Турецькі "Мальдіви": в курортній країні набирає популярність незвичайна локація

Понад 800 000 осіб протягом року відвідали в Туреччині озеро Салда. Завдяки кришталево чистій воді в озері, ця локація відома як турецькі "Мальдіви". Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet з посиланням на дані від місцевої влади.

Попри пандемію нового коронавірусу, це місце відвідало безліч туристів, йдеться у заяві губернатора міста Бурдур, неподалік від якого розташоване озеро.

Салда було недоступне для туристів близько 2,5 місяців через заходи з боротьби з пандемією COVID-19 у Туреччині. Його знову відкрили для відвідувачів 1 червня минулого року. З того часу озеро стало відвідувати все більше туристів, заявляє чиновник

"Через великий інтерес до локації вхід до озера і пляжу в регіоні "Білі острови" озера Салда був закритий за рішенням Міністерства навколишнього середовища та урбанізації з 15 жовтня в рамках природоохоронних заходів", - повідомляє видання.

У 2019 році, ще до пандемії та карантинних обмежень, озеро відвідали майже 1,5 мільйона осіб.

Фото: Озеро Салда - найглибша прісноводна водойма Туреччини (visitsalda.com)

"Минулого літа під час досліджень можливого життя на Червоній планеті через зовнішню схожість між озером Салда і кратером Езеро на Марсі це місце привернуло увагу Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА)", - розповідають в публікації.

Схожість мінерального складу кратеру на Марсі й озера Салда встановили за допомогою морфологічного і дистанційного зондування, повідомив агентству Anadolu Чандан Гекчеоглу, професор геологічної інженерії університету Хаджеттепе в Анкарі.

"Можливо, вам не вдасться побувати на кратері Езеро на Марсі, але ви можете відвідати озеро Салда в Туреччині", - заявили в обсерваторії НАСА.

"Професор з Університету Глазго (Шотландія) вивчає озеро Салда протягом чотирьох років. Доктор Майк Рассел каже, що на землі є два місця, схожі за характеристиками зі складом поверхні Марса. Одне з них знаходиться у північній частині Канади, а інше - на озері Салда", - йдеться на офіційному сайті курорту Салда.

Секрет популярності пляжної локації

Озеро у південно-західній провінції Бурдур, також відоме як турецькі "Мальдіви", в останні роки стало популярним місцем для туристів завдяки пляжам з білим піском та чистій воді.

Салда розташоване на висоті 1193 метри над рівнем моря, а його загальна площа - близько 45 квадратних кілометрів. Глибина озера досягає 185 метрів. Салда вважається найглибшою прісноводною водоймою Туреччини.

Фото: Озеро можна відвідати під час екскурсій (visitsalda.com)

Оскільки озеро Салда і його околиці входять до складу природоохоронної території, будь-яке будівництво тут заборонене. Тому готелів прямо біля озера немає. Але туристам дозволяється розміщення в кемпінгу. На території, де можна поставити намет, є продуктові магазини, умивальники та туалети. Розміщення в кемпінгу - безкоштовне.

Купальний сезон на озері Салда відкритий з червня до середини вересня.

У путівниках стверджується, що у ранковий час купатися в озері Салда холодно. Але на мілководді влітку вода добре прогрівається, і купання тут сподобається дітям і дорослим. При купанні необхідно дотримуватися певних правил і не запливати в деякі місця озера: місцевість подекуди може бути заболочена.

Відео: Озеро Салда в Туреччині (youtube.com/Let's Go Bro!)

Українські туристи можуть відвідати це місце в рамках екскурсій: озеро Салда часто включають до турів з відвідуванням Памуккале та древніх античних міст. Такі екскурсії пропонуються тим, хто вже відпочиває в Туреччині. Наприклад, можна поїхати в такі тури з курортного Мармаріса. Окремі тури є і з Києва.

Ще одна локація, яку відвідують у таких турах - Памуккале, популярний у туристів національний парк Туреччини. У перекладі з турецької його назва означає "бавовняний замок" або "бавовняна фортеця".

Місце відоме красивими природними утвореннями, які нагадують кучугури снігу або стіни древніх фортець. Природні елементи розташовані на відкритому повітрі у вигляді великих сходинок - "терас".

Раніше ми повідомляли, що серед туристів у Туреччині стає популярною ще одна локація.

Також у Туреччині поділилися грандіозними планами на новий туристичний сезон, який має початися у квітні.