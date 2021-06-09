Штрафи і додаткові витрати: туристам розкрили важливі деталі про готельні номери

Поради турагента про те, що варто знати при заселенні в готель

Довгоочікуваний відпочинок на зарубіжному курорті може початися з невеликих складнощів: навіть після прибуття в готель туристам часто доводиться годинами чекати заселення у свій номер. До такого очікування варто бути готовим відпочивальникам, які прибувають нічними або ранковими рейсами.

Найчастіше втомлені мандрівники обурюються або поводяться врозріз з правилами готелю. Про те, як туристам поводитися при ранньому прибутті на курорт, директор туристичного агентства "DIO TRAVEL" Дмитро Волков розповів на сторінці у Facebook.

До чого готуватися "ранковим" туристам після прибуття в готель

У більшості випадків час прибуття туристів у заброньований готель залежить від приземлення літака. Після проходження процедур в аеропорту і трансферу може залишатися чимало годин до офіційного часу заселення в готель. Туристам варто бути готовими до того, що номер вони відразу не отримають.

"За міжнародними стандартами заселення в готель відбувається після 14:00. Офіційно ви вважаєтеся гостем готелю тільки з цього часу. Тому якщо ви прилетіли вранці, то готель не зобов'язаний вас відразу ж заселити. І надати сніданок теж не зобов'язаний",- попереджає Дмитро Волков.

Фото: Готель в Єгипті (pixabay.com)

Експерт звертає увагу: час до 14:00 у туристів не оплачений, тому ні прибуття з дітьми, ні перенесення вильоту, ні втома не є підставами для заселення раніше певного часу.

Керівник туристичної компанії рекомендує: перша дія, щойно тільки туристи приїжджають в готель - відразу підійти на ресепшен і дізнатися про наявність номера.

"Якщо ні, то запитаєте, коли буде вільний. Також уточніть, чи дозволяє готель вже користуватися всіма послугами в готелі", - говорить він.

Для заселення варто заздалегідь підготувати закордонні паспорти, ваучер і ручку. Туристам потрібно буде заповнити форму для заселення. Іноді туристів на заселення багато, а ручок мало.

Що робити, якщо заселитися не вдалося

Поки номер не готовий, то можна залишити речі на ресепшені в камері схову, переодягнутися і вже йти на пляж або в ресторан – поснідати, радить турагент.

Фото: Речі можна залишити на ресепшені (booking.com)

"Не варто лягати спати на диванах на ресепшені, як часто роблять наші туристи", - попереджає Дмитро Волков.

Якщо туристи не згодні чекати кілька годин до обіду і хочуть заселитися відразу, для них можливі два варіанти вирішення ситуації.

"Можна замовити "раннє заселення". Вартість даної послуги зазвичай приблизно як вартість однієї ночі в готелі. Тоді вас гарантовано відразу заселять", - рекомендує фахівець.

Інший варіант - "підкуп" співробітника, пише він. Віддячити можна грошима або подарунком.

"Можна запропонувати співробітнику ресепшена 10-30 доларів, щоб номер знайшовся швидше. У Єгипті та Туреччині добре "працює" також пляшка горілки або навіть шоколадка",- зазначає турагент.

Варто перевірити кімнату на наявність неполадок

При поселенні в номер прийнято супроводжуючому залишати чайові - 1 долар або шоколадку. Це стандартні чайові персоналу в курортних країнах.

Фото: Про неполадки в номері потрібно відразу повідомити (pixabay.com)

Туристам варто відразу перевірити кімнату на наявність неполадок. Якщо відпочивальники не повідомлять відразу про поломки, при виселенні їх можуть змусити заплатити штраф.

"Нас хотіли оштрафувати на 50 євро за поламану розетку в шафі, а ми навіть не знали, що вона там є. А інших туристів - на 320 доларів за телевізор, який вони жодного разу не включали", - ділиться досвідом фахівець.

Якщо щось не так, то про це необхідно повідомити на ресепшен. Якщо неполадка невелика, технічного характеру, то досить викликати майстра, щоб полагодив. Також якщо туристам щось не подобається, можна попросити поміняти номер.

"У таких випадках ресепшеністи часто говорять, що номерів немає. Скажіть їм що можете підійти о 12 годині, коли хтось виселиться і щоб вам підготували "нормальний" номер. Або - знову пункт з шоколадкою", - радить він.

Також важливим пунктом у спілкуванні з ресепшеністом в готелі залишається ввічливість, але туристам не варто забувати про наполегливість, резюмує експерт.

Якщо вирішити конфлікт з менеджерами не вдається, туристи можуть звернутися до турагента – іноді на готель вдається вплинути через туроператора.

Нагадаємо, ми писали про табу для туристів в курортних країнах.

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