают о своих наблюдениях. Есть некоторые различия между обычным осмотром и скрытым гостем. Должна быть секретность. Эти тайные гости определяются на внештатной основе. Так органы по сертификации проверяют объекты" – рассказал чиновник.

Фото: Проверяющие селятся как обычные гости (booking.com)

Строгие условия для работы отелей

Организация Хасана Демирташа инспектирует отели в Анталии, Бурдуре и Испарте. В его регионе зарегистрировано 129 объектов, документы по которым нужно обновлять каждый месяц. При этом разрешения на работу нарушителей уже аннулированы.

"Это очень серьезный список. От входа в отель каждую зону осматривают по очереди. Каждый этап процесса, начиная с измерения температуры при входе клиента, контролируется один за другим, пока он не покинет предприятие. Мы заботимся о каждом шаге до отделения солярия", - сказал он.

Он отметил, что даже при единичном недостатке разрешение на работу аннулируется. Его нельзя продлить, чтобы из-за одной точки не началась вспышка коронавируса.

Между тем, в отелях считают критерии очень строгими. Менеджер по качеству 5-звездочного отеля в Белеке Бурку Сойсал рассказал изданию, что отели были полностью переоборудованы для отдыхающих и что все контактные поверхности и общие места дезинфицируются.

Фото: Тайные инспекторы могут проверять работу персонала в скрытых местах (booking.com)

"Наши сотрудники уже сами проводят внутренний аудит. Мы уже знакомы с проверками. Тайный гость называется мгновенным инспектором. Он внезапно появляется и проводит время внутри как гость. Он рапортует обо всем процессе", - сказал он.

К слову, тайные ревизии работы отелей в Турции только на пользу туристам из Украины. Ведь зная, что отель могут лишить разрешения в любой момент, сотрудники будут поддерживать более высокие стандарты сервиса.

Что делать, если турист обнаружил нарушение в отеле



Установленные в Турции "карантинные" проверки касаются не только отелей. Аналогичные требования выдвигают к ресторанам, музеям и другим туристическим объектам страны. В 2021 году список требований расширили: теперь список включает 171 пункт, каждому из которых должно соответствовать заведение.

В начале июня в курортных регионах Турции провели серию встреч, во время которых чиновники призвали обращать на соблюдение правил отелями и самих туристов.

Фото: Отели в Турции проверяют ежемесячно (booking.com)

По словам члена правления Агентства по развитию туризма Турции Эркана Ягджи, туристы могут обратить внимание на такие моменты:

- наличие во всех помещениях санитайзеров;

- соблюдение персоналом дистанции;

- широкий доступ масок для туристов;

- дезинфекция багажа;

- подведение температурного скрининга при заселении.



В случае, если какое-то из таких условий в отеле не соблюдается, нужно сразу же обратиться на ресепшен, а в случае отказа исправить недоработку - информировать туроператора, у которого гость заказывал тур. Впрочем, большинство отелей и так следят за безопасностью туристов, так что подобные случаи - единичны, добавил Эркан Ягджи.

Напомним, мы писали, что путевки в Турцию существенно дорожают в июне.

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