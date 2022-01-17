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Лише 5000 квитків. Bees Airline відкриває грандіозний розпродаж по більшості напрямків

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Понеділок 17 січня 2022 15:38
Лише 5000 квитків. Bees Airline відкриває грандіозний розпродаж по більшості напрямків Фото: Bees Airline анонсувала продаж квитків (facebook.com/bees.aero)
Автор: Євгенія Тугушева

Український авіаперевізник пропонує вигідні перельоти, які можна придбати протягом тижня

Відомий український авіаперевізник Bees Airline анонсував продаж 5000 квитків за тарифом Light. Про це йдеться на офіційному сайті компанії. Уточнюється, що акція діятиме лише протягом тижня, тому варто не зволікати й швидше обирати бажаний напрямок.

Коли можна купити квитки за вигідними цінами

Наразі на офіційному сайті компанії для туристів доступні особливо вигідні тарифи у період від 17 до 24 січня. Туристи можуть придбати квитки для подорожі по більшості напрямків на дати включно до 31 жовтня 2022 року.

Вартість квитків практично за всіма напрямками польотів авіакомпанії становить 50 у.о. (близько 1 406 грн). Ціну вказано на момент курсу гривні в еквіваленті до іноземної валюти.

Лише 5000 квитків. Bees Airline відкриває грандіозний розпродаж по більшості напрямківФото: Скриншот сайту компанії Bees Airline. Вказана ціна на січень квитка на одну особу в одну сторону на рейс до Іспанії (bees.aero)

"Але пам’ятай, що квитків лише 5000 і вони можуть скінчитися раніше. І не кажи потім, що не попереджали. Тож не барись! Обирай країну мрії просто зараз і дій, поки доступні місця на рейсах. JUST DO IT! Ти точно зловиш свій квиток за бажаним напрямком! А якщо, раптом, вийде так, що щасливі квитки на обраному тобою рейсі вже розібрали – скануй поглядом сусідні – там точно будуть", – йдеться на сайті компанії Bees Airline.

Нагадаємо, раніше у Державному агентстві розвитку туризму розповіли скільки грошей витратили іноземці в Україні за минулий рік.

Також авіакомпанія Ryanair повністю скасувала маршрути зі Львова.

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